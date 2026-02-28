“O pior momento da minha vida” – O ex-jogador do Manchester United Aarron Wan-Bissaka fala sobre a saudade de casa após se juntar aos Red Devils por 50 milhões de libras

O zagueiro, que acabou optando por voltar a Londres ao assinar com o West Ham em 2024, disse que seus primeiros meses no United foram os mais difíceis de sua carreira.

“Era algo a que eu não estava acostumado”, explicou. “Eu sempre me senti confortável em casa, em Londres, cercado por pessoas e lugares familiares, então foi difícil me adaptar a tudo mudar da noite para o dia. Na maioria dos dias, eu ficava sozinho em casa, jogando PlayStation até a hora de dormir. Eu sofri muito. Provavelmente foi o pior momento da minha vida.”

Ele também teve dificuldades para entender o que Erik ten Hag esperava dele quando se tornou técnico do United em 2022. Ele disse: “Foi difícil quando Erik ten Hag chegou – assim que ele chegou, me disse que eu não fazia parte dos planos dele. Mas quando tentei sair, ele disse que não queria que eu fosse embora. Eu não conseguia entender. Isso foi difícil mentalmente, porque me deixou pensando no que eu deveria fazer a seguir. Eu apenas mantive a cabeça baixa e disse a mim mesmo para continuar treinando, continuar melhorando e jogar meu jogo.

No entanto, era difícil manter a motivação, especialmente quando se treina sem o objetivo claro de jogar. Mas as pessoas à minha volta orientaram-me no caminho certo e encorajaram-me a continuar. Eventualmente, as coisas mudaram e começaram a melhorar. Pode dizer-se que mudei ou evoluí taticamente sob a orientação dele, porque era isso que ele queria.”