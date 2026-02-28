Getty Images Sport
Traduzido por
“O pior momento da minha vida” – O ex-jogador do Manchester United Aarron Wan-Bissaka fala sobre a saudade de casa após se juntar aos Red Devils por 50 milhões de libras
Wan-Bissaka revela difícil transição no Manchester United
Aaron Wan-Bissaka assinou pelo United, vindo do Crystal Palace, no verão de 2019, em uma transação de £ 50 milhões (US$ 67 milhões). Em cinco temporadas com o United, ele marcou dois gols e contribuiu com 13 assistências em todas as competições, além de ter vencido a Carabao Cup em 2023 e a FA Cup em 2024. Mas ele explicou em uma entrevista ao The Daily Mail que seus primeiros meses no United não foram nada fáceis, pois ele não conseguia se adaptar à sua nova vida fora do campo.
- AFP
Viagens de trem "exaustivas" para casa
Wan-Bissaka disse: “Quando me mudei para o United, senti muita saudade de casa, especialmente da minha família e dos meus amigos. Depois dos treinos, costumava apanhar o trem de volta para Londres quase todos os dias. São apenas duas horas, mas ainda assim é um grande compromisso e, eventualmente, tornou-se exaustivo, então percebi que tinha que parar.”
Sozinho em casa jogando Playstation
O zagueiro, que acabou optando por voltar a Londres ao assinar com o West Ham em 2024, disse que seus primeiros meses no United foram os mais difíceis de sua carreira.
“Era algo a que eu não estava acostumado”, explicou. “Eu sempre me senti confortável em casa, em Londres, cercado por pessoas e lugares familiares, então foi difícil me adaptar a tudo mudar da noite para o dia. Na maioria dos dias, eu ficava sozinho em casa, jogando PlayStation até a hora de dormir. Eu sofri muito. Provavelmente foi o pior momento da minha vida.”
Ele também teve dificuldades para entender o que Erik ten Hag esperava dele quando se tornou técnico do United em 2022. Ele disse: “Foi difícil quando Erik ten Hag chegou – assim que ele chegou, me disse que eu não fazia parte dos planos dele. Mas quando tentei sair, ele disse que não queria que eu fosse embora. Eu não conseguia entender. Isso foi difícil mentalmente, porque me deixou pensando no que eu deveria fazer a seguir. Eu apenas mantive a cabeça baixa e disse a mim mesmo para continuar treinando, continuar melhorando e jogar meu jogo.
No entanto, era difícil manter a motivação, especialmente quando se treina sem o objetivo claro de jogar. Mas as pessoas à minha volta orientaram-me no caminho certo e encorajaram-me a continuar. Eventualmente, as coisas mudaram e começaram a melhorar. Pode dizer-se que mudei ou evoluí taticamente sob a orientação dele, porque era isso que ele queria.”
- Getty Images Sport
Sorriso de volta ao rosto dele no West Ham
Wan-Bissaka passou grande parte do seu tempo no United competindo pela vaga de lateral-direito com Diogo Dalot, além de um breve período disputando com Ashley Young. Ele fez 120 partidas como titular na Premier League, de um total de 190 possíveis, e sua falta de tempo de jogo regular acabou levando-o a deixar o clube. E apesar de estar em uma luta contra o rebaixamento com o Irons, ele está se sentindo muito melhor pessoalmente, longe dos holofotes constantes que acompanham o fato de jogar pelo United.
Ele acrescentou: “Para ser sincero, eu estava indeciso [sobre deixar o United]. Eu tinha mais um ano de contrato, mas senti que precisava me reerguer e começar a jogar regularmente, não apenas a cada dois jogos.
“Olhando para trás, para o meu tempo no Manchester United, sou grato por isso. Essas experiências me tornaram quem eu sou hoje e me ajudaram dentro e fora do campo, especialmente mentalmente.
Com todo o barulho e escrutínio em um clube como o United, uma mudança de ambiente pode fazer uma grande diferença. No West Ham, não é tão intenso... Estou muito feliz com o andamento das coisas. Você provavelmente pode perceber isso pelo meu sorriso todos os dias. Estou jogando com um sorriso também.”
Publicidade