“O pior jogo que já fizemos” – Arne Slot, irritado, admite que “ganhamos mais do que merecíamos” após a vitória esmagadora do Liverpool sobre o Nottingham Forest
O Reds conquistou uma vitória dramática no final da partida contra o Forest.
Os Reds ficaram estagnados nos primeiros 45 minutos, sem conseguir registrar um único chute a gol e conseguindo apenas três toques na área adversária antes do intervalo. Slot revelou que não se conteve ao falar com seus astros no vestiário, deixando claro que o nível deles havia caído significativamente. A falta de energia foi particularmente evidente, dado que o Forest havia jogado no meio da semana na Turquia, mas foi o Liverpool que parecia ser o time com dificuldades físicas e de ideias em um ambiente hostil.
A partida chegou ao ponto de ebulição nos minutos finais, quando Mac Allister pensou ter marcado aos 89 minutos, mas o VAR interveio. Stefan Ortega defendeu uma cabeçada de Hugo Ekitike, e a bola ricocheteou no argentino e entrou no gol, mas o gol foi anulado por mão na bola. No entanto, a sorte finalmente sorriu para os jogadores de Slot nos acréscimos, quando Dominik Szoboszlai manteve a calma para fazer um cruzamento que permitiu a Mac Allister marcar seu primeiro gol na Premier League nesta temporada na segunda tentativa.
Slot: O “pior” desempenho do Liverpool
“O primeiro tempo foi muito ruim, o pior que jogamos até agora, eu acho”, disse Slot durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Mas o segundo tempo foi muito melhor, controlamos muito mais o jogo. O desempenho, especialmente no primeiro tempo, não foi tão bom quanto em muitas outras partidas nesta temporada. Mas já ficamos em desvantagem no placar após um bom desempenho muitas vezes e hoje, acho que conseguimos mais do que merecíamos. Um empate teria sido um resultado mais justo do que a vitória.
[Eu disse a eles no intervalo] que foi o pior primeiro tempo que jogamos. Mas defendemos nossa área muito bem, e foi por isso que ainda estávamos empatados em zero a zero. Por mais que o Forest fosse o melhor time e nos forçasse a recuar, defendemos muito bem nossa área, na minha opinião. Tivemos que defender muitas jogadas ensaiadas durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, então se pudéssemos levar essa mentalidade para todo o campo, combinada com algumas melhorias na posse de bola e talvez não perder todas as bolas que tocamos, porque foi quase isso que aconteceu, então você sabe que esses jogadores podem fazer melhor.”
Mac Allister compartilha da frustração de Slot com o fraco desempenho
Mac Allister ecoou os sentimentos do seu treinador em relação ao desempenho medíocre, admitindo que os três pontos encobriram uma tarde difícil para os campeões. Apesar de ter proporcionado o momento decisivo, o meio-campista argentino foi rápido em salientar que a equipe deve analisar criticamente por que teve dificuldades para encontrar o seu ritmo contra a equipe de Vitor Pereira.
“Sinceramente, tenho sentimentos contraditórios”, disse Mac Allister à Sky Sports. “Adoro marcar gols, adoro vencer. Mas não acho que jogamos muito bem. É sempre bom quando se vence. Precisamos analisar o que fizemos bem e o que deu errado. Faltou intensidade, mas fizemos o que era preciso para vencer.”
O vencedor da Copa do Mundo também deu sua opinião sobre o drama no final da partida, envolvendo seu gol anulado aos 89 minutos. Embora tenha reconhecido que a bola tocou em seu braço, ele achou difícil aceitar a decisão de anular o gol, antes de finalmente marcar novamente nos acréscimos.
“Ela bateu no meu cotovelo, mas acho que foi um pouco severo”, continuou Mac Allister. “É um pouco dos dois, mas entendo as regras. Achei que conseguiria outro gol. Disse ao Hugo que esse seria o nosso gol e estou feliz que ele tenha entrado.”
Preocupações com lesões à medida que o West Ham se aproxima
A vitória ficou ainda mais impressionante devido à desistência de última hora de Florian Wirtz, que sentiu dores nas costas durante o aquecimento. Slot continua esperançoso de que o astro alemão esteja disponível para o confronto do próximo fim de semana contra o West Ham.
“Não achamos que seja muito grave, mas ele sentiu dores nas costas durante o aquecimento e não estava 100% ou nem perto disso”, acrescentou Slot. “Depois de estar nesta liga por seis, sete ou oito meses, ele agora entende que, não importa o quanto você seja bom com a bola, você precisa estar 100% em seu nível, então decidimos não colocá-lo para jogar. Esperamos e acreditamos que ele poderá estar conosco novamente na próxima semana, mas nunca se sabe como as coisas vão acontecer.”
