“O pior jogo que já fizemos” – Arne Slot, irritado, admite que “ganhamos mais do que merecíamos” após a vitória esmagadora do Liverpool sobre o Nottingham Forest

“O primeiro tempo foi muito ruim, o pior que jogamos até agora, eu acho”, disse Slot durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Mas o segundo tempo foi muito melhor, controlamos muito mais o jogo. O desempenho, especialmente no primeiro tempo, não foi tão bom quanto em muitas outras partidas nesta temporada. Mas já ficamos em desvantagem no placar após um bom desempenho muitas vezes e hoje, acho que conseguimos mais do que merecíamos. Um empate teria sido um resultado mais justo do que a vitória.

[Eu disse a eles no intervalo] que foi o pior primeiro tempo que jogamos. Mas defendemos nossa área muito bem, e foi por isso que ainda estávamos empatados em zero a zero. Por mais que o Forest fosse o melhor time e nos forçasse a recuar, defendemos muito bem nossa área, na minha opinião. Tivemos que defender muitas jogadas ensaiadas durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, então se pudéssemos levar essa mentalidade para todo o campo, combinada com algumas melhorias na posse de bola e talvez não perder todas as bolas que tocamos, porque foi quase isso que aconteceu, então você sabe que esses jogadores podem fazer melhor.”