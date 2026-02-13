Getty Images Sport
Traduzido por
O pânico em torno de Kylian Mbappé acabou? O astro do Real Madrid volta aos treinos apesar dos receios de lesão no joelho, com o artilheiro da La Liga de olho no confronto contra a Real Sociedad
Mbappe supera frustração com a academia
O vencedor da Copa do Mundo ficou ausente dos treinos nos últimos dois dias, gerando receios de que um problema recorrente no joelho o afastasse de uma fase crucial da temporada. No entanto, seu retorno aos treinos táticos em grupo sugere que o desconforto no joelho esquerdo diminuiu o suficiente para que ele fosse incluído nos planos de Álvaro Arbeloa para o fim de semana.
No início desta semana, a diretoria do Real Madrid ficou apreensiva depois que Mbappé ficou confinado à academia na quarta e na quinta-feira. Dada sua dependência de velocidade explosiva, qualquer inflamação na articulação é tratada com extrema cautela pela equipe médica. Apesar da falta de um laudo médico oficial detalhando uma lesão específica, a imagem do atacante trabalhando com fisioterapeutas sugeria que ele estava longe de estar pronto para jogar há apenas 48 horas.
Seu retorno aos gramados na sexta-feira serve como um teste definitivo de aptidão física. Embora a prioridade do clube continue sendo mantê-lo saudável para o próximo confronto da Liga dos Campeões contra o Benfica, o próprio desejo de Mbappé de liderar o ataque na competição nacional parece tê-lo colocado de volta na disputa pela partida em casa no sábado.
- Getty Images Sport
Arbeloa consegue um equilíbrio
Embora o retorno de Mbappé seja um grande alívio, o técnico Álvaro Arbeloa ainda enfrenta uma crise significativa no elenco. O time está atualmente apenas um ponto atrás do Barcelona na tabela e não pode se dar ao luxo de cometer erros. O desafio é agravado pelo fato de que Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão ainda estão em seus respectivos programas de recuperação e perderão o confronto com o La Real.
No entanto, houve mais boas notícias no campo de treinamento, com o retorno do zagueiro Raul Asencio após uma gripe. Embora Asencio tenha jogado recentemente com uma pequena fissura na tíbia, Arbeloa ainda pode optar por rodar sua defesa agora que Antonio Rudiger está totalmente disponível, especialmente porque Asencio não poderá viajar para Lisboa no meio da semana devido a uma suspensão europeia.
Estrelas da academia entram em cena para preencher a lacuna
Dada a grande quantidade de lesões na equipe principal, Arbeloa voltou a recorrer à academia para reforçar seu elenco. Os jovens Cestero e Cesar Palacios foram integrados à sessão de alta intensidade de sexta-feira, proporcionando a profundidade necessária para que a equipe principal continue sua busca pelo título do campeonato. A inclusão dos jogadores da academia destaca a pressão sobre um elenco que viu sua profundidade ser testada até o limite absoluto nas últimas semanas.
A equipe médica continua monitorando a reação de Mbappé à carga de trabalho de sexta-feira. O retorno aos gramados é um sinal positivo, mas com o jogo contra o Benfica se aproximando, o clube deve decidir se vale a pena arriscar uma possível lesão de longa duração ao escalar seu craque contra o físico time do Real Sociedad.
- Getty Images Sport
A prioridade continua sendo a Liga dos Campeões
Por fim, o “alarme Mbappé” foi rebaixado para um status de “cuidado monitorado”. O atacante continua sendo a principal fonte de gols do Real Madrid, mas o DNA do clube está intrinsecamente ligado ao sucesso europeu. A equipe médica tem pregado extrema prudência para garantir que ele esteja disponível para as fases eliminatórias da Liga dos Campeões.
Se Mbappé mostrar quaisquer sinais de regressão antes do pontapé inicial, Arbeloa poderá ainda optar por utilizá-lo a partir do banco ou poupá-lo completamente. No entanto, por agora, a superestrela francesa parece disposta a desafiar os receios iniciais e a ocupar o seu lugar em campo, enquanto o Real Madrid procura recuperar o primeiro lugar da Liga.
Publicidade