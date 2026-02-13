O pânico em torno de Kylian Mbappé acabou? O astro do Real Madrid volta aos treinos apesar dos receios de lesão no joelho, com o artilheiro da La Liga de olho no confronto contra a Real Sociedad

O vencedor da Copa do Mundo ficou ausente dos treinos nos últimos dois dias, gerando receios de que um problema recorrente no joelho o afastasse de uma fase crucial da temporada. No entanto, seu retorno aos treinos táticos em grupo sugere que o desconforto no joelho esquerdo diminuiu o suficiente para que ele fosse incluído nos planos de Álvaro Arbeloa para o fim de semana.

No início desta semana, a diretoria do Real Madrid ficou apreensiva depois que Mbappé ficou confinado à academia na quarta e na quinta-feira. Dada sua dependência de velocidade explosiva, qualquer inflamação na articulação é tratada com extrema cautela pela equipe médica. Apesar da falta de um laudo médico oficial detalhando uma lesão específica, a imagem do atacante trabalhando com fisioterapeutas sugeria que ele estava longe de estar pronto para jogar há apenas 48 horas.

Seu retorno aos gramados na sexta-feira serve como um teste definitivo de aptidão física. Embora a prioridade do clube continue sendo mantê-lo saudável para o próximo confronto da Liga dos Campeões contra o Benfica, o próprio desejo de Mbappé de liderar o ataque na competição nacional parece tê-lo colocado de volta na disputa pela partida em casa no sábado.