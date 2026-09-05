De acordo com uma reportagem do jornal Sport, Lamine Yamal ficou ausente do último treino do Barcelona antes do confronto contra o Valencia, numa grande surpresa, depois que 23 jogadores participaram da sessão de treinamento, entre eles Gavi, Gabriel Jesus e Dominik Livakovic, enquanto o astro do Barcelona treinou separadamente.

Flick explicou que Yamal sofreu uma pancada no último período e, por isso, a comissão técnica preferiu que ele treinasse longe do grupo, garantindo que ele viajará com a equipe para Valencia, à espera da decisão final sobre sua participação.

Flick disse que o jogador quer disputar a partida e não gosta de treinar sozinho, apontando que ele vive um bom momento em termos de nível, mentalidade e moral, além de ter elogiado sua atuação na última partida.

O treinador alemão acrescentou que, na sua visão, jogar é melhor para Yamal do que treinar, mas ressaltou a necessidade de esperar para saber se ele será titular ou terá descanso.