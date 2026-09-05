Hansi Flick manteve o mistério em torno da escalação do Barcelona diante do Valencia, depois de o último treino antes da partida ter registrado uma surpresa envolvendo Lamine Yamal, enquanto o treinador alemão se prepara para fazer diversas mudanças no início de uma semana movimentada com o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa.
Traduzido por
O obstáculo de Yamal e uma situação sem precedentes: incerteza no Barcelona antes do confronto com o Valencia
Lamine Yamal levanta suspeitas
De acordo com uma reportagem do jornal Sport, Lamine Yamal ficou ausente do último treino do Barcelona antes do confronto contra o Valencia, numa grande surpresa, depois que 23 jogadores participaram da sessão de treinamento, entre eles Gavi, Gabriel Jesus e Dominik Livakovic, enquanto o astro do Barcelona treinou separadamente.
Flick explicou que Yamal sofreu uma pancada no último período e, por isso, a comissão técnica preferiu que ele treinasse longe do grupo, garantindo que ele viajará com a equipe para Valencia, à espera da decisão final sobre sua participação.
Flick disse que o jogador quer disputar a partida e não gosta de treinar sozinho, apontando que ele vive um bom momento em termos de nível, mentalidade e moral, além de ter elogiado sua atuação na última partida.
O treinador alemão acrescentou que, na sua visão, jogar é melhor para Yamal do que treinar, mas ressaltou a necessidade de esperar para saber se ele será titular ou terá descanso.
Leia também: O obstáculo de Yamal e uma situação sem precedentes: mistério no Barcelona antes do confronto contra o Valencia
Um obstáculo inesperado: preocupação e calor sufocante
O jornal prosseguiu: "Este é um obstáculo inesperado para o treinador alemão. Por isso, imaginamos que ele sinta certa preocupação. Yamal, que foi incluído na lista de candidatos ao posto de capitão, disputará aquela partida em Mestalla, que será realizada em um clima quente e sufocante, cercado de cuidados especiais".
E completou: "E isso representa, naturalmente, um empecilho para ambas as equipes, mas deve ser levado muito em consideração. Espera-se que a temperatura no estádio do Valencia chegue a cerca de 34 graus Celsius no horário da partida. É uma péssima ideia, e ainda estamos no auge do verão, marcar a partida no pico do calor do dia".
Leia também: 3 vezes o Barcelona: Betis revela o sofrimento do Real Madrid
Flick recorre ao banco: uma situação sem precedentes
A lista do Barcelona conta com 24 jogadores, depois de Flick ter levado todos os atletas disponíveis a Valência, adiando a decisão de cortar um jogador para antes do início da partida, quando um dos integrantes da lista será obrigado a acompanhar o jogo das arquibancadas.
Esta é a primeira vez que Flick enfrenta essa situação ao longo da temporada, após o retorno de Gavi da lesão e a disponibilidade de Gabriel Jesus.
A lista também marcou a primeira aparição do goleiro croata Livakovic, que deve ser o segundo na hierarquia dos goleiros.
Leia também: Ele mudará o rumo da sua temporada? Novo teste para o astro do Barcelona antes do confronto com o Valência
Uma semana movimentada: a perseguição ao Real Madrid
O Sport afirmou: "Haverá mudanças, e Flick recorrerá aos jogadores reservas em uma semana que inclui duas partidas: a estreia na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord, e o Valencia, uma partida também de extrema importância para construir uma diferença inicial de pontos nesta temporada em relação ao Real Madrid".
E concluiu: "O tropeço do Real no estádio Villamarín permite ao Barcelona a chance de abrir uma diferença de três pontos pela primeira vez sobre seu maior rival. Dessa forma, a vitória no estádio Mestalla garante ao time de Flick encerrar a quarta rodada como líder isolado. E o mais importante, manter o excelente desempenho que a equipe vem mostrando desde o início da temporada. Continuar caminhando com passos firmes é algo essencial agora".
Leia também: Nos passos de Salah? Barcola recebe o primeiro alerta de Carragher
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.