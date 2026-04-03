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O número 300 motiva o Barcelona a derrotar o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
Espanha

Um gol decisivo que motiva o Barcelona diante do Atlético

O Barcelona, sob o comando do técnico Hans Flick, busca um feito marcante no ataque ao enfrentar o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano de Riad.

O Barcelona enfrenta um desafio difícil amanhã, sábado, quando enfrenta o Atlético de Madrid, na 30ª rodada da La Liga.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 73 pontos, quatro pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Real Madrid, enquanto o Atlético, quarto colocado, soma 57 pontos.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a marca de gols consiste em marcar 300 gols em menos de duas temporadas.

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    299 gols marcados pelo Barcelona em duas temporadas

    Atualmente, o Barcelona soma 299 gols, distribuídos entre 174 gols na temporada 2024-2025 e 125 gols até o momento na temporada 2025-2026, em todas as competições.

    A La Liga foi o principal impulsionador desse recorde de gols (102 gols na primeira temporada e 78 gols na segunda).

    É digno de nota que a equipe do técnico Hans Flick só não marcou gols em apenas 4 partidas.

    No plano individual, os gols se distribuem entre vários jogadores, mas com nomes de destaque, sendo que Robert Lewandowski lidera a lista com 58 gols, seguido por Raphinha (53) e Lamine Yamal (39).

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