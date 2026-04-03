O número 300 motiva o Barcelona a derrotar o Atlético de Madrid

O Barcelona, sob o comando do técnico Hans Flick, busca um feito marcante no ataque ao enfrentar o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano de Riad.

O Barcelona enfrenta um desafio difícil amanhã, sábado, quando enfrenta o Atlético de Madrid, na 30ª rodada da La Liga.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 73 pontos, quatro pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Real Madrid, enquanto o Atlético, quarto colocado, soma 57 pontos.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a marca de gols consiste em marcar 300 gols em menos de duas temporadas.