O novo técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, faz uma grande declaração sobre o rebaixamento, já que o Spurs enfrenta uma “situação de emergência”
Spurs flertando com o rebaixamento após sequência ruim
O Tottenham esperava uma temporada de melhorias no campeonato nacional, depois de ter vencido a Liga Europa sob o comando do anterior treinador Ange Postecoglou, antes de o greco-australiano ter sido demitido e substituído por Thomas Frank.
O dinamarquês teve um início decente, mas uma série de maus resultados levou o Spurs a cair para as posições de rebaixamento, com sua última vitória na primeira divisão inglesa ocorrendo no final de janeiro, contra o Crystal Palace. Frank foi demitido após a derrota mais recente para o Newcastle United, e Tudor foi contratado com a reputação de apagar incêndios e reverter situações difíceis.
É uma grande aposta dos responsáveis pelo time do norte de Londres, que está apenas cinco pontos à frente do West Ham United, 18º colocado, antes dos jogos do fim de semana. O Tottenham ainda tem uma lista incrivelmente longa de lesionados, com James Maddison e Dejan Kulusevski sem terem jogado um único minuto nesta temporada. Jogadores como Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro e Souza estão todos indisponíveis no momento, enquanto Cristian Romero ainda tem mais três jogos para cumprir de uma suspensão nacional.
Tudor não se abala com a “situação de emergência”
Há muitos problemas para Tudor resolver, mas o croata afirma estar convencido do pedigree do seu plantel e acredita que eles podem sair da zona de perigo nos próximos meses.
Em entrevista coletiva antes do clássico do norte de Londres contra o Arsenal no domingo, Tudor disse: “O que vi esta semana foi a qualidade dos jogadores. Temos uma equipe de enorme qualidade”.
Quando questionado se o Tottenham seria um time da Premier League na próxima temporada, ele simplesmente respondeu: “100%”.
Ele acrescentou: “Quando você começa a pré-temporada e tem 50 dias de pré-temporada e 20 jogadores, é claro que vemos o estilo. Esta é uma emergência, uma situação de emergência, quando você precisa encontrar rapidamente o que se adapta aos 10 mais três jogadores, e é totalmente diferente.”
Novo treinador não está de olho na tabela da Premier League
Os torcedores do Spurs certamente estão preocupados com a queda do time na tabela da Premier League, mas Tudor revelou que não acompanhará a posição do seu novo time na classificação entre agora e o final da temporada, dizendo que está mais preocupado com o desempenho.
Ele disse: “Quando treino, nunca vejo a classificação. Talvez pareça estranho. Não vejo onde estamos. É um processo. Se me perguntar o que vamos ver no domingo, acredito que vamos ver algo concreto, algo bom que as pessoas vão gostar.”
Tudor esteve recentemente no comando do Marselha, Lazio e Juventus, vencendo 10 dos 24 jogos que comandou pela La Vecchia Signora a partir de março de 2025, antes de sua saída em outubro do mesmo ano.
Tudor enfrenta início difícil com clássico do norte de Londres
Tudor não poderia ter recebido um jogo mais difícil como técnico do Tottenham, com o Arsenal visitando o clube no domingo para o clássico do norte de Londres. Os Gunners estão atualmente no topo da tabela da Premier League, mas tropeçaram em sua última partida, desperdiçando uma vantagem de 2 a 0 e empatando com o Wolves na quarta-feira à noite.
Após o clássico, Tudor comandará o Spurs em partidas contra Fulham, Palace, Liverpool e Nottingham Forest no restante do mês de março. O time também ainda não sabe quem será seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com Club Brugge, Galatasaray, Juventus e Atlético de Madrid como possíveis adversários.
