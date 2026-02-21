O novo técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, faz uma grande declaração sobre o rebaixamento, já que o Spurs enfrenta uma “situação de emergência”

O Tottenham esperava uma temporada de melhorias no campeonato nacional, depois de ter vencido a Liga Europa sob o comando do anterior treinador Ange Postecoglou, antes de o greco-australiano ter sido demitido e substituído por Thomas Frank.

O dinamarquês teve um início decente, mas uma série de maus resultados levou o Spurs a cair para as posições de rebaixamento, com sua última vitória na primeira divisão inglesa ocorrendo no final de janeiro, contra o Crystal Palace. Frank foi demitido após a derrota mais recente para o Newcastle United, e Tudor foi contratado com a reputação de apagar incêndios e reverter situações difíceis.

É uma grande aposta dos responsáveis pelo time do norte de Londres, que está apenas cinco pontos à frente do West Ham United, 18º colocado, antes dos jogos do fim de semana. O Tottenham ainda tem uma lista incrivelmente longa de lesionados, com James Maddison e Dejan Kulusevski sem terem jogado um único minuto nesta temporada. Jogadores como Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro e Souza estão todos indisponíveis no momento, enquanto Cristian Romero ainda tem mais três jogos para cumprir de uma suspensão nacional.