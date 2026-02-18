O novo ponto baixo de José Mourinho: o técnico do Benfica envergonhou-se com sua reação hipócrita e inútil à polêmica sobre racismo envolvendo Vinicius Júnior

No entanto, Vinicius imediatamente denunciou Prestianni ao árbitro, François Letexier, que suspendeu o jogo por 10 minutos, enquanto Kylian Mbappé afirmou mais tarde que ele próprio tinha ouvido o ala do Benfica chamar o seu companheiro de equipe de “macaco” cinco vezes.

“Todos podem ter sua opinião, mas esse tipo de comportamento é inaceitável”, disse o atacante francês na zona mista. “Chamei [Prestianni] de racista porque acho que ele é. Ele tentou se esconder atrás da camisa, mas seu rosto não mente.

“Esse tipo de pessoa não é um colega profissional. Um jogador jovem não pode ter a liberdade de dizer coisas assim em um campo de futebol. É um grande problema, e vamos ver o que acontece.”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse depois que não tem absolutamente nenhuma razão para duvidar da palavra de Vinicius ou Mbappé, mas enquanto aguardamos o resultado da investigação da UEFA sobre o incidente, Prestianni deve — gostemos ou não — ser considerado inocente até que se prove o contrário, e vale a pena notar que ele negou publicamente as acusações feitas contra ele.

“Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido”, escreveu o jogador de 20 anos no Instagram na manhã de quarta-feira. “ Nunca fui racista com ninguém. E lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”

No entanto, o que já sabemos com certeza é que o técnico do Benfica, José Mourinho, é um palhaço hipócrita que passou vergonha em Lisboa ao conseguir, de alguma forma, piorar uma situação que já era ruim.