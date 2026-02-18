Goal.com
Jose Mourinho Vinicius Junior racism row GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O novo ponto baixo de José Mourinho: o técnico do Benfica envergonhou-se com sua reação hipócrita e inútil à polêmica sobre racismo envolvendo Vinicius Júnior

Gianluca Prestianni cometeu abuso racial contra Vinicius Júnior no Estádio da Luz na noite de terça-feira? Não sabemos. Pelo menos ainda não. E isso se deve principalmente ao fato de que o argentino deliberadamente cobriu a boca com a camisa enquanto trocava palavras com Vinicius, após ficar inexplicavelmente furioso com o brasileiro por comemorar seu gol aos 50 minutos com uma pequena dança em frente à bandeira de escanteio.

No entanto, Vinicius imediatamente denunciou Prestianni ao árbitro, François Letexier, que suspendeu o jogo por 10 minutos, enquanto Kylian Mbappé afirmou mais tarde que ele próprio tinha ouvido o ala do Benfica chamar o seu companheiro de equipe de “macaco” cinco vezes.

“Todos podem ter sua opinião, mas esse tipo de comportamento é inaceitável”, disse o atacante francês na zona mista. “Chamei [Prestianni] de racista porque acho que ele é. Ele tentou se esconder atrás da camisa, mas seu rosto não mente.

“Esse tipo de pessoa não é um colega profissional. Um jogador jovem não pode ter a liberdade de dizer coisas assim em um campo de futebol. É um grande problema, e vamos ver o que acontece.”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse depois que não tem absolutamente nenhuma razão para duvidar da palavra de Vinicius ou Mbappé, mas enquanto aguardamos o resultado da investigação da UEFA sobre o incidente, Prestianni deve — gostemos ou não — ser considerado inocente até que se prove o contrário, e vale a pena notar que ele negou publicamente as acusações feitas contra ele.

“Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido”, escreveu o jogador de 20 anos no Instagram na manhã de quarta-feira. “ Nunca fui racista com ninguém. E lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”

No entanto, o que já sabemos com certeza é que o técnico do Benfica, José Mourinho, é um palhaço hipócrita que passou vergonha em Lisboa ao conseguir, de alguma forma, piorar uma situação que já era ruim.

  SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

    “O Estúpido”

    Após a derrota da Roma para o Sevilla na final da Copa da UEFA de 2023, em Budapeste, Mourinho esperou no estacionamento para chamar o árbitro da partida, Anthony Taylor, de “uma vergonha de merda” — o que é uma forma grosseira, mas bastante precisa, de descrever a reação do técnico português à polêmica envolvendo racismo entre Vinicius e Prestianni.

    Para Mourinho e inúmeros outros idiotas, Vinicius mais uma vez provocou os insultos — o que representou um novo e deprimente ponto baixo para o aparentemente “Estúpido”.

    “Eu disse a ele: quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra”, disse o técnico de 63 anos à Amazon Prime.

    “Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, foi no Benfica. Eles [Vinicius e Gianluca Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas eu não acredito em um ou outro. Quero ser independente.

    Esses talentos são capazes de fazer coisas lindas, mas infelizmente ele [Vinicius Junior] não ficou feliz apenas por marcar aquele gol incrível. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”

    • Publicidade
  FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID

    A lógica bizarra de Mourinho

    O que o status lendário de Eusébio no Estádio da Luz teve a ver com o que aconteceu na noite de terça-feira, ninguém sabe ao certo. Talvez Mourinho estivesse sugerindo tolamente que ninguém ligado ao clube seria capaz de cometer abuso racial porque a figura mais famosa da história do clube era negra.

    Se fosse esse o caso, seria uma lógica terrivelmente falha, pois o racismo é, por sua própria natureza, absurdo, nada mais do que um ódio irracional por outro ser humano simplesmente e geralmente por causa da cor da pele.

    É por isso que nós, no mundo do futebol, somos regularmente submetidos à visão e ao som ridículos de torcedores de times repletos de jogadores de todas as etnias fazendo comentários racistas contra os adversários.

    Talvez devêssemos estar gratos por Mourinho não ter chamado Vinicius de “mentiroso”. Em vez disso, ele deixou isso para o Benfica, que postou um vídeo nas primeiras horas da manhã e argumentou que “as imagens demonstram que, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o que afirmam ter ouvido”.

    O ponto crucial vergonhoso do argumento de Mourinho, porém, foi que Vinicius não era tanto uma vítima, mas um provocador.

  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-JUSTICE-RACISM

    Uma narrativa perigosa

    Mourinho destacou o fato de que terça-feira não foi a primeira vez que quase todo o estádio se voltou contra Vinicius.

    “Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios”, afirmou o técnico do Benfica. “Em qualquer estádio onde Vinicius joga, algo acontece, sempre.”

    Obviamente, isso não é verdade. Vinicius não é, de forma alguma, um jogador universalmente popular. Sua petulância e propensão a simular faltas dificilmente são características cativantes.

    Mas a insinuação de que ele causa problemas onde quer que vá é errada em ambos os sentidos da palavra, porque, além de incorreta, também reforça a narrativa incrivelmente perigosa e prejudicial, há muito estabelecida na Espanha, de que Vinicius provoca as pessoas a cometerem abusos raciais.

    Lembre-se de que danças supostamente desrespeitosas têm sido usadas há muito tempo como um bastão para bater em Vinicius, que, às vezes, tem sido deixado sozinho para lutar contra o racismo na La Liga, enquanto enfrenta inúmeras ameaças de morte.

    Em setembro de 2022, Pedro Bravo, presidente dos agentes de futebol espanhóis, disse ao El Chiringuito: “Quando você marca um gol, se quiser dançar samba, deve ir ao sambódromo no Brasil. Você tem que respeitar seus adversários e parar de fazer palhaçadas”.

  FBL-EUR-C1-JUVENTUS-MAN UTD

    A definição de ironia não intencional

    É claro que o simples fato de Mourinho se sentir no direito de dar lições a Vinicius sobre como comemorar gols foi a definição de ironia involuntária.

    O ex-técnico do Chelsea, Inter e Manchester United nunca foi vítima de abuso racial durante sua carreira como treinador, mas quando foi alvo de torcedores adversários, ele reagiu repetidamente com gestos provocativos.

    Por que, então, é aceitável que Mourinho responda com a mão em concha na orelha ou o dedo na boca a uma vitória, mas não é aceitável que Vinicius comemore um gol espetacular na Liga dos Campeões com um aceno alegre à sua herança brasileira?

    Por que uma regra vale para uma corrida pela linha lateral do Old Trafford e outra para uma exibição de samba no Stadium of Light? Talvez Mourinho nos explique isso antes do jogo de volta da próxima semana no Santiago Bernabeu, pois seria ótimo ouvir mais sobre comportamento aceitável de um homem que já arrancou os olhos de um técnico rival.

  SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

    Ele cometeu um grande erro.

    O que Mourinho realmente precisa fazer, porém, é pedir desculpas por defender o indefensável.

    Clarence Seedorf foi uma das muitas pessoas surpreendidas com a opinião do ex-técnico do Real Madrid sobre os eventos de terça-feira em Lisboa, mas tinha esperança de que fosse apenas um caso de Mourinho ter se deixado levar pelas emoções após um confronto controverso no qual ele também foi expulso por insultar o árbitro.

    “Acho que ele cometeu um grande erro hoje ao justificar o abuso racial”, disse a lenda holandesa na Amazon. “Ele está dizendo que é normal quando Vinicius te provoca a ser racista — e acho isso muito errado.

    Nunca devemos justificar o abuso racial. Vinicius já está farto desse comportamento injustificado das pessoas.

    Sei que Mourinho, no fundo, concordaria comigo, mas ele se expressou um pouco, infelizmente, acredito.”

  FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID

    Os racistas são, acima de tudo, covardes.

    O triste é que não se trata de um incidente isolado. Vincius Junior, por si só, já se viu no centro de uma polêmica racista em muitas ocasiões — e sem ter culpa alguma.

    Mas também já se passaram sete anos desde que o próprio companheiro de equipe de Moise Kean, Leonardo Bonucci, disse que o atacante deveria aceitar 50% da culpa pelo abuso racista que recebeu ao comemorar um gol, ficando em silêncio e desafiadoramente diante da torcida do Cagliari, que o havia submetido a gritos de macaco durante todo o jogo — o que levanta a questão: alguma coisa mudou nesse intervalo? Alguma lição foi aprendida? As cenas vergonhosas em Lisboa sugerem que não, porque ainda parece que Mourinho e tantos outros ainda não entenderam.

    Não se trata da natureza da comemoração. Trata-se da resposta completamente injustificada. Como resultado, o foco agora precisa simplesmente mudar de culpar as vítimas do racismo para processar os perpetradores.

    Como o próprio Vinicius escreveu na terça-feira à noite: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los”.

    Mas a responsabilidade de finalmente tomar as medidas adequadas não recai apenas sobre a UEFA e as demais autoridades do futebol. Há também uma responsabilidade ainda mais importante sobre Mourinho e outros idiotas com mentalidade semelhante dentro do futebol de começar a apoiar aqueles que se levantam contra o racismo — em vez de atacá-los imediatamente.

