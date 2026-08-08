Bardsley acredita que as fragilidades defensivas de Alexander-Arnold não devem ofuscar as qualidades que fazem dele um criador tão perigoso. Falando em entrevista à Casinolyze, ele disse: "Eu adoro Trent Alexander-Arnold, mas ficaria chocado em vê-lo com a camisa do Manchester United, porém será interessante ver o que acontece com ele no Real Madrid, se Jose Mourinho gosta dele ou não.

"Falamos sobre a defesa dele ser uma área em que precisa melhorar, mas ele cria tantas chances, e o Madrid tem tantos jogadores dispostos a atacar em profundidade, que você poderia simplesmente colocá-lo pela direita no meio-campo. Ele faria o papel que David Beckham costumava fazer pelo Real, lançando bolas para Kylian Mbappe e Vinicius Junior correrem, porque Trent vai te achar de qualquer jeito.

"Acho que Mourinho vai olhar para isso e criar um tipo diferente de função para ele, e isso cairia como uma luva com a quantidade de tempo que ele teria com a bola e os passes que poderia dar. Não seria uma má ideia de jeito nenhum, mas não consigo vê-lo voltando para a Inglaterra para jogar no Manchester United. Consigo vê-lo jogando de uma maneira que o tornaria o novo David Beckham. Só que não no United."