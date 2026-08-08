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'O novo David Beckham!' - José Mourinho é aconselhado a transformar Trent Alexander-Arnold no Real Madrid
Um novo papel para Trent?
Alexander-Arnold pode estar prestes a passar por uma evolução para o meio-campo no Real Madrid, com o ex-defensor do United e da Escócia Bardsley acreditando que Mourinho pode destravar todo o seu potencial. Ele entende que a criatividade do internacional inglês pode ser melhor aproveitada mais à frente, em vez de ficar presa ao seu papel tradicional de lateral-direito.
A sugestão é utilizá-lo pelo lado direito do meio-campo, onde seus cruzamentos e sua visão de jogo poderiam se tornar ainda mais influentes. A ideia se baseia na transição bem-sucedida de Beckham para uma função criativa, com as opções ofensivas do Madrid podendo dar a Alexander-Arnold muitos alvos para seus lançamentos.
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Modelo de Beckham vem à tona
Bardsley acredita que as fragilidades defensivas de Alexander-Arnold não devem ofuscar as qualidades que fazem dele um criador tão perigoso. Falando em entrevista à Casinolyze, ele disse: "Eu adoro Trent Alexander-Arnold, mas ficaria chocado em vê-lo com a camisa do Manchester United, porém será interessante ver o que acontece com ele no Real Madrid, se Jose Mourinho gosta dele ou não.
"Falamos sobre a defesa dele ser uma área em que precisa melhorar, mas ele cria tantas chances, e o Madrid tem tantos jogadores dispostos a atacar em profundidade, que você poderia simplesmente colocá-lo pela direita no meio-campo. Ele faria o papel que David Beckham costumava fazer pelo Real, lançando bolas para Kylian Mbappe e Vinicius Junior correrem, porque Trent vai te achar de qualquer jeito.
"Acho que Mourinho vai olhar para isso e criar um tipo diferente de função para ele, e isso cairia como uma luva com a quantidade de tempo que ele teria com a bola e os passes que poderia dar. Não seria uma má ideia de jeito nenhum, mas não consigo vê-lo voltando para a Inglaterra para jogar no Manchester United. Consigo vê-lo jogando de uma maneira que o tornaria o novo David Beckham. Só que não no United."
Aprendendo com Mourinho
Alexander-Arnold já está sentindo a intensidade de trabalhar sob o comando de Mourinho durante a preparação de pré-temporada do Real Madrid. O defensor descreveu as sessões em Valdebebas como exigentes, com o calor e os treinos em dois períodos aumentando a carga de trabalho.
"Até agora, tudo bem. Está quente e muito intenso. Estamos na pré-temporada, e era isso que esperávamos", disse ele por meio dos canais oficiais do clube. "Com Mourinho? Muito bom, muito bom. Sempre admirei o treinador. Joguei contra ele algumas vezes e é um prazer trabalhar com ele e sua equipe."
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O que vem a seguir para Trent?
Por enquanto, Alexander-Arnold está se adaptando ao exigente regime de pré-temporada de Mourinho, enquanto a questão sobre sua posição ideal segue em aberto. Resta saber se Mourinho acabará seguindo a ideia de Bardsley inspirada em Beckham, mas o papel de Alexander-Arnold será uma das questões intrigantes em torno do Real Madrid.
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