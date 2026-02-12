O Nottingham Forest está prestes a nomear o substituto de Sean Dyche, com o clube a preparar-se para nomear o quarto treinador da temporada

O Forest não perdeu tempo com gentilezas com Dyche, emitindo uma declaração que dizia: “O Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche foi dispensado de suas funções como treinador principal.

Gostaríamos de agradecer a Sean e sua equipe pelos esforços durante o tempo em que estiveram no clube e desejamos a eles boa sorte no futuro. Não faremos mais comentários neste momento.”

Dyche pode muito bem ter sido pego de surpresa, já que suas notas no programa insistiam que o clube exigia que seus torcedores lhes dessem apoio total; o Forest perdeu apenas um dos últimos cinco jogos, incluindo um empate em 0 a 0 com o líder Arsenal.

Ele escreveu: “A última sexta-feira no Leeds United foi uma noite difícil e precisamos aprender com ela rapidamente. Sabíamos que seria um jogo difícil e que enfrentaríamos momentos difíceis durante os 90 minutos, mas sofremos gols ruins em momentos cruciais que acabaram nos custando caro.

Não nos deixamos levar quando temos resultados realmente bons, e o mesmo se aplica após um desempenho decepcionante. Trata-se de continuar a trabalhar duro, aprender e nos esforçar para sermos melhores na próxima vez que tivermos um jogo.

Felizmente, não tivemos que esperar muito tempo para voltar a campo. Sei que todos nós, jogadores, comissão técnica e vocês, torcedores, estamos determinados a ver uma reação esta noite. Nossa intenção é jogar com intensidade, lutar por cada bola e tornar a noite realmente difícil para o adversário.

A equipe, como sempre, se beneficiará do seu apoio contínuo sob as luzes do City Ground. Vamos fazer com que seja uma boa noite.”