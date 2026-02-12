Getty Images Sport
O Nottingham Forest está prestes a nomear o substituto de Sean Dyche, com o clube a preparar-se para nomear o quarto treinador da temporada
Forest vai nomear substituto de Dyche
De acordo com a BBC Sport, o Forest está prestes a nomear Pereira como seu quarto treinador permanente da temporada, na tentativa de evitar o rebaixamento após o empate em 0 a 0 com o Wolves, que permanece na última posição da tabela do campeonato. Até agora, o clube foi comandado por Nuno Espírito Santo, que agora está no West Ham United, Ange Postecoglou e Dyche, com Pereira prestes a completar o quarteto. A BBC informa que Pereira rapidamente se tornou a escolha preferida do proprietário Evangelos Marinakis, que já havia contratado o português no Olympiacos, na Grécia.
Pereira manteve o Wolves na Premier League na temporada passada, mas o time conquistou apenas dois pontos nos primeiros 10 jogos desta temporada, e ele foi demitido do clube de Molineux.
Declaração resumida de Forest
O Forest não perdeu tempo com gentilezas com Dyche, emitindo uma declaração que dizia: “O Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche foi dispensado de suas funções como treinador principal.
Gostaríamos de agradecer a Sean e sua equipe pelos esforços durante o tempo em que estiveram no clube e desejamos a eles boa sorte no futuro. Não faremos mais comentários neste momento.”
Dyche pode muito bem ter sido pego de surpresa, já que suas notas no programa insistiam que o clube exigia que seus torcedores lhes dessem apoio total; o Forest perdeu apenas um dos últimos cinco jogos, incluindo um empate em 0 a 0 com o líder Arsenal.
Ele escreveu: “A última sexta-feira no Leeds United foi uma noite difícil e precisamos aprender com ela rapidamente. Sabíamos que seria um jogo difícil e que enfrentaríamos momentos difíceis durante os 90 minutos, mas sofremos gols ruins em momentos cruciais que acabaram nos custando caro.
Não nos deixamos levar quando temos resultados realmente bons, e o mesmo se aplica após um desempenho decepcionante. Trata-se de continuar a trabalhar duro, aprender e nos esforçar para sermos melhores na próxima vez que tivermos um jogo.
Felizmente, não tivemos que esperar muito tempo para voltar a campo. Sei que todos nós, jogadores, comissão técnica e vocês, torcedores, estamos determinados a ver uma reação esta noite. Nossa intenção é jogar com intensidade, lutar por cada bola e tornar a noite realmente difícil para o adversário.
A equipe, como sempre, se beneficiará do seu apoio contínuo sob as luzes do City Ground. Vamos fazer com que seja uma boa noite.”
A Floresta sobreviverá?
O Forest está agora três pontos à frente do renascido West Ham, embora também enfrente um desafio na Liga Europa, já que jogará contra o Fenerbahçe em uma repescagem de duas partidas, antes de iniciar seus jogos na Premier League sob o comando de um novo técnico, com um confronto contra o Liverpool.
Dyche criticou as “mentiras” após o empate com o Wolves, dizendo: “As mentiras são provavelmente uma história do modernismo no futebol e da maneira como ele está mudando. Não estou defendendo isso, só estou dizendo que é uma coisa da vida, a vida está mudando.
A forma como o futebol, a exigência está ficando cada vez mais alta. Perdemos uma em seis, e se estivéssemos no meio da tabela e todos dissessem que é uma boa sequência, porque não vencemos o Wolves, todos diriam que eu deveria sair. Isso é apenas gestão moderna, é assim que as coisas são agora, a exigência está mudando rapidamente.”
O que vem a seguir?
Pereira espera colocar o Forest em ação rapidamente, já que o objetivo é afastar-se dos problemas, pois o rebaixamento significaria um desastre para as finanças e a estrutura geral do clube.
