O Nottingham Forest diz a Edu Gaspar para ficar longe do estádio e do campo de treino, enquanto o ex-chefe do Arsenal se aproxima da saída

O ambicioso projeto envolvendo o ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, no Nottingham Forest parece estar chegando a uma conclusão amarga, marcando uma mudança dramática e inesperada na visão estratégica de longo prazo do clube. O brasileiro teria recebido instruções formais para se manter afastado tanto do icônico City Ground quanto das instalações de treinamento do clube, à medida que sua saída oficial do time da Premier League se aproxima, após um período turbulento, de grande visibilidade e, em última análise, decepcionante de oito meses no comando das operações futebolísticas.

  • Uma ausência notável nas arquibancadas

    Essa ausência forçada tornou-se cada vez mais evidente para os torcedores e especialistas, sinalizando o fim definitivo de sua influência. Conforme noticiado pelo The Telegraph, Edu não esteve presente no empate de 2 a 2 do Forest com o Manchester City na noite de quarta-feira, marcando a terceira partida consecutiva que o brasileiro perdeu. Suas ausências persistentes e inexplicáveis da cabine de diretores só serviram para intensificar as especulações sobre um rompimento completo e irreparável em sua relação profissional com a hierarquia do Forest e o proprietário Evangelos Marinakis.

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    Um mandato difícil no City Ground

    Apesar de ter sido encarregado de supervisionar o recrutamento e a estratégia, o mandato de Edu tem sido marcado pela instabilidade. Desde julho, o clube já teve quatro treinadores — sendo Sean Dyche o último a ser demitido, em 12 de fevereiro — e supervisionou uma enorme onda de gastos de £ 200 milhões que, até agora, não trouxe resultados. Acredita-se que um fator significativo para o desentendimento tenha sido o atrito entre Edu e o ex-treinador Nuno Espírito Santo, que contribuiu para a demissão deste último em setembro.

  • Dyche fala sobre o caos no Forest

    A rotatividade no banco de reservas deixou muitos perplexos, incluindo Dyche, que foi demitido após apenas 114 dias. Falando no podcast The Football Boardroom, Dyche expressou sua frustração: “Nossa posição na tabela naquele momento era a nona na Premier League. As estatísticas e os fatos estavam lá, claros como o dia. Pelo meu histórico, desde que chegamos lá até quando terminamos, teríamos ficado em 12º lugar na Premier League.”

    Dyche concluiu: “Portanto, com base em dados e análises factuais, não consigo entender nenhuma das decisões que foram tomadas. Mas o futebol está mudando, e nós testemunhamos isso.”

  • Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26Getty

    Sobrevivência é a prioridade para Pereira

    Embora o Forest afirme que Edu está trabalhando normalmente, a instrução para permanecer afastado sugere que sua saída será finalizada em breve. Com o ex-técnico do Wolves, Vitor Pereira, agora no comando da equipe principal, o elenco deve se concentrar em uma batalha desesperada pela sobrevivência, ocupando a 17ª posição na tabela da Premier League e apenas acima da zona de rebaixamento por diferença de gols.

