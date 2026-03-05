Getty
O Nottingham Forest diz a Edu Gaspar para ficar longe do estádio e do campo de treino, enquanto o ex-chefe do Arsenal se aproxima da saída
Uma ausência notável nas arquibancadas
Essa ausência forçada tornou-se cada vez mais evidente para os torcedores e especialistas, sinalizando o fim definitivo de sua influência. Conforme noticiado pelo The Telegraph, Edu não esteve presente no empate de 2 a 2 do Forest com o Manchester City na noite de quarta-feira, marcando a terceira partida consecutiva que o brasileiro perdeu. Suas ausências persistentes e inexplicáveis da cabine de diretores só serviram para intensificar as especulações sobre um rompimento completo e irreparável em sua relação profissional com a hierarquia do Forest e o proprietário Evangelos Marinakis.
Um mandato difícil no City Ground
Apesar de ter sido encarregado de supervisionar o recrutamento e a estratégia, o mandato de Edu tem sido marcado pela instabilidade. Desde julho, o clube já teve quatro treinadores — sendo Sean Dyche o último a ser demitido, em 12 de fevereiro — e supervisionou uma enorme onda de gastos de £ 200 milhões que, até agora, não trouxe resultados. Acredita-se que um fator significativo para o desentendimento tenha sido o atrito entre Edu e o ex-treinador Nuno Espírito Santo, que contribuiu para a demissão deste último em setembro.
Dyche fala sobre o caos no Forest
A rotatividade no banco de reservas deixou muitos perplexos, incluindo Dyche, que foi demitido após apenas 114 dias. Falando no podcast The Football Boardroom, Dyche expressou sua frustração: “Nossa posição na tabela naquele momento era a nona na Premier League. As estatísticas e os fatos estavam lá, claros como o dia. Pelo meu histórico, desde que chegamos lá até quando terminamos, teríamos ficado em 12º lugar na Premier League.”
Dyche concluiu: “Portanto, com base em dados e análises factuais, não consigo entender nenhuma das decisões que foram tomadas. Mas o futebol está mudando, e nós testemunhamos isso.”
Sobrevivência é a prioridade para Pereira
Embora o Forest afirme que Edu está trabalhando normalmente, a instrução para permanecer afastado sugere que sua saída será finalizada em breve. Com o ex-técnico do Wolves, Vitor Pereira, agora no comando da equipe principal, o elenco deve se concentrar em uma batalha desesperada pela sobrevivência, ocupando a 17ª posição na tabela da Premier League e apenas acima da zona de rebaixamento por diferença de gols.
