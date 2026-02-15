O Nottingham Forest contrata o QUARTO treinador da temporada na tentativa de evitar o rebaixamento da Premier League

O Forest revelou que Pereira, que já trabalhou com o enigmático proprietário do Reds, Evangelos Marinakis, no gigante grego Olympiacos, assinou um contrato de 18 meses até o verão de 2027.

Uma declaração no site oficial do clube dizia: “Pereira começou sua carreira de treinador em seu país natal, Portugal, em 2002. Depois de adquirir vasta experiência em todo o país, ele assumiu o comando do Porto em 2011, onde uma passagem de enorme sucesso de dois anos o levou a conquistar dois títulos consecutivos do campeonato. Depois de passar pelo Al Ahli, na Arábia Saudita, Pereira mudou-se para o Olympiacos em janeiro de 2015 e conquistou a dobradinha com o time de Pireu.

Além de sua vasta experiência no mais alto nível em todo o mundo, Pereira também treinou o Fenerbahçe, na Turquia, e o Shanghai SIPG, da Superliga Chinesa, levando este último ao seu primeiro título da liga em sua campanha de estreia, antes de conquistar a Supercopa da China. Ele também treinou os clubes brasileiros Corinthians e Flamengo.

Mais recentemente, foi treinador principal do clube Wolves, da Premier League. Assumindo o comando do clube na zona de rebaixamento, Pereira levou-o a uma sequência de seis vitórias consecutivas, o que ajudou a garantir sua permanência na primeira divisão durante a temporada 2024-25. Foi a maior sequência de vitórias de qualquer time da primeira divisão na última temporada, em uma campanha em que o Wolves também marcou um número recorde de gols na Premier League.”

O Reds acrescentou sobre seu novo técnico: “Ele será acompanhado pela comissão técnica Filipe Jorge Monteiro Almeida (treinador assistente), Luis Miguel Moreira Da Silva (treinador assistente), Bruno Filipe Araujo De Moura (chefe de desempenho físico e análise do adversário) e Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista do adversário).”