O Nottingham Forest contrata o QUARTO treinador da temporada na tentativa de evitar o rebaixamento da Premier League
Pereira torna-se o quarto treinador do Forest na temporada 2025-26
Dyche, que comandou 25 jogos em 114 dias, foi demitido em 12 de fevereiro, logo após um empate em 0 a 0 com o Wolves, último colocado da tabela, que provocou mais vaias da torcida.
O Forest, em uma campanha turbulenta, se vê envolvido em mais uma batalha contra o rebaixamento. Pereira conseguiu tirar o Wolves do perigo quando assumiu o comando do Molineux em dezembro de 2024, e o português agora tem a tarefa de repetir essa façanha.
Pereira assina contrato de 18 meses no City Ground
O Forest revelou que Pereira, que já trabalhou com o enigmático proprietário do Reds, Evangelos Marinakis, no gigante grego Olympiacos, assinou um contrato de 18 meses até o verão de 2027.
Uma declaração no site oficial do clube dizia: “Pereira começou sua carreira de treinador em seu país natal, Portugal, em 2002. Depois de adquirir vasta experiência em todo o país, ele assumiu o comando do Porto em 2011, onde uma passagem de enorme sucesso de dois anos o levou a conquistar dois títulos consecutivos do campeonato. Depois de passar pelo Al Ahli, na Arábia Saudita, Pereira mudou-se para o Olympiacos em janeiro de 2015 e conquistou a dobradinha com o time de Pireu.
Além de sua vasta experiência no mais alto nível em todo o mundo, Pereira também treinou o Fenerbahçe, na Turquia, e o Shanghai SIPG, da Superliga Chinesa, levando este último ao seu primeiro título da liga em sua campanha de estreia, antes de conquistar a Supercopa da China. Ele também treinou os clubes brasileiros Corinthians e Flamengo.
Mais recentemente, foi treinador principal do clube Wolves, da Premier League. Assumindo o comando do clube na zona de rebaixamento, Pereira levou-o a uma sequência de seis vitórias consecutivas, o que ajudou a garantir sua permanência na primeira divisão durante a temporada 2024-25. Foi a maior sequência de vitórias de qualquer time da primeira divisão na última temporada, em uma campanha em que o Wolves também marcou um número recorde de gols na Premier League.”
O Reds acrescentou sobre seu novo técnico: “Ele será acompanhado pela comissão técnica Filipe Jorge Monteiro Almeida (treinador assistente), Luis Miguel Moreira Da Silva (treinador assistente), Bruno Filipe Araujo De Moura (chefe de desempenho físico e análise do adversário) e Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista do adversário).”
Negócio arriscado: o Forest tomou a decisão certa?
Questões foram levantadas sobre se a política de rotatividade do Forest no departamento gerencial acabará por custar-lhes o status de primeira divisão, com o ex-jogador da seleção inglesa Peter Crouch dizendo à TNT Sports que os Reds, “rápidos no gatilho”, são um clube em “turbulência” e parecem estar pressionando o botão de “autodestruição”.
Outro ex-astro da Inglaterra, Gary Lineker, disse ao podcast The Rest Is Football que os jogadores supostamente se reuniram com Marinakis antes da demissão de Dyche: “Obviamente, Nuno joga de forma contra-atacante, Ange joga muito na frente; depois ele volta a um estilo com Sean Dyche - os jogadores vão ficar pensando 'O quê? Quem vem a seguir?!' Vitor Pereira jogava com uma pressão bastante alta às vezes pelo Wolves, então, quer dizer, eles vão mudar de novo?
“E então você vai culpar os jogadores — acho que se os jogadores tivessem coragem em uma reunião do comitê e dissessem a ele 'espere um minuto, cara, você precisa decidir que estilo de futebol você realmente quer que joguemos', em vez de mudar e ficar mudando de ideia 14 vezes — não sei, estou exagerando.”
Batismo de fogo: os próximos jogos do Forest
Os torcedores do Forest, no entanto, estavam cansados do futebol sem graça de Dyche, enquanto os jogadores mais experientes teriam manifestado preocupações com os treinos exaustivos que os deixavam cansados para os jogos.
Pereira foi chamado para estabilizar o barco e fazer com que todos remem na mesma direção. Ele passará por um batismo de fogo, já que seus cinco primeiros jogos no comando incluem uma disputa de duas partidas contra o Fenerbahçe pela fase eliminatória da Liga Europa e jogos da Premier League contra Liverpool, Brighton e Manchester City.
