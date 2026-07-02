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O Nottingham Forest confirma a demissão de Vitor Pereira antes da nomeação de Oliver Glasner
Pereira deixa o clube após rescisão inesperada de contrato
De acordo com a BBC Sport, Pereira foi pego de surpresa pela decisão na noite de terça-feira, encerrando sua passagem pelo clube, que havia começado em fevereiro, quando substituiu Sean Dyche.
Pereira levou o Forest à 16ª colocação na Premier League e chegou às semifinais da Liga Europa, marcando a primeira vez que o clube alcançava uma semifinal europeia desde 1984. Sua comissão técnica, incluindo Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop e Pedro Lopes, também deixou o clube. A decisão significa que o Forest nomeará em breve seu quinto técnico em menos de 12 meses.
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Pereira fica chocado com a demissão inesperada
O técnico português expressou sua profunda decepção com a rescisão de seu contrato, apesar de ter alcançado seus principais objetivos e revitalizado um elenco que havia se desiludido. Pereira afirmou: “Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro. Naturalmente, estou decepcionado e triste. Eu acreditava de verdade no que estávamos construindo juntos e parto com um sentimento de orgulho por tudo o que conquistamos nos últimos meses. Juntos, tivemos um final de temporada memorável. Garantimos a permanência do clube na Premier League, chegamos às semifinais da Liga Europa e criamos momentos que ficarão comigo para sempre.”
Glasner deve assumir o comando no City Ground
É praticamente certo que Glasner sucederá a Pereira, com a BBC Sport informando que o acordo com o técnico de 51 anos está quase fechado. Glasner se tornará o 11º técnico efetivo desde que o proprietário Evangelos Marinakis comprou o clube em maio de 2017. Nuno Espírito Santo foi demitido em setembro passado, apesar de ter levado o time ao sétimo lugar na temporada anterior, enquanto Ange Postecoglou ficou no cargo por apenas 39 dias e Dyche por 114 dias. Glasner, por sua vez, deixou o Crystal Palace como o técnico de maior sucesso da história do clube, conquistando a FA Cup em 2025 e a Conference League em maio.
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O que vem a seguir para o Forest?
Glasner assumirá o comando do Forest enquanto o time se prepara para a nova temporada da Premier League e para os próximos jogos da pré-temporada. O austríaco precisa incutir rapidamente sua visão tática e unir um elenco que passou por uma significativa instabilidade na gestão técnica. Com forte apoio financeiro de Marinakis, espera-se que Glasner busque o sucesso nacional e mais uma classificação para as competições europeias, com o objetivo de repetir seus triunfos anteriores.