O Nottingham Forest confirma a demissão de Vitor Pereira antes da nomeação de Oliver Glasner

De acordo com a BBC Sport, Pereira foi pego de surpresa pela decisão na noite de terça-feira, encerrando sua passagem pelo clube, que havia começado em fevereiro, quando substituiu Sean Dyche.

Pereira levou o Forest à 16ª colocação na Premier League e chegou às semifinais da Liga Europa, marcando a primeira vez que o clube alcançava uma semifinal europeia desde 1984. Sua comissão técnica, incluindo Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop e Pedro Lopes, também deixou o clube. A decisão significa que o Forest nomeará em breve seu quinto técnico em menos de 12 meses.