O modelo de Gareth Bale: por que James Rodriguez escolheu o Minnesota United em um ano de Copa do Mundo

O meio-campista chegou a Minnesota em busca do sonho da Copa do Mundo, mas ele não é o primeiro a seguir esse caminho.

Não há nenhum mistério em torno da contratação de James Rodriguez pelo Minnesota United. Trata-se, pelo menos por enquanto, de um acordo de curto prazo. O Minnesota United queria uma superestrela e encontrou-a no colombiano. Rodriguez precisava de um clube que lhe desse as oportunidades certas e encontrou-o em Minnesota. Todos saem a ganhar, pelo menos nos próximos meses.

Mas o problema desse acordo é que muito depende dos próximos meses. Ao longo de sua carreira, Rodriguez sempre priorizou a seleção colombiana e, às vésperas da Copa do Mundo, isso não mudou. Para chegar ao torneio, porém, ele precisava de uma chance, que o Minnesota United lhe deu poucos meses antes do início da competição. 

“O Minnesota United foi o clube que tomou a iniciativa por mim. Foi o clube que me quis”, disse James em uma coletiva de imprensa. “É um momento importante na minha carreira, um novo capítulo. A Copa do Mundo está chegando e eu não posso falhar.”

Todos os olhos estão voltados para Rodriguez, mas para o colombiano, há um caminho legítimo a seguir. Ele não é o primeiro astro global a vir para os EUA antes de uma Copa do Mundo. Ele só precisa olhar para seu ex-companheiro de equipe do Real Madrid, Gareth Bale, para ter um modelo de como se preparar para o grande torneio e maximizar seu tempo na MLS.

    Orgulho da seleção nacional

    A paixão que Rodriguez tem pelo seu país nunca foi questionada. Apesar de todas as suas dificuldades a nível de clube, e foram muitas, ele sempre se destacou pela Colômbia. Representar a sua nação é algo que ele leva muito a sério e, mesmo agora, ao iniciar a mais recente fase da sua carreira, isso continua a ser uma prioridade para ele.

    “Quando você joga pelo seu país, é uma sensação diferente, é algo completamente diferente”, disse ele ao The Athletic. “Você vai ao estádio e vê todas as camisetas amarelas, reconhece as pessoas que querem ver você jogar... Você vê que não é só lá, mas também nas casas delas, nas pequenas cidades. Na Colômbia, as pessoas literalmente correm para a televisão só para assistir à Colômbia jogar.”

    “Eles fecham as escolas, fecham tudo quando a Colômbia joga”, acrescentou. “Você tem que jogar por eles. Você está representando seus ancestrais, suas raízes, de onde você vem, onde você nasceu. Você tem que dar a vida pelo seu país. Esse é o ‘algo a mais’ que você tem que dar quando está na seleção nacional. E é por isso que eu durou tanto tempo – porque na seleção nacional, não se trata apenas de correr. Não se trata apenas de jogar bem; você tem que dar algo a mais. Você tem que sentir isso do fundo do seu coração.”

    O mundo conheceu a interpretação do jogador de 34 anos sobre isso em 2014, quando ele ganhou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo daquele verão. Isso o tornou uma das maiores estrelas do futebol, garantindo-lhe uma transferência importante do Mônaco para o Real Madrid. Embora Rodriguez nunca tenha atingido essas alturas no nível de clubes, ele manteve esse padrão com sua seleção nacional, ganhando a Bola de Ouro pela campanha da Colômbia até a final da Copa América de 2024, enquanto jogava pelo São Paulo, o décimo clube de sua carreira. 

    Desde então, ele acrescentou mais dois, Rayo Vallecano e León, da Liga MX, e em breve serão três, quando ele jogar pelo Minnesota United. Uma das razões pelas quais ele assinou com o Minnesota foi porque o clube lhe apresentou um caminho para a Copa do Mundo, semelhante ao percorrido por Bale antes do torneio de 2022.

    A trilha de Bale

    Assim como Rodriguez, Bale alcançou grandes conquistas no Real Madrid, mas nunca atingiu o nível que muitos esperavam dele. No verão de 2022, ele se viu na mesma situação em que seu ex-companheiro de equipe se encontrava antes de chegar a Minnesota: precisando de um lar. Esse lar, no fim das contas, foi o LAFC. Foi uma parceria curta, mas maravilhosa.

    No final das contas, Bale jogou apenas 13 partidas com a camisa do LAFC, mas que 13 partidas foram essas. Todos conseguiram o que queriam. O LAFC venceu a MLS Cup naquele ano, com o gol lendário de Bale na final salvando a temporada do clube e consolidando seu lugar na história da MLS para sempre. 

    Bale, por sua vez, teve a preparação certa antes de sua primeira Copa do Mundo naquele inverno no Catar, onde marcou um gol contra a seleção masculina dos Estados Unidos. O gol foi o primeiro marcado pelo País de Gales em uma Copa do Mundo desde 1958. Era o momento com que Bale sonhava e pelo qual ele assinou com o LAFC.

    “Estamos no caminho certo para onde eu quero estar”, disse Bale em setembro de 2022. “Quero jogar 90 minutos sempre que possível, mas entendo que preciso me preparar para isso, pois não tenho jogado muito nos últimos anos. O mais importante para mim é levar cada semana como ela vier e espero que isso seja suficiente para ajudar o LAFC e, finalmente, estar pronto para a Copa do Mundo.”

    Ele acrescentou: “Temos um plano em Los Angeles com o que estamos fazendo... Espero que isso me deixe em ótima forma para a Copa do Mundo.”

    A aventura de Rodriguez na MLS pode seguir esse modelo. Embora o prazo seja mais curto, Rodriguez tem algumas vantagens inerentes. Ao permanecer na América do Norte, Rodriguez continua adaptado ao clima, aos fusos horários e ao ritmo de vida nesta parte do mundo, onde ele e seus companheiros colombianos ficarão estacionados neste verão. Com o Minnesota United, ele também terá o mesmo tipo de responsabilidade que tem com a Colômbia: criar.

    O acordo funcionou para Bale, que se aposentou após a Copa do Mundo. Também funcionou para outra estrela sul-americana antes da mesma Copa do Mundo em que Rodriguez se destacou.

    Seguindo os passos de um rival

    Muitos se lembram de Júlio César como a última linha de defesa da lendária equipe do Inter de Milão, vencedora da Liga dos Campeões. Em 2014, porém, ele foi brevemente membro do Toronto FC enquanto se preparava para uma última tentativa com o Brasil.

    Naquele verão, a Copa do Mundo estava chegando ao seu país natal, e o goleiro não poderia perder essa oportunidade. Depois de ser substituído pelo inglês Rob Green no Queens Park Rangers, César foi emprestado ao Toronto FC em busca de tempo de jogo. Ele disputou sete partidas, incluindo uma em que ganhou o prêmio de Melhor Defesa da Semana da MLS, antes de ser titular do Brasil naquele verão. Ele foi eleito o Melhor Jogador da Partida na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia nas quartas de final. Coincidentemente, o gol da Colômbia naquele dia foi marcado por ninguém menos que Rodríguez. 

    Enquanto Bale e César encerraram sua aventura na MLS após apenas alguns meses, o futuro do colombiano é um pouco menos certo. O que atualmente é um contrato de curto prazo pode acabar se tornando algo um pouco mais longo se tudo correr bem.

    O futuro

    Neste momento, Rodriguez só tem contrato até ao Mundial. Se o resto da sua carreira servir de indicação, o seu futuro é, no mínimo, incerto. Rodriguez tem mudado de clube há vários anos, por isso não seria grande surpresa se este contrato de curta duração acabasse por ser, de facto, bastante curto.

    No entanto, há uma chance de que os dois continuem juntos. Há uma opção no contrato que permitiria que Rodriguez permanecesse pelo resto do ano, e o Loons parece disposto a acionar essa opção se tudo correr bem nos primeiros meses dessa parceria.

    “Mais uma vez, é uma opção do clube”, disse o CEO e diretor esportivo do Minnesota, Khaled El-Ahmad, ao The Guardian. “Ele está falando: 'OK, então como vamos fazer para que este acordo seja mais longo?'. Tudo vai depender de como alinharmos nossos interesses e desempenho, do impacto [que ele causar] e se ele gostar. Há muitas suposições e incógnitas, mas estamos realmente começando de um lugar muito positivo.”

    Essa parte é para um futuro mais distante. Há muito mais a ser conquistado antes disso. Rodríguez precisa se integrar e se adaptar ao seu novo time. Depois, ele espera recuperar a forma física e o desempenho antes de mais uma Copa do Mundo. Veremos como tudo isso vai se desenrolar, à medida que uma das parcerias mais singulares e surpreendentes da MLS se concretiza.

    “Pelo que vi, este é um clube que tem feito as coisas da maneira certa”, disse Rodríguez. “Cheguei a um clube estabelecido e agora sou apenas mais um membro do clube e da equipe. Estou ansioso, entusiasmado e pronto para fazer parte do clube, e espero fazer as coisas da maneira certa.”

