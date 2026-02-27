O modelo de Gareth Bale: por que James Rodriguez escolheu o Minnesota United em um ano de Copa do Mundo

Não há nenhum mistério em torno da contratação de James Rodriguez pelo Minnesota United. Trata-se, pelo menos por enquanto, de um acordo de curto prazo. O Minnesota United queria uma superestrela e encontrou-a no colombiano. Rodriguez precisava de um clube que lhe desse as oportunidades certas e encontrou-o em Minnesota. Todos saem a ganhar, pelo menos nos próximos meses.
Mas o problema desse acordo é que muito depende dos próximos meses. Ao longo de sua carreira, Rodriguez sempre priorizou a seleção colombiana e, às vésperas da Copa do Mundo, isso não mudou. Para chegar ao torneio, porém, ele precisava de uma chance, que o Minnesota United lhe deu poucos meses antes do início da competição.
“O Minnesota United foi o clube que tomou a iniciativa por mim. Foi o clube que me quis”, disse James em uma coletiva de imprensa. “É um momento importante na minha carreira, um novo capítulo. A Copa do Mundo está chegando e eu não posso falhar.”
Todos os olhos estão voltados para Rodriguez, mas para o colombiano, há um caminho legítimo a seguir. Ele não é o primeiro astro global a vir para os EUA antes de uma Copa do Mundo. Ele só precisa olhar para seu ex-companheiro de equipe do Real Madrid, Gareth Bale, para ter um modelo de como se preparar para o grande torneio e maximizar seu tempo na MLS.