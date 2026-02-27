O modelo de Gareth Bale: por que James Rodriguez escolheu o Minnesota United em um ano de Copa do Mundo

A paixão que Rodriguez tem pelo seu país nunca foi questionada. Apesar de todas as suas dificuldades a nível de clube, e foram muitas, ele sempre se destacou pela Colômbia. Representar a sua nação é algo que ele leva muito a sério e, mesmo agora, ao iniciar a mais recente fase da sua carreira, isso continua a ser uma prioridade para ele.

“Quando você joga pelo seu país, é uma sensação diferente, é algo completamente diferente”, disse ele ao The Athletic. “Você vai ao estádio e vê todas as camisetas amarelas, reconhece as pessoas que querem ver você jogar... Você vê que não é só lá, mas também nas casas delas, nas pequenas cidades. Na Colômbia, as pessoas literalmente correm para a televisão só para assistir à Colômbia jogar.”

“Eles fecham as escolas, fecham tudo quando a Colômbia joga”, acrescentou. “Você tem que jogar por eles. Você está representando seus ancestrais, suas raízes, de onde você vem, onde você nasceu. Você tem que dar a vida pelo seu país. Esse é o ‘algo a mais’ que você tem que dar quando está na seleção nacional. E é por isso que eu durou tanto tempo – porque na seleção nacional, não se trata apenas de correr. Não se trata apenas de jogar bem; você tem que dar algo a mais. Você tem que sentir isso do fundo do seu coração.”

O mundo conheceu a interpretação do jogador de 34 anos sobre isso em 2014, quando ele ganhou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo daquele verão. Isso o tornou uma das maiores estrelas do futebol, garantindo-lhe uma transferência importante do Mônaco para o Real Madrid. Embora Rodriguez nunca tenha atingido essas alturas no nível de clubes, ele manteve esse padrão com sua seleção nacional, ganhando a Bola de Ouro pela campanha da Colômbia até a final da Copa América de 2024, enquanto jogava pelo São Paulo, o décimo clube de sua carreira.

Desde então, ele acrescentou mais dois, Rayo Vallecano e León, da Liga MX, e em breve serão três, quando ele jogar pelo Minnesota United. Uma das razões pelas quais ele assinou com o Minnesota foi porque o clube lhe apresentou um caminho para a Copa do Mundo, semelhante ao percorrido por Bale antes do torneio de 2022.