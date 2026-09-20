84' CHANCE - Loftus-Cheek perde a bola e permite o contra-ataque do Lecce. Fatah entra na área pela esquerda, puxa para a direita deixando dois marcadores para trás e, caindo, finaliza em direção à trave mais distante. Maignan se estica e, com a ponta dos dedos, manda para escanteio.





76' CHANCE - Grande jogada vertical do Lecce, que deixa Pierotti diante de Maignan, levemente deslocado pela direita. O ponta tenta o chute rasteiro por baixo do corpo do goleiro na saída, mas ele não é surpreendido e desvia o suficiente para permitir o corte da defesa.





74' GOL - Moreira aproveita uma bola perdida por Siebert em meio aos protestos do Lecce por um choque entre Goncalo Ramos e Gaspar e parte em direção ao gol de Falcone. Drible seco para dentro e chute rasteiro no primeiro pau para vencer o goleiro.





65' CHANCE - Monteiro parte para cima, supera Gila até a linha de fundo e dá uma assistência perigosíssima no centro da pequena área, onde Pierotti não chega por muito pouco, já que Estupinan, com uma diagonal perfeita, intervém e salva.





62' GOL - Pulisic distribui, Rabiot arranca, tabela na entrada da área com Goncalo Ramos, que deixa o francês diante de Falcone, e ele finaliza de esquerda, com força, para fazer 2 a 0





55' GOL CONTRA ANULADO - Chukwueze consegue cruzar pela direita e encontra Pavlovic, que sobe bem de cabeça e complica Falcone. O goleiro não controla na primeira intervenção e, caído, afasta ainda mais com o braço, jogando a bola nas próprias pernas e depois para dentro do gol. O 2 a 0, porém, é anulado por posição irregular de Pavlovic na origem da jogada.





51' QUE JOGADA! - Ação espetacular de Saelemaekers, que na entrada da própria área controla a bola e, no drible, passa entre dois adversários, resiste à carga e dispara em contra-ataque. Na entrada da área, a jogada vai da esquerda para a direita até Chukwueze, que tenta o cruzamento para o lado oposto, onde Goncalo Ramos está livre: tentativa de bicicleta, mas ele não encontra a bola.





41' CHANCE - Contra-ataque impressionante de Pavlovic por todo o campo após passe vertical de Pulisic. O defensor entra na área, mas é pouco lúcido e, depois de driblar um marcador, em vez de finalizar tenta o passe para Chukwueze (já claramente em impedimento), entregando a bola para Falcone.





39' - Pulisic coloca um cruzamento açucarado no centro da área para Goncalo Ramos, que cabeceia, mas manda para fora por pouco.





34' CHANCE - Grande infiltração vertical de Chukwueze, que surpreende Gallo e recebe o passe em profundidade de Saelemaekers. A jogada, que parecia semelhante à do gol, desta vez encontra um Falcone mais atento na saída, e a defesa vem antes do possível toque do nigeriano.





14' GOL - Grande bola vertical de Pavlovic para Pulisic, que ganha o tempo de Siebert, domina de primeira com a direita e, num instante, se ajeita e bate de esquerda, superando a saída de Falcone.





11' CHANCE - Bola enfiada de Goncalo Ramos para Pulisic, que passa às costas da defesa do Lecce, mas não chega na bola por causa da saída providencial de Falcone, que impede a jogada e faz a defesa em dois tempos.





9' - Primeiro Monteiro, que sai em slalom e tenta uma finalização de muito longe, e depois Ilic, que domina e chuta da entrada da área, não encontram o gol defendido por Maigna.





0' Bola rolando às 20h45 no estádio San Siro, que completa 100 anos. Show de luzes e clima de celebração no pré-jogo.





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