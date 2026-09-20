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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

O Milan volta a vencer e convencer: 3 a 0 sobre o Lecce, e Amorim volta a ficar a dois pontos da liderança da tabela

Milan
Lecce
Campeonato Italiano
Milan x Lecce

Acompanhe Milan x Lecce, jogo válido pela 5ª rodada da Série A 2026/2027

A resposta que precisava vir, veio para o Milan, que volta a vencer depois de três jogos pouco brilhantes e se reabilita imediatamente após a pesada derrota na Europa League contra o Benfica. Contra o Lecce, em um San Siro em festa pelos seus 100 anos de vida, o Milan venceu por 3 a 0 em uma partida literalmente dominada do início ao fim e com uma demonstração de força que faz crescer a esperança também para a sequência da temporada. 


O lindo gol de Pulisic, lançamento de 70 metros de Pavlovic com domínio no ar e chute em um instante, abriu o caminho de uma partida de mão única, na qual só Falcone conseguiu limitar o prejuízo. O Milan ampliou depois no segundo tempo com os gols de Rabiot (assistência de Ramos em espaço curto) e do recém-entrado Moreira, mas o placar poderia ter sido muito mais pesado também para o Lecce, com Maignan bem ao defender seu clean sheet no fim. 


A vitória vale por três para o Milan porque, antes de tudo, reaproxima a torcida milanista do time (aplausos efusivos também para os mais criticados, como Estupinan); em segundo lugar, coloca o Milan a apenas 2 pontos da liderança da tabela; mas, acima de tudo, dá agora e garantirá depois a Ruben Amorim grande serenidade para poder continuar a desenvolver seu futebol e suas ideias.


MILAN 3 X 0 LECCE

GOLS: 14' Pulisic (M), 62' Rabiot (M), 74' Moreira (M)



  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    84' CHANCE - Loftus-Cheek perde a bola e permite o contra-ataque do Lecce. Fatah entra na área pela esquerda, puxa para a direita deixando dois marcadores para trás e, caindo, finaliza em direção à trave mais distante. Maignan se estica e, com a ponta dos dedos, manda para escanteio.


    76' CHANCE - Grande jogada vertical do Lecce, que deixa Pierotti diante de Maignan, levemente deslocado pela direita. O ponta tenta o chute rasteiro por baixo do corpo do goleiro na saída, mas ele não é surpreendido e desvia o suficiente para permitir o corte da defesa.


    74' GOL - Moreira aproveita uma bola perdida por Siebert em meio aos protestos do Lecce por um choque entre Goncalo Ramos e Gaspar e parte em direção ao gol de Falcone. Drible seco para dentro e chute rasteiro no primeiro pau para vencer o goleiro.


    65' CHANCE - Monteiro parte para cima, supera Gila até a linha de fundo e dá uma assistência perigosíssima no centro da pequena área, onde Pierotti não chega por muito pouco, já que Estupinan, com uma diagonal perfeita, intervém e salva.


    62' GOL - Pulisic distribui, Rabiot arranca, tabela na entrada da área com Goncalo Ramos, que deixa o francês diante de Falcone, e ele finaliza de esquerda, com força, para fazer 2 a 0


    55' GOL CONTRA ANULADO - Chukwueze consegue cruzar pela direita e encontra Pavlovic, que sobe bem de cabeça e complica Falcone. O goleiro não controla na primeira intervenção e, caído, afasta ainda mais com o braço, jogando a bola nas próprias pernas e depois para dentro do gol. O 2 a 0, porém, é anulado por posição irregular de Pavlovic na origem da jogada.


    51' QUE JOGADA! - Ação espetacular de Saelemaekers, que na entrada da própria área controla a bola e, no drible, passa entre dois adversários, resiste à carga e dispara em contra-ataque. Na entrada da área, a jogada vai da esquerda para a direita até Chukwueze, que tenta o cruzamento para o lado oposto, onde Goncalo Ramos está livre: tentativa de bicicleta, mas ele não encontra a bola.


    41' CHANCE - Contra-ataque impressionante de Pavlovic por todo o campo após passe vertical de Pulisic. O defensor entra na área, mas é pouco lúcido e, depois de driblar um marcador, em vez de finalizar tenta o passe para Chukwueze (já claramente em impedimento), entregando a bola para Falcone.


    39' - Pulisic coloca um cruzamento açucarado no centro da área para Goncalo Ramos, que cabeceia, mas manda para fora por pouco.


    34' CHANCE - Grande infiltração vertical de Chukwueze, que surpreende Gallo e recebe o passe em profundidade de Saelemaekers. A jogada, que parecia semelhante à do gol, desta vez encontra um Falcone mais atento na saída, e a defesa vem antes do possível toque do nigeriano.


    14' GOL - Grande bola vertical de Pavlovic para Pulisic, que ganha o tempo de Siebert, domina de primeira com a direita e, num instante, se ajeita e bate de esquerda, superando a saída de Falcone.


    11' CHANCE - Bola enfiada de Goncalo Ramos para Pulisic, que passa às costas da defesa do Lecce, mas não chega na bola por causa da saída providencial de Falcone, que impede a jogada e faz a defesa em dois tempos.


    9' - Primeiro Monteiro, que sai em slalom e tenta uma finalização de muito longe, e depois Ilic, que domina e chuta da entrada da área, não encontram o gol defendido por Maigna.


    0' Bola rolando às 20h45 no estádio San Siro, que completa 100 anos. Show de luzes e clima de celebração no pré-jogo.


    AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

    • Publicidade

  • MILAN-LECCE: A FICHA DO JOGO

    Milan 3 x 0 Lecce


    Gols: 14' Pulisic (M), 62' Rabiot (M), 74' Moreira (M)


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze (89' Camarda), Modric (76' Modric), Rabiot, Estupinan (76' Bartesaghi); Pulisic (70' Loftus-Cheek), Saelemaekers (70' Moreira); Ramos.

    À disposição: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari.

    Téc. Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic (70' Kaba), Maleh (70' Ngom); Pierotti (82' N'Dri), Stulic (46' Paco Esteban), Monteiro (70' Fatah).

    À disposição: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Fofana, Ndri, Jean, Gaby, Gorter, Scott.

    Téc. Di Francesco


    Árbitro: La Penna

    Amarelos: -

    Expulsos: -

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