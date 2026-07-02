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Andrea Longoni

Traduzido por

O Milan não deveria ter perdido o Liberali, mas o Alajbegovic é melhor

Milan
Especiais e Opinião
Opinion
M. Liberali

Os rossoneri não podiam correr o risco de, no futuro, se arrependerem e verem o jogador brilhar em outro time

Liberali não é Maradona, não é Baggio e, com certeza, nunca chegará a esse nível. No entanto, é um jogador que o Milan não deveria ter perdido, sobretudo nessas condições. O erro inicial remonta ao ano passado, quando a diretoria do Rossonero decidiu transferi-lo para o Catanzaro sem custo, mantendo 50% dos direitos de revenda. Esse foi o grande erro: não perceber que tinham um talento em casa. Talvez ele não tenha uma carreira de ponta, mas o clube rossonero não deveria, de forma alguma, perder o controle sobre ele. Além disso, por apenas 3 milhões, no fim das contas.


Estamos falando de um jogador italiano, que teria sido útil também para a questão das listas, já que é uma revelação do Milan.


Nunca se deve correr o risco de, no futuro, se arrepender e ver seu jogador brilhar em outro lugar. De alguma forma, agora Cardinale terá que prestar contas por esse revés.


Acredito que uma excelente resposta possa ser a contratação de Kerim Alajbegovic, um talento sérvio de 18 anos que é ainda mais forte que Liberali, além de, com 186 cm, ser decididamente mais bem constituído fisicamente. Autor de uma excelente Copa do Mundo com a Bósnia, a ponto de provocar um comentário entusiasmado de Ibrahimovic: “Nasceu uma estrela”. Há rumores de que o Milan, discretamente, estaria trabalhando nessa negociação, que teria as características de uma grande transação, dado o valor do jogador.


  • Na defesa, Gonçalo Inácio é muito interessante, mas há uma dúvida em relação à posição: ele se encaixa melhor como lateral-esquerdo do que como zagueiro central em uma defesa de três. Talvez fosse mais adequado para ocupar a função de Pavlovic, que, no entanto, Cardinale já garantiu.


    Além disso, há várias questões mais ou menos delicadas a serem resolvidas.


    Se quiserem manter Pulisic, será fundamental uma renovação de contrato com reajuste salarial.


    Já, no momento, falta uma oferta por Leão capaz de satisfazer a todos. O pior seria se, no fim das contas, não houvesse comprador e ele decidisse ficar. Mas sua permanência, inclusive por questões ambientais, não pode ser contemplada. Pensar em trazê-lo de volta ao vestiário do Milan ou ao San Siro, após as recentes declarações, é muito, muito arriscado. É por isso que outra questão fundamental do verão do Milan será encontrar a oferta certa para o português.



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