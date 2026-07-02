O Milan não deveria ter perdido o Liberali, mas o Alajbegovic é melhor

Liberali não é Maradona, não é Baggio e, com certeza, nunca chegará a esse nível. No entanto, é um jogador que o Milan não deveria ter perdido, sobretudo nessas condições. O erro inicial remonta ao ano passado, quando a diretoria do Rossonero decidiu transferi-lo para o Catanzaro sem custo, mantendo 50% dos direitos de revenda. Esse foi o grande erro: não perceber que tinham um talento em casa. Talvez ele não tenha uma carreira de ponta, mas o clube rossonero não deveria, de forma alguma, perder o controle sobre ele. Além disso, por apenas 3 milhões, no fim das contas.





Estamos falando de um jogador italiano, que teria sido útil também para a questão das listas, já que é uma revelação do Milan.





Nunca se deve correr o risco de, no futuro, se arrepender e ver seu jogador brilhar em outro lugar. De alguma forma, agora Cardinale terá que prestar contas por esse revés.





Acredito que uma excelente resposta possa ser a contratação de Kerim Alajbegovic, um talento sérvio de 18 anos que é ainda mais forte que Liberali, além de, com 186 cm, ser decididamente mais bem constituído fisicamente. Autor de uma excelente Copa do Mundo com a Bósnia, a ponto de provocar um comentário entusiasmado de Ibrahimovic: “Nasceu uma estrela”. Há rumores de que o Milan, discretamente, estaria trabalhando nessa negociação, que teria as características de uma grande transação, dado o valor do jogador.



