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Sandro Sabatini

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O Milan deve avaliar a venda de Leão: ele rende menos do que Lautaro, Yildiz, McTominay e Malen

Sandro Sabatini fala sobre o mercado de transferências, inspirando-se na derrota dos rossoneri em campo contra a Lazio, com a atitude irreverente do português no momento da substituição.

Continuar apostando no Leão ou usar o que aconteceu no jogo entre Lazio e Milan como inspiração para tomar uma decisão drástica, necessária, mesmo que dolorosa? 

Ou seja, avaliar para o próximo ano um Milan sem Leão, mas talvez com o dinheiro para investir no mercado proveniente da venda de Leão.

  • INDEPENDENTE DA VARIÇÃO

    Uma coisa é certa: o português com a camisa número 10, com o maior salário do time, com habilidades e talento superiores aos de muitos de seus companheiros, quase nunca consegue ter um desempenho acima da média.

    Nesta temporada, ele jogou partidas boas (poucas), decentes (algumas), satisfatórias (a maior parte) e algumas gravemente insatisfatórias.

    Para usar uma metáfora que se aplica em algumas situações: Leão não é a cereja do bolo, mas também não é o bolo; é um jogador de quem nunca se sabe o que pode oferecer.

    Essa é a sensação agravada, ressaltada pela atitude irreverente no momento da substituição, apesar da tentativa de Maignan de acalmá-lo e da de Allegri de mimá-lo.

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  • A COMPARAÇÃO

    Mas a comparação não deve ser feita entre Leão, Maignan, Allegri ou Tare, que na arquibancada proferiu palavras que não demonstravam exatamente estima por ele.

    A comparação deve ser feita entre Leão e os jogadores equivalentes em outras equipes: Lautaro na Inter rende mais, Yildiz na Juventus rende mais, McTominay no Napoli rende mais e Malen na Roma rende mais do que Leão no Milan.

    E essa pergunta leva inevitavelmente a uma resposta para o ano que vem: o Milan deve avaliar a venda de Leão.

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