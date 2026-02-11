Getty
O Marselha está de olho no ex-jogador do Newcastle como próximo treinador de Mason Greenwood, após a saída de Roberto De Zerbi.
O Marselha faz mudanças no banco de reservas
O Marselha demitiu De Zerbi do cargo no meio da semana, após a goleada de 5 a 0 sofrida contra o PSG no fim de semana. Após o jogo, o ex-técnico do Brighton criticou duramente seus jogadores.
De Zerbi disse: “É um momento difícil... fizemos uma boa partida contra o Rennes e o Lens, e depois foi um desastre total. Mais uma vez, peço desculpas aos torcedores.”
Ele acrescentou: “Não estou dentro da cabeça dos jogadores, não sei o que está acontecendo.
“Nos preparamos para a partida o máximo possível. Mas, claramente, não nos preparamos bem. Precisamos entender o porquê. Por que vamos a Brugge e jogamos assim? Por que viemos aqui e jogamos assim? E por que jogamos partidas completamente diferentes contra Lens e Rennes?”
Ele também disse que conversaria com a diretoria, e que o resultado dessa conversa o levaria a deixar o cargo. Ele concluiu: “Conversaremos com [o diretor esportivo Medhi] Benatia e Longoria para entender o que podemos fazer. Porque essas derrotas doem, especialmente em Paris, especialmente dessa forma.”
Beye procurado pelo OM
Embora Mason Greenwood tenha perdido um de seus mentores, o clube parece estar perto de encontrar um substituto, segundo o Le Parisien. Beye jogou pelo Marselha entre 2003 e 2007 e atualmente é técnico do Rennes. Na semana passada, seu time perdeu por 3 a 0 para a equipe de De Zerbi, mas ele pode muito bem retornar ao Velódromo em breve. O Marselha não parece ter muitas opções, o que significa que uma contratação pode ser resolvida com relativa rapidez.
Uma declaração foi lida após a demissão de De Zerbi: “O Olympique de Marselha e Roberto De Zerbi, técnico da equipe principal, anunciaram o fim de sua colaboração por mútuo acordo. Após discussões entre todas as partes interessadas na gestão do clube — o proprietário, o presidente, o diretor de futebol e o técnico —, foi decidido fazer uma mudança na liderança da equipe principal.
Esta foi uma decisão coletiva difícil, tomada após cuidadosa consideração no melhor interesse do clube, a fim de responder aos desafios esportivos do final da temporada. O Olympique de Marselha gostaria de agradecer a Roberto De Zerbi por sua dedicação, comprometimento, profissionalismo e seriedade, que ficaram particularmente evidentes na segunda colocação da equipe na temporada 2024/25. O clube deseja a ele tudo de bom para o resto de sua carreira.”
O impacto de De Zerbi em Greenwood
Greenwood marcou 22 gols nesta temporada e De Zerbi afirma que o jogador se tornou “mais humano” na Ligue 1.
Ele disse: “Sempre precisamos de um Greenwood como o que vimos nos últimos jogos. Ele é um Greenwood de classe mundial. Porque, além do que sua mãe e seu pai lhe ensinaram, ele está se tornando um jogador completo. Ele também passou por momentos difíceis, não foi embora e ficou aqui. Ele entendeu que estávamos dizendo coisas para o seu próprio bem e para o bem do OM.”
De Zerbi acrescentou: “Espero que ele continue assim. Estou constantemente lembrando a ele que precisa continuar assim e que é principalmente para o seu próprio bem. Porque também o vejo um pouco mais humano. Ele sorri às vezes, fala um pouco mais. Está menos retraído do que antes. E isso é algo positivo. Agora todos podem realmente apreciar Greenwood ainda mais do que antes.”
O que vem a seguir?
O Marselha enfrenta o Estrasburgo no sábado e, neste momento, não é claro se o clube conseguirá nomear o substituto de De Zerbi antes do início da partida. Atualmente, o clube ocupa a quarta posição da Ligue 1, 12 pontos atrás do líder PSG, após a sua derrota esmagadora.
