O Marselha está de olho no ex-jogador do Newcastle como próximo treinador de Mason Greenwood, após a saída de Roberto De Zerbi.

O Marselha demitiu De Zerbi do cargo no meio da semana, após a goleada de 5 a 0 sofrida contra o PSG no fim de semana. Após o jogo, o ex-técnico do Brighton criticou duramente seus jogadores.

De Zerbi disse: “É um momento difícil... fizemos uma boa partida contra o Rennes e o Lens, e depois foi um desastre total. Mais uma vez, peço desculpas aos torcedores.”

Ele acrescentou: “Não estou dentro da cabeça dos jogadores, não sei o que está acontecendo.

“Nos preparamos para a partida o máximo possível. Mas, claramente, não nos preparamos bem. Precisamos entender o porquê. Por que vamos a Brugge e jogamos assim? Por que viemos aqui e jogamos assim? E por que jogamos partidas completamente diferentes contra Lens e Rennes?”

Ele também disse que conversaria com a diretoria, e que o resultado dessa conversa o levaria a deixar o cargo. Ele concluiu: “Conversaremos com [o diretor esportivo Medhi] Benatia e Longoria para entender o que podemos fazer. Porque essas derrotas doem, especialmente em Paris, especialmente dessa forma.”