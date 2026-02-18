AFP
O Manchester United toma uma decisão definitiva sobre o futuro de Jadon Sancho, após um período de empréstimo pouco satisfatório ao Aston Villa
As dificuldades de Sancho no Aston Villa
Sancho assinou com o Aston Villa na janela de transferências do verão, em uma jogada que ofereceu ao ponta mais uma chance de reviver sua carreira. No entanto, o jogador de 25 anos está tendo dificuldades para causar impacto no Villa Park. Ele foi titular em apenas seis partidas da Premier League e ainda não marcou nenhum gol na primeira divisão inglesa nesta temporada. Ele só conseguiu balançar as redes pelo Villans na Liga Europa, e um total de um gol em 25 jogos em todas as competições é um resultado desanimador. Sancho foi especulado no Borussia Dortmund e em clubes turcos na janela de transferências de janeiro, mas agora permanecerá na equipe de Emery pelo resto da temporada.
O Manchester United toma a decisão final sobre Sancho
Sancho também está no último ano de seu contrato com o Manchester United, mas os Red Devils têm a opção de acionar uma extensão de 12 meses. De acordo com o The Sun, o clube já decidiu não manter Sancho por mais um ano e tentar vendê-lo por uma quantia. O United quer tirar seu salário de £ 200.000 por semana da conta no verão e agora está disposto a vê-lo sair em uma transferência gratuita. Se ele realmente sair no final da temporada, como esperado, Sancho ficará marcado como uma das maiores contratações fracassadas do Manchester United. O clube gastou £ 73 milhões para contratar Sancho em 2021, mas ele só conseguiu 83 partidas pelo clube nesse período, marcando 12 gols.
Emery fala sobre o futuro de Sancho
Emery elogiou Sancho por sua recente melhora na forma e sugeriu que o clube poderia tentar contratá-lo permanentemente. Questionado se havia pensado em contratar Sancho, ele disse aos repórteres: “Ainda não, mas ele é um jogador fantástico. Espero que ele possa nos ajudar, aumentando suas qualidades em nossa estrutura, como está fazendo. Ele precisará de outro contrato, e talvez possa ser aqui. Se ele jogar seu melhor futebol, vamos querer ele. Mas outros times também podem estar interessados nele. A primeira parte da temporada não foi suficiente. Ele estava trabalhando e se esforçando, mas não alcançava o desempenho que precisávamos. Agora ele está melhorando. Ele está enfrentando o desafio para ele e para nós.”
O que vem a seguir?
Sancho agora tem o resto da campanha para tentar convencer Villa a mantê-lo no clube. A equipe de Emery permanece em terceiro lugar na Premier League e volta a campo no sábado contra o Leeds United, no Villa Park.
