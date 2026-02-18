O Manchester United toma uma decisão definitiva sobre o futuro de Jadon Sancho, após um período de empréstimo pouco satisfatório ao Aston Villa

Emery elogiou Sancho por sua recente melhora na forma e sugeriu que o clube poderia tentar contratá-lo permanentemente. Questionado se havia pensado em contratar Sancho, ele disse aos repórteres: “Ainda não, mas ele é um jogador fantástico. Espero que ele possa nos ajudar, aumentando suas qualidades em nossa estrutura, como está fazendo. Ele precisará de outro contrato, e talvez possa ser aqui. Se ele jogar seu melhor futebol, vamos querer ele. Mas outros times também podem estar interessados nele. A primeira parte da temporada não foi suficiente. Ele estava trabalhando e se esforçando, mas não alcançava o desempenho que precisávamos. Agora ele está melhorando. Ele está enfrentando o desafio para ele e para nós.”