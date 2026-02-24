Getty Images Sport
O Manchester United “tem que procurar outro treinador agora mesmo”, já que Gary Neville considera a nomeação permanente de Michael Carrick um “risco” muito grande
O United brilha sob o comando do novo técnico
O desempenho do United sob o comando do técnico de 44 anos tem sido simplesmente notável, com cinco vitórias em seis partidas da Premier League, o que o colocou de volta na disputa pela Liga dos Campeões. Essa sequência inclui vitórias consecutivas contra os candidatos ao título Manchester City e Arsenal.
A última vitória sob o comando de Carrick foi por 1 a 0 sobre o Everton, no Hill Dickinson Stadium, com Benjamin Sesko marcando após entrar no jogo, levando o United de volta ao top 4. Apesar da crescente “febre” entre os torcedores para que Carrick assuma o cargo em tempo integral, Neville continua sem se convencer de que seu ex-companheiro de equipe seja a solução certa a longo prazo. O comentarista da Sky Sports está convencido de que o clube precisa de um técnico comprovado e de nível de elite para evitar repetir os erros do passado.
Neville adverte contra a repetição da história
Em entrevista ao programa Monday Night Football, da Sky Sports, Neville expôs suas preocupações em relação ao processo de contratação: “O Manchester United precisa procurar outro técnico agora, já que não se sabe como serão os resultados. Mas pequenos detalhes, como a renovação de Thomas Tuchel com a Inglaterra, começam a diminuir as opções do Manchester United e não prejudicam as chances de Michael conseguir o emprego.”
A principal preocupação do ex-capitão dos Red Devils é que o United já tentou a fórmula de contratar treinadores jovens ou inexperientes, referindo-se especificamente ao mandato de outro ícone do clube, Ole Gunnar Solskjaer.
“Se ele levar o United à Liga dos Campeões, haverá muito entusiasmo em torno da sua nomeação”, acrescentou Neville. “Não sou contra a sua nomeação, gosto muito dele. Mas acho que o United deve procurar o melhor treinador disponível. Eles tiveram treinadores jovens e inexperientes nas duas últimas escolhas. Ole Gunnar Solskjaer já tinha sido ex-jogador e isso não funcionou no final. Por isso, acho que eliminar o máximo de risco possível é a opção certa.”
Por dentro da busca do Manchester United por um sucessor
Enquanto o barulho externo cresce, Neville revelou no início deste mês que tomou a iniciativa de “conversar com o clube” para entender sua posição oficial sobre a vaga de treinador.
Refletindo sobre sua conversa com os dirigentes de Old Trafford, Neville explicou: “Perguntei ao clube qual é a posição oficial do clube de futebol em relação ao que vocês estão dizendo publicamente a todos. Devo dizer que achei a resposta deles muito boa. Eles disseram que já começaram o processo, começando a procurar outro técnico, o que achei certo. É bom saber disso, porque é preciso planejar tudo. Eles começaram o processo de conversar e avaliar outros treinadores, reunindo todos os tipos de dados e analisando quem deve ser o próximo treinador do clube de futebol. Mas o que eles disseram é que não vão se precipitar — independentemente das vitórias, empates ou derrotas em campo nos próximos dois meses — para fazer uma nomeação. Eles vão esperar até o final da temporada.”
Qualificação para a Liga dos Campeões à vista
Apesar de suas reservas sobre o cargo permanente, Neville está confiante de que Carrick levará o futebol da Liga dos Campeões ao Old Trafford nesta temporada. Os Red Devils estão atualmente três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool na disputa pelas quatro primeiras posições, e Neville acredita que a ausência de distrações europeias pode até mesmo levá-los a ultrapassar o Aston Villa e conquistar o terceiro lugar.
Ele acrescentou: “Acho que eles podem terminar em terceiro, realmente acho que podem terminar em terceiro. Eu disse há algumas semanas que achava que o Villa poderia ser um pouco prejudicado. Essas equipes [Aston Villa, Chelsea e Liverpool] têm competições europeias pela frente e isso é uma grande distração. O Manchester United não tem isso e acho que está em uma posição decente. Olhe para os jogadores em campo, eles vão comemorar, parecem estar de bom humor. Estão vencendo quando jogam bem, estão vencendo quando não jogam bem... tudo está começando a dar certo.”
