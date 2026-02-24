O Manchester United “tem que procurar outro treinador agora mesmo”, já que Gary Neville considera a nomeação permanente de Michael Carrick um “risco” muito grande

Em entrevista ao programa Monday Night Football, da Sky Sports, Neville expôs suas preocupações em relação ao processo de contratação: “O Manchester United precisa procurar outro técnico agora, já que não se sabe como serão os resultados. Mas pequenos detalhes, como a renovação de Thomas Tuchel com a Inglaterra, começam a diminuir as opções do Manchester United e não prejudicam as chances de Michael conseguir o emprego.”

A principal preocupação do ex-capitão dos Red Devils é que o United já tentou a fórmula de contratar treinadores jovens ou inexperientes, referindo-se especificamente ao mandato de outro ícone do clube, Ole Gunnar Solskjaer.

“Se ele levar o United à Liga dos Campeões, haverá muito entusiasmo em torno da sua nomeação”, acrescentou Neville. “Não sou contra a sua nomeação, gosto muito dele. Mas acho que o United deve procurar o melhor treinador disponível. Eles tiveram treinadores jovens e inexperientes nas duas últimas escolhas. Ole Gunnar Solskjaer já tinha sido ex-jogador e isso não funcionou no final. Por isso, acho que eliminar o máximo de risco possível é a opção certa.”