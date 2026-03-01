Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United sofreu um revés com a lesão de Luke Shaw, que saiu mancando do confronto contra o Crystal Palace no primeiro tempo
Shaw não consegue continuar o jogo
Shaw foi visto segurando o pé após uma dividida com o lateral Daniel Munoz, do Palace. O jogador de 28 anos não conseguiu continuar e ficou visivelmente abalado ao se dirigir para a linha lateral. A imagem de Shaw balançando a cabeça ao deixar o campo será uma grande preocupação para os torcedores do United, dado seu histórico de problemas físicos recorrentes ao longo de sua carreira em Old Trafford.
- Getty Images Sport
Golpe duro para o zagueiro estrela
A saída de Shaw ocorreu em um momento crucial, com o Manchester United já perdendo por 1 a 0 após um gol marcado no início da partida por Maxence Lacroix. Foi um golpe especialmente duro para Shaw em uma temporada em que ele deixou para trás seus problemas físicos anteriores e foi titular em todas as partidas do United na Premier League.
Carrick foi forçado a fazer uma substituição antecipada, colocando Noussair Mazraoui para preencher a lacuna na lateral esquerda. Apesar da mudança, o United teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra um time energético do Palace e chegou ao intervalo perdendo por um gol. No entanto, Bruno Fernandes empatou para o United em cobrança de pênalti no início do segundo tempo, depois que Lacroix foi expulso por uma falta como último homem em Matheus Cunha.
Atualização oficial esperada após o jogo
O clube confirmou que uma avaliação completa será realizada assim que o elenco retornar ao complexo de treinamento de Carrington. Se a lesão é resultado da colisão com Munoz ou uma recaída de um problema anterior continua sendo a questão principal. Para o United, a esperança é que a substituição precoce tenha sido apenas uma precaução, e não o início de mais um longo período de afastamento de Shaw.
- Getty Images Sport
Esperanças de uma rápida recuperação
Há um vislumbre de esperança para o United em termos do calendário que se aproxima. Devido à ausência de competições europeias e às eliminações precoces das duas competições nacionais, os Red Devils enfrentam um calendário significativamente menos congestionado do que os seus tradicionais rivais do top seis. Após o jogo de quarta-feira contra o Newcastle United, a equipa terá uma pausa de 11 dias antes de regressar à ação em casa contra o Aston Villa, proporcionando a Shaw uma potencial janela para a reabilitação.
A equipe médica do Old Trafford trabalhará sem parar para avaliar a gravidade da lesão. Carrick estará desesperado para ter seu lateral-esquerdo titular disponível para a reta final, já que o equilíbrio entre solidez defensiva e produção ofensiva de Shaw continua sendo crucial para a transição do United da defesa para o ataque.
Publicidade