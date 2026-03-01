O Manchester United sofreu um revés com a lesão de Luke Shaw, que saiu mancando do confronto contra o Crystal Palace no primeiro tempo

A saída de Shaw ocorreu em um momento crucial, com o Manchester United já perdendo por 1 a 0 após um gol marcado no início da partida por Maxence Lacroix. Foi um golpe especialmente duro para Shaw em uma temporada em que ele deixou para trás seus problemas físicos anteriores e foi titular em todas as partidas do United na Premier League.

Carrick foi forçado a fazer uma substituição antecipada, colocando Noussair Mazraoui para preencher a lacuna na lateral esquerda. Apesar da mudança, o United teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra um time energético do Palace e chegou ao intervalo perdendo por um gol. No entanto, Bruno Fernandes empatou para o United em cobrança de pênalti no início do segundo tempo, depois que Lacroix foi expulso por uma falta como último homem em Matheus Cunha.