O Manchester United pode atrair Vinicius Júnior para longe do Real Madrid se Michael Carrick assumir o cargo de técnico permanente, afirma Louis Saha.

O United ainda não decidiu a quem será entregue outro fundo para transferências, com Carrick nomeado por um período curto até o final da temporada 2025-26. Ele supervisionou quatro vitórias consecutivas sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham.

Saha, que já jogou ao lado de Carrick em Old Trafford, acredita que seu ex-companheiro de equipe deve ser considerado para o cargo de treinador principal em caráter permanente, mesmo que nomes como Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane também estejam na disputa.

Saha acrescentou: “Eu adoraria ver Michael ter essa chance. Ele tem feito um ótimo trabalho. É um cara muito trabalhador, mas também humilde. Os resultados estão a seu favor no momento, mas não são apenas os resultados, a maneira como a equipe está jogando e se apresentando, todos nós podemos ver a mudança imediatamente. Ele teve o maior impacto desde Sir Alex Ferguson.

“Ele é a resposta para a questão sobre o próximo técnico. Acho que eles precisam pensar muito, muito a sério sobre Carrick.

“Sabemos que a expectativa é muito grande e, às vezes, os clubes têm certos tipos de conversas e querem ver um plano de longo prazo. Será que eles veem que este é um momento em que tudo está indo bem para Carrick? Quem sabe como ele reagirá quando estiver sob mais pressão. Então, talvez ele precise ser desafiado nesse sentido para ser considerado para o cargo em tempo integral. Não sei.

“O que vejo é que ele entende o DNA do clube, ele esteve sob pressão, talvez não como técnico, mas como jogador, ele entende como esses técnicos reagiram antes, pois ele fazia parte da comissão técnica. Então, ele entende. Ele não é um novato. Então, acho que ele merece sua posição, mas quando nomes como Ancelotti e Zidane entram em jogo, é um jogo diferente.”