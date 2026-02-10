Getty/GOAL
O Manchester United pode atrair Vinicius Júnior para longe do Real Madrid se Michael Carrick assumir o cargo de técnico permanente, afirma Louis Saha.
Técnicos interinos comandam as equipes em Madri e Manchester
O astro brasileiro Vinicius parece estar mais feliz na capital espanhola atualmente do que estava sob o comando de Xabi Alonso, com desentendimentos com o ex-técnico do Real Madrid; Álvaro Arbeloa agora está supervisionando os assuntos da equipe principal como técnico interino.
O United tem seu próprio técnico interino no comando, Carrick, e voltou a disputar uma vaga na Liga dos Campeões. O retorno à competição europeia de elite facilitaria para os Red Devils atraírem grandes talentos para o time, além de oferecer um impulso oportuno para os cofres do clube.
O Manchester United poderia atrair Vinicius Jr para longe do Real Madrid?
Em meio às especulações sobre a possível saída de Vinicius do Real Madrid, que também tem sido cogitado para a Liga Profissional Saudita, o ex-atacante do United Saha disse ao site aceodds.com sobre a ida do sul-americano para a Premier League: “Nada é grande demais quando o Manchester United está jogando da maneira que está jogando. Eles podem atrair qualquer grande nome.
Vinicius é obviamente um candidato à Bola de Ouro, definitivamente alguém que busca brilhar, estar em uma vaga na Liga dos Campeões. Eu sei disso porque ele quer ganhar troféus individuais. Quem sabe, essa pode ser uma combinação muito atraente - o time que vemos semana após semana com Carrick, jogando um futebol muito atraente. Então, isso pode proporcionar uma nova plataforma para um jogador como Vinicius Jr.”
Próximo técnico do Manchester United: Carrick reivindica seu lugar
O United ainda não decidiu a quem será entregue outro fundo para transferências, com Carrick nomeado por um período curto até o final da temporada 2025-26. Ele supervisionou quatro vitórias consecutivas sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham.
Saha, que já jogou ao lado de Carrick em Old Trafford, acredita que seu ex-companheiro de equipe deve ser considerado para o cargo de treinador principal em caráter permanente, mesmo que nomes como Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane também estejam na disputa.
Saha acrescentou: “Eu adoraria ver Michael ter essa chance. Ele tem feito um ótimo trabalho. É um cara muito trabalhador, mas também humilde. Os resultados estão a seu favor no momento, mas não são apenas os resultados, a maneira como a equipe está jogando e se apresentando, todos nós podemos ver a mudança imediatamente. Ele teve o maior impacto desde Sir Alex Ferguson.
“Ele é a resposta para a questão sobre o próximo técnico. Acho que eles precisam pensar muito, muito a sério sobre Carrick.
“Sabemos que a expectativa é muito grande e, às vezes, os clubes têm certos tipos de conversas e querem ver um plano de longo prazo. Será que eles veem que este é um momento em que tudo está indo bem para Carrick? Quem sabe como ele reagirá quando estiver sob mais pressão. Então, talvez ele precise ser desafiado nesse sentido para ser considerado para o cargo em tempo integral. Não sei.
“O que vejo é que ele entende o DNA do clube, ele esteve sob pressão, talvez não como técnico, mas como jogador, ele entende como esses técnicos reagiram antes, pois ele fazia parte da comissão técnica. Então, ele entende. Ele não é um novato. Então, acho que ele merece sua posição, mas quando nomes como Ancelotti e Zidane entram em jogo, é um jogo diferente.”
Disputa pelo top 4: Manchester United busca quinta vitória consecutiva
Saha está agradavelmente surpreso por ver Carrick entrar no mundo do treinamento, já que não imaginava que esse seria o caminho que o ex-jogador da seleção inglesa seguiria quando trabalhavam juntos como jogadores.
No entanto, ele passou um tempo na comissão técnica de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer antes de seguir carreira solo no Middlesbrough. O cargo mais exigente da Premier League está agora sendo preenchido, com o United pronto para voltar à ação na terça-feira, quando enfrentará o West Ham, que luta contra o rebaixamento.
