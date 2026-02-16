Getty Images Sport
O Manchester United planeja uma jogada surpreendente para contratar a estrela do Liverpool, na tentativa de resolver os problemas no meio-campo
O Manchester United planeja uma aquisição surpreendente
De acordo com o MEN, o United está acompanhando de perto Mac Allister, caso ele fique disponível no verão. Os Red Devils estão elaborando uma lista de possíveis alvos para o meio-campo, apesar de ainda não estar claro quem estará no comando, já que Michael Carrick está interinamente no cargo no momento. O jogador argentino de 27 anos tem contrato com o clube de Anfield até 2028, mas vem passando por uma temporada difícil após uma grave lesão na virilha na temporada passada.
Convencer Mac Allister a deixar o clube de Merseyside seria um grande desafio. Já houve jogadores que atuaram pelos dois clubes em suas carreiras, como Paul Ince e Michael Owen, mas nenhum jogador trocou de clube desde 1964, quando Paul Chisnall saiu do United para jogar no Liverpool. Isso aconteceu há 62 anos, então Mac Allister seria uma espécie de pioneiro se decidisse fazer a mudança. O United também estaria interessado em Carlos Baleba, do Brighton, Adam Wharton, do Crystal Palace, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest.
As ambições de Mac Allister
Mac Allister continua sendo fundamental para a equipe de Arne Slot, tendo sido titular em 21 partidas nesta temporada, mas seu rendimento caiu consideravelmente, sem marcar nenhum gol e registrando duas assistências em uma temporada que tem sido caracterizada principalmente pela decepção.
No entanto, em declarações no início deste mês, o meio-campista insistiu que a forma da equipe está mudando para melhor, dizendo ao site do clube: “Sentimos que estamos em um bom momento, muito melhor do que no início da temporada. Estamos melhorando como equipe – o que é o mais importante – e agora estamos ansiosos por este jogo incrível.
O técnico teve uma reunião muito boa, na qual disse que precisávamos melhorar nas duas áreas. Era isso que queríamos e acho que mostramos isso nos últimos dois jogos.
Mas fomos mais agressivos, pressionamos um pouco mais. É isso que queremos e é isso que queremos conseguir e ser consistentes nisso. Acho que vai ser fundamental.
Temos muitos jogadores lesionados, então não é tão fácil, mas estamos chegando lá. Acho que todos estamos felizes com nossas duas últimas atuações.
“Jogamos contra duas equipes que foram um pouco mais agressivas e tentaram construir a partir da defesa, o que talvez seja melhor para nós. Estamos em um bom momento, mas precisamos continuar trabalhando e melhorando.”
Elogios às contratações do verão
Mac Allister também ficou impressionado com o impacto de Hugo Ekitike e Florian Wirtz após suas respectivas chegadas no verão.
Ele acrescentou: “Acho que eles se complementam muito bem. Ambos são grandes talentos e acho que todos podem ver a qualidade deles.
Podemos perceber que eles adoram jogar com um-dois e esse tipo de coisa, o que é muito bom porque eles podem gerar gols e assistências em um instante como este [estala os dedos].
“Então, estou muito feliz por eles. Acho que estão mostrando o quanto são bons. Mas, como eu disse, acho que, como equipe, ainda precisamos melhorar e é isso que queremos.”
O que vem a seguir?
O Liverpool ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, três pontos atrás do quarto colocado, o United. A classificação para a Liga dos Campeões daria a qualquer um dos clubes uma vantagem nas negociações, mas não está claro se o Liverpool estaria disposto a aceitar a saída de Mac Allister, especialmente para um rival tão acirrado.
