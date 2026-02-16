Mac Allister continua sendo fundamental para a equipe de Arne Slot, tendo sido titular em 21 partidas nesta temporada, mas seu rendimento caiu consideravelmente, sem marcar nenhum gol e registrando duas assistências em uma temporada que tem sido caracterizada principalmente pela decepção.

No entanto, em declarações no início deste mês, o meio-campista insistiu que a forma da equipe está mudando para melhor, dizendo ao site do clube: “Sentimos que estamos em um bom momento, muito melhor do que no início da temporada. Estamos melhorando como equipe – o que é o mais importante – e agora estamos ansiosos por este jogo incrível.

O técnico teve uma reunião muito boa, na qual disse que precisávamos melhorar nas duas áreas. Era isso que queríamos e acho que mostramos isso nos últimos dois jogos.

Mas fomos mais agressivos, pressionamos um pouco mais. É isso que queremos e é isso que queremos conseguir e ser consistentes nisso. Acho que vai ser fundamental.

Temos muitos jogadores lesionados, então não é tão fácil, mas estamos chegando lá. Acho que todos estamos felizes com nossas duas últimas atuações.

“Jogamos contra duas equipes que foram um pouco mais agressivas e tentaram construir a partir da defesa, o que talvez seja melhor para nós. Estamos em um bom momento, mas precisamos continuar trabalhando e melhorando.”