Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United estuda a contratação do zagueiro do Barcelona no verão, mas enfrenta a concorrência do Inter
Red Devils identificam Balde como prioridade defensiva
O United está intensificando seus esforços para reforçar a posição de lateral esquerdo, com Balde, do Barcelona, emergindo como um dos principais alvos para a janela de transferências do verão. O gigante da Premier League tem enfrentado problemas de inconsistência e condicionamento físico nessa posição, e o jogador de 22 anos é visto como uma solução de alto potencial a longo prazo. Embora o United esteja pronto para testar as águas com uma jogada inicial, ele enfrenta forte concorrência do Inter, que também está de olho no jogador formado na La Masia.
O interesse do Old Trafford coincide com o diálogo em andamento entre o United e o Barcelona sobre Marcus Rashford. O jogador da seleção inglesa, atualmente emprestado à Catalunha, parece cada vez mais propenso a tornar sua estadia na Espanha permanente, embora a taxa de transferência necessária para contratá-lo possa complicar o negócio. Essa dinâmica pode levar a um acordo recíproco, com Balde potencialmente indo na direção oposta para reforçar a defesa do United, que precisa desesperadamente de velocidade e flexibilidade tática.
O Mundo Deportivosugere que o United está disposto a oferecer € 40 milhões (£ 33,5 milhões) para garantir os serviços do espanhol. No entanto, espera-se que esse valor fique aquém da avaliação interna do Barcelona. Balde tem contrato até 2028 e está protegido por uma cláusula de rescisão simbólica de € 1 bilhão, o que dá ao Blaugrana uma enorme vantagem na mesa de negociações, enquanto avalia suas necessidades financeiras em relação às suas ambições esportivas.
- Getty Images Sport
A reformulação defensiva de Flick no Camp Nou
A defesa de Hansi Flick deverá sofrer mudanças significativas durante a entressafra. Embora a equipe tenha tido um bom desempenho nesta temporada, as posições de lateral foram identificadas como uma área com falta de profundidade e desempenho consistente de alto nível. Essas dificuldades levaram a diretoria a considerar novas contratações, o que pode levar à saída de nomes consagrados.
Embora Balde tenha sido o titular indiscutível durante a maior parte da campanha, sua posição não é mais considerada intocável. Seu substituto, Gerard Martin, já atraiu o interesse do AC Milan, sugerindo que uma grande reformulação das opções defensivas do clube é iminente. Se o Barcelona quiser equilibrar sua delicada situação financeira e continuar competitivo, poderá ser forçado a aceitar ofertas por jogadores titulares importantes, caso o valor pedido seja atingido.
O United espera que essa fase de transição forneça a vantagem necessária para convencer o clube catalão a se separar de um de seus talentos locais mais promissores. Os dirigentes do clube na Espanha ainda acreditam no imenso potencial de Balde, observando que ele ainda não atingiu seu pleno potencial, apesar de algumas atuações individuais inconsistentes. A comissão técnica espera que o jovem reforce seu status como uma solução de longo prazo nos últimos meses da campanha.
A questão dos 40 milhões de euros e o interesse do Inter
Há uma sensação de que, embora Balde seja muito valorizado, nenhum jogador está realmente fora de questão se surgir uma oferta transformadora que permita a Flick remodelar outras áreas do seu time titular. Com o zagueiro vinculado por mais alguns anos, o Barcelona não está sob pressão imediata para vender, embora esteja ciente de como o valor de mercado de um jogador pode flutuar rapidamente à medida que se aproxima dos dois últimos anos de contrato.
A entrada do Inter na disputa adiciona uma camada de complexidade para os Red Devils, já que o Nerazzurri é conhecido por seu trabalho astuto no mercado. Esse interesse de vários clubes pode elevar o preço muito além do orçamento inicial do United. Por enquanto, o foco continua sendo o campo, mas os rumores vindos de Manchester e Milão garantem que o futuro de Balde continuará sendo uma das principais notícias da próxima janela de transferências do verão.
- Getty Images Sport
O futuro de Balde no Barça: desempenho e competição
Balde vai tentar consolidar seu lugar nos planos de Hansi Flick, agora que o Barcelona entra na reta final da temporada. O desempenho do jovem nas próximas semanas será fundamental para determinar se o clube o considera um ativo “intransferível” ou um jogador que pode ser sacrificado para financiar uma reconstrução mais ampla do elenco.
Para os Red Devils, o foco continua sendo garantir uma vaga na Europa para garantir que tenham o poder financeiro e o prestígio esportivo para atrair alvos como Balde. A equipe de recrutamento continuará acompanhando o progresso do zagueiro, mantendo um diálogo com o Barcelona sobre o futuro de Rashford. Espera-se uma oferta formal assim que a janela de transferências de verão for oficialmente aberta e o orçamento final do clube for confirmado.
Publicidade