O Manchester United estuda a contratação do zagueiro do Barcelona no verão, mas enfrenta a concorrência do Inter

O United está intensificando seus esforços para reforçar a posição de lateral esquerdo, com Balde, do Barcelona, emergindo como um dos principais alvos para a janela de transferências do verão. O gigante da Premier League tem enfrentado problemas de inconsistência e condicionamento físico nessa posição, e o jogador de 22 anos é visto como uma solução de alto potencial a longo prazo. Embora o United esteja pronto para testar as águas com uma jogada inicial, ele enfrenta forte concorrência do Inter, que também está de olho no jogador formado na La Masia.

O interesse do Old Trafford coincide com o diálogo em andamento entre o United e o Barcelona sobre Marcus Rashford. O jogador da seleção inglesa, atualmente emprestado à Catalunha, parece cada vez mais propenso a tornar sua estadia na Espanha permanente, embora a taxa de transferência necessária para contratá-lo possa complicar o negócio. Essa dinâmica pode levar a um acordo recíproco, com Balde potencialmente indo na direção oposta para reforçar a defesa do United, que precisa desesperadamente de velocidade e flexibilidade tática.

O Mundo Deportivosugere que o United está disposto a oferecer € 40 milhões (£ 33,5 milhões) para garantir os serviços do espanhol. No entanto, espera-se que esse valor fique aquém da avaliação interna do Barcelona. Balde tem contrato até 2028 e está protegido por uma cláusula de rescisão simbólica de € 1 bilhão, o que dá ao Blaugrana uma enorme vantagem na mesa de negociações, enquanto avalia suas necessidades financeiras em relação às suas ambições esportivas.