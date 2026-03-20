O Manchester United está "próximo" de fechar novos contratos com Kobbie Mainoo e Harry Maguire

O caminho de Mainoo até este novo contrato não foi isento de obstáculos. Durante a gestão de Ruben Amorim como técnico, o meio-campista caiu em desgraça e, segundo relatos, teria considerado uma transferência por empréstimo para fora de Old Trafford a fim de garantir tempo de jogo. No entanto, a firme recusa do clube em deixá-lo sair acabou se justificando. Desde que Carrick assumiu o comando, Mainoo voltou à vanguarda do time titular, disputando 23 partidas em todas as competições nesta temporada. Esse ressurgimento culminou em sua convocação para a seleção principal da Inglaterra. Sua transformação de um jogador frustrado e pouco utilizado para alguém que agora tem uma chance realista de integrar a seleção dos Três Leões para a Copa do Mundo ressalta sua importância vital para o esquema tático de Carrick.