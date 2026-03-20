AFP
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O Manchester United está "próximo" de fechar novos contratos com Kobbie Mainoo e Harry Maguire
Uma visão de longo prazo para Mainoo
De acordo com o The Athletic, a negociação mais significativa envolve Mainoo, de 20 anos. Embora seu contrato atual expire em 2027, o United está disposto a oferecer ao jogador formado na base uma renovação significativa até o verão de 2031. O contrato proposto inclui um aumento salarial substancial, refletindo seu status como um dos jovens talentos de elite da Europa. A negociação desse compromisso de longo prazo sinaliza a intenção do United de construir seu futuro meio-campo em torno da habilidade técnica e da serenidade de Mainoo.
- Getty Images Sport
Da incerteza sobre a transferência à convocação para a seleção inglesa
O caminho de Mainoo até este novo contrato não foi isento de obstáculos. Durante a gestão de Ruben Amorim como técnico, o meio-campista caiu em desgraça e, segundo relatos, teria considerado uma transferência por empréstimo para fora de Old Trafford a fim de garantir tempo de jogo. No entanto, a firme recusa do clube em deixá-lo sair acabou se justificando. Desde que Carrick assumiu o comando, Mainoo voltou à vanguarda do time titular, disputando 23 partidas em todas as competições nesta temporada. Esse ressurgimento culminou em sua convocação para a seleção principal da Inglaterra. Sua transformação de um jogador frustrado e pouco utilizado para alguém que agora tem uma chance realista de integrar a seleção dos Três Leões para a Copa do Mundo ressalta sua importância vital para o esquema tático de Carrick.
Garantindo a estabilidade defensiva com Maguire
Na linha defensiva, Maguire também está prestes a fechar um novo contrato. Anteriormente previsto para se tornar jogador de mercado livre ao final da temporada atual, o zagueiro está agora finalizando um novo contrato de um ano com opção de renovação por mais 12 meses. Maguire, que chegou ao Manchester United vindo do Leicester City em agosto de 2019 por uma quantia recorde na época de 80 milhões de libras, continua sendo uma figura importante em Old Trafford. O jogador de 34 anos é mais um que viu seu excelente desempenho ser recompensado com uma vaga na seleção inglesa.
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A disputa pelas quatro primeiras posições
O momento em que essas renovações foram anunciadas não é mera coincidência. Tanto Mainoo quanto Maguire têm sido titulares incontestáveis nas nove partidas comandadas por Carrick. Sob a orientação do ex-meio-campista do United, a equipe encontrou uma eficiência ofensiva e uma disciplina defensiva que a impulsionaram para uma vaga na Liga dos Campeões. Enquanto se preparam para enfrentar o Bournemouth na noite de sexta-feira, espera-se que a conclusão bem-sucedida dessas negociações contratuais proporcione um impulso psicológico adicional a um elenco que parece cada vez mais capaz de desafiar a elite da liga mais uma vez.
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