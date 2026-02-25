Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United está em impasse nas negociações do contrato de Kobbie Mainoo
O Manchester United ainda não iniciou as negociações com Mainoo
De acordo com o The Sun, o United ainda não iniciou negociações com Mainoo sobre um novo contrato. O contrato atual do jogador da seleção inglesa vai até 2027, e a reportagem afirma que ele solicitou ser emprestado a outro clube no meio do ano. Ele não havia sido titular em nenhuma partida sob o comando de Ruben Amorim, mas voltou ao time titular sob o comando de Carrick, desde que o ex-meio-campista do Tottenham e do United foi nomeado técnico interino. O United tem a opção de renovar o contrato de Mainoo por mais um ano.
Embora o meio-campista ainda não esteja pronto, Carrick está propositalmente evitando repreender o jovem. O técnico acredita que, após um período mental tão desgastante, a melhor intervenção do treinador muitas vezes é não intervir, permitindo que um “grande talento” tenha espaço para respirar e encontrar seu fluxo natural, sem o medo de ser substituído imediatamente.
- Getty Images Sport
Elogios de Carrick ao meio-campista
Carrick tem elogiado o potencial do jovem meio-campista ao longo da temporada.
“Conheço Kobbie há muito tempo. Comecei a trabalhar com ele quando ele tinha 13 ou 14 anos, quando eu estava começando a fazer meus cursos de treinador, há alguns anos”, disse ele àBBC Sport. “Apenas um pouco. E então, obviamente, quando eu estava aqui pela primeira vez, ele estava por perto.
Então, acho que conhecê-lo, ter experiência com ele e vê-lo atuar em um nível tão alto em ocasiões tão importantes... Eu disse anteriormente que os treinadores precisam ser capazes de lidar com o fato de estar aqui e com o nível necessário para isso. O que Kobbie fez em uma idade tão jovem é realmente incrível.
Esquecemos como ele ainda é jovem. Eu era um grande fã de vê-lo jogar e saber do que ele era capaz. Então, não foi realmente uma grande decisão colocá-lo para jogar. E, para ser justo, não é fácil quando você não tem jogado encontrar seu ritmo e sua forma. Há coisas em que ele pode melhorar, coisas que ele pode aperfeiçoar, mas ainda não começamos a trabalhar nisso porque estamos apenas deixando-o seguir em frente e encontrar seu fluxo.”
Tenho tomado muito cuidado para não lhe dar muitas instruções — apenas algumas dicas, algumas orientações posicionais e algumas pequenas observações aqui e ali —, mas confio no que ele é. Ele é um jogador fantástico e tem um talento enorme.”
A decisão de Tuchel
Mainoo disputou 10 partidas pela seleção inglesa, mas ainda não jogou sob o comando do novo técnico Thomas Tuchel. Sua última partida pela seleção foi sob o comando do técnico interino Lee Carsley, quando os Três Leões venceram a República da Irlanda por 2 a 0 em setembro de 2024.
No entanto, o técnico alemão abriu as portas para o retorno do meio-campista.
“É ótimo que [Mainoo] esteja de volta aos gramados. Ele é um grande talento”, disse Tuchel durante o sorteio da Liga das Nações da UEFA.
“Ele já jogou um torneio do início ao fim pela Inglaterra, então está de volta ao time, assim como Luke Shaw e Harry [Maguire].
“Há alguns jogadores que voltaram repentinamente ao cenário, eles jogam agora com quatro zagueiros e com um estilo diferente, que é um pouco mais fácil de se adaptar à nossa estrutura no momento. É uma boa competição.”
- Getty
O que vem a seguir?
A Inglaterra enfrentará o Uruguai e o Japão nos próximos jogos preparatórios para a Copa do Mundo, em março; no torneio, enfrentará a Croácia, Gana e Panamá no Grupo L, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Publicidade