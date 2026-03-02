Getty Images Sport
O Manchester United está disposto a gastar mais de 170 milhões de libras para contratar TRÊS substitutos para Casemiro, enquanto o brasileiro pede aos Red Devils que contratem a estrela do Newcastle
Procurando um substituto adequado para Casemiro
Esta saída marca o fim de uma era para o brasileiro, que tem sido uma figura central na história recente do clube, mas agora busca uma nova aventura. A diretoria está ciente de que o elenco está passando por uma transição que pode ser a última temporada de várias lendas, entre elas o ex-jogador do Real Madrid. Substituir um jogador de sua estatura e experiência não será fácil, e a diretoria do clube está plenamente ciente de que a qualidade tem um preço alto no mercado atual. Para garantir uma transição tranquila, o clube estaria disposto a investir mais de £ 170 milhões (US$ 230 milhões) para garantir os sucessores de Casemiro, o que poderia resultar na contratação de até três jogadores.
Dupla do Newcastle lidera lista de candidatos ao Old Trafford
Conforme noticiado pelo AS, no topo da ambiciosa lista de desejos do United estão Bruno Guimarães e Sandro Tonali, jogadores importantes do Newcastle United. Guimarães continua sendo o principal alvo, apesar das recentes preocupações com lesões, com fontes do clube aparentemente indicando que ele é visto como um jogador fundamental para o futuro. Curiosamente, o próprio Casemiro teria desempenhado um papel no processo de recrutamento, recomendando seu compatriota à diretoria do United. No entanto, a transferência continua complexa, já que o Newcastle está atualmente em negociações para prolongar a permanência do brasileiro no St. James' Park.
Acompanhando Guimarães na lista está seu companheiro de equipe no Newcastle, Sandro Tonali. Embora o jogador da seleção italiana tenha sido associado a um retorno à Série A pela Juventus, as restrições financeiras dos Bianconeri tornam improvável uma transferência para Turim. Isso abriu caminho para o United se posicionar como um destino de destaque. No entanto, negociar com o Newcastle não será tarefa fácil, já que o clube de Tyneside se mantém firme em uma avaliação elevada.
A ascensão de Elliot Anderson e as alternativas nacionais
Além das estrelas consagradas do Newcastle, Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como um sério candidato a uma transferência para Manchester. O United vem acompanhando o criativo meio-campista desde o verão passado, e sua cotação subiu dramaticamente durante seu tempo no City Ground. Fontes internas em Old Trafford agora veem Anderson como uma pedra angular em potencial para o presente e o futuro, observando que sua reputação o levou a ultrapassar até mesmo nomes como Jude Bellingham em certos indicadores de reconhecimento nacional nesta temporada.
A contratação de Anderson pode depender da permanência do Nottingham Forest na Premier League, mas o United parece determinado a adicionar sua habilidade técnica ao seu elenco. Esse interesse está alinhado com o objetivo mais amplo do clube de contratar jogadores que entendam os rigores do futebol inglês e possam causar um impacto imediato no sistema tático de Carrick. Embora tenha havido contato informal com os representantes, o clube mantém várias opções em aberto enquanto se prepara para agir.
Wharton e João Gomes também estão na mira do Manchester United
Mais abaixo na lista de possíveis reforços estão Adam Wharton, do Crystal Palace, e o meio-campista do Wolves, João Gomes. Wharton viu sua popularidade disparar em Londres e deve deixar o Eagles após a Copa do Mundo, já tendo despertado o interesse de gigantes europeus como Real Madrid, Arsenal, Liverpool e Manchester City. O United o vê como uma opção decente para a base do meio-campo, capaz de ditar o ritmo do jogo da mesma forma que Casemiro fez ao longo de sua carreira repleta de troféus.
Por fim, João Gomes continua sendo um jogador de interesse, especialmente com o Wolves atualmente envolvido em uma batalha contra o rebaixamento. O meio-campista estaria aguardando uma ligação de Old Trafford e, assim como Guimarães, teria o apoio total de Casemiro. A influência do meio-campista veterano nas futuras contratações do clube continua significativa, mesmo enquanto ele se prepara para deixar o clube.
