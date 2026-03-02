O Manchester United está disposto a gastar mais de 170 milhões de libras para contratar TRÊS substitutos para Casemiro, enquanto o brasileiro pede aos Red Devils que contratem a estrela do Newcastle

Conforme noticiado pelo AS, no topo da ambiciosa lista de desejos do United estão Bruno Guimarães e Sandro Tonali, jogadores importantes do Newcastle United. Guimarães continua sendo o principal alvo, apesar das recentes preocupações com lesões, com fontes do clube aparentemente indicando que ele é visto como um jogador fundamental para o futuro. Curiosamente, o próprio Casemiro teria desempenhado um papel no processo de recrutamento, recomendando seu compatriota à diretoria do United. No entanto, a transferência continua complexa, já que o Newcastle está atualmente em negociações para prolongar a permanência do brasileiro no St. James' Park.

Acompanhando Guimarães na lista está seu companheiro de equipe no Newcastle, Sandro Tonali. Embora o jogador da seleção italiana tenha sido associado a um retorno à Série A pela Juventus, as restrições financeiras dos Bianconeri tornam improvável uma transferência para Turim. Isso abriu caminho para o United se posicionar como um destino de destaque. No entanto, negociar com o Newcastle não será tarefa fácil, já que o clube de Tyneside se mantém firme em uma avaliação elevada.