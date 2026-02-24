O Manchester United está de olho em Morgan Gibbs-White como potencial substituto de Bruno Fernandes, numa tentativa de reduzir a folha salarial

Embora tenha sido indiscutivelmente o melhor jogador do United desde sua chegada em 2020, o futuro de Fernandes em Old Trafford está longe de ser certo. O jogador de 31 anos dedicou seus melhores anos aos Red Devils e conquistou uma FA Cup e uma Carabao Cup, mas especulações sugerem que ele poderia deixar o clube no meio do ano para buscar novos desafios. Ele foi associado à Saudi Pro League e ao Real Madrid, embora a transferência para o último clube tenha sido recentemente desmentida.

Um jogador que tem sido apontado para substituir Fernandes é a estrela do Chelsea, Cole Palmer, com o ex-atacante do United, Louis Saha, revelando recentemente sua admiração pela versatilidade do astro inglês.

Ele disse: “Seria incrivelmente emocionante ver Cole Palmer no Manchester United. Ele não é mais jogador do Man City... Ele pode jogar praticamente em qualquer posição no ataque.

Ele conseguiu jogar no Chelsea com talvez 10 tipos diferentes de atacantes e ainda assim continuou sendo o principal jogador. Isso mostra o quanto ele é confiável.

Se Bruno Fernandes deixar o Man Utd, Cole Palmer seria o substituto perfeito. Ele é um jogador empolgante e ainda é jovem, tem energia e confiança que se encaixariam perfeitamente em Old Trafford.”