Getty Images
Traduzido por
O Manchester United está de olho em Morgan Gibbs-White como potencial substituto de Bruno Fernandes, numa tentativa de reduzir a folha salarial
Futuro de Fernandes no Manchester United incerto
Embora tenha sido indiscutivelmente o melhor jogador do United desde sua chegada em 2020, o futuro de Fernandes em Old Trafford está longe de ser certo. O jogador de 31 anos dedicou seus melhores anos aos Red Devils e conquistou uma FA Cup e uma Carabao Cup, mas especulações sugerem que ele poderia deixar o clube no meio do ano para buscar novos desafios. Ele foi associado à Saudi Pro League e ao Real Madrid, embora a transferência para o último clube tenha sido recentemente desmentida.
Um jogador que tem sido apontado para substituir Fernandes é a estrela do Chelsea, Cole Palmer, com o ex-atacante do United, Louis Saha, revelando recentemente sua admiração pela versatilidade do astro inglês.
Ele disse: “Seria incrivelmente emocionante ver Cole Palmer no Manchester United. Ele não é mais jogador do Man City... Ele pode jogar praticamente em qualquer posição no ataque.
Ele conseguiu jogar no Chelsea com talvez 10 tipos diferentes de atacantes e ainda assim continuou sendo o principal jogador. Isso mostra o quanto ele é confiável.
Se Bruno Fernandes deixar o Man Utd, Cole Palmer seria o substituto perfeito. Ele é um jogador empolgante e ainda é jovem, tem energia e confiança que se encaixariam perfeitamente em Old Trafford.”
- Getty Images Sport
Gibbs-White apontado como potencial substituto para estrela de Portugal
O Daily Mail afirma agora que o United se juntou a vários rivais da Premier League na observação de Gibbs-White, embora acrescente imediatamente que o clube não quer violar uma nova tabela salarial introduzida recentemente. As principais contratações do verão, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, assinaram contratos com salários na faixa de £ 150.000 por semana, e Gibbs-White deveria assinar termos semelhantes se quisesse fazer a transferência.
Gibbs-White teve uma temporada 2024-25 brilhante, quando o Forest se classificou para a Liga Europa sob o comando do ex-técnico Nuno Espírito Santo, marcando sete gols e dando oito assistências em 34 partidas da Premier League. Seus números são bons na campanha atual, com seis gols na primeira divisão da Inglaterra, além de ter marcado recentemente seus primeiros gols europeus da temporada na impressionante vitória sobre o Fenerbahçe na semana passada.
Fernandes, por sua vez, corre o risco de registrar seu menor número de gols em uma temporada pelo United. O jogador da seleção portuguesa precisa de mais quatro para empatar com os dez que marcou em todas as competições em 2021-22, quando o United começou a temporada com Ole Gunnar Solskjaer como técnico e terminou com Ralf Rangnick no comando.
Red Devils esperam reduzir salários neste verão
Um dos maiores objetivos do United neste verão será reduzir sua folha salarial, livrando-se de alguns jogadores indesejados. O clube já confirmou que o meio-campista Casemiro deixará o clube no final da temporada, enquanto se espera que o Barcelona decida transformar o empréstimo de Marcus Rashford em uma transferência definitiva, após sua ida para o Camp Nou.
Jadon Sancho, que ganha cerca de £ 250.000 por semana, também deixará o clube quando seu contrato expirar, enquanto Harry Maguire pode ter que aceitar uma redução salarial se quiser permanecer no United após a temporada atual.
- Getty Images Sport
Gibbs-White deve estar em alta na próxima janela de transferências
O United não será o único time interessado em contratar Gibbs-White, especialmente se o Forest for rebaixado da Premier League. O Tottenham parecia estar perto de fechar um acordo com o jogador de 26 anos no verão passado, mas as negociações fracassaram quando Gibbs-White assinou um novo contrato com o City Ground.
O rival local Manchester City é outro time que demonstra interesse em Gibbs-White e também poderia oferecer um salário maior se quisesse contratá-lo para o Etihad Stadium.
Publicidade