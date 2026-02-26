O Manchester United é instado a oferecer um novo contrato a Harry Maguire e evitar que o jogador da seleção inglesa se torne um agente livre

Maguire ajudou o United a se estabilizar após a demissão de Ruben Amorim no início de 2026, com Carrick apresentando um plano tático que aproveita os pontos fortes dos Red Devils — algo que seu antecessor muitas vezes não conseguiu fazer.

Bruce acrescentou sobre uma nomeação provisória que pode se tornar permanente: “Olha, ele se colocou na pole position, mesmo depois de seis semanas. Ele tem sido bastante revigorante à sua maneira e a única coisa que eu disse sobre ele é que ele entende o Manchester United.

Não quero desrespeitar ninguém que venha para o cargo, mas você não percebe o quão grande é o clube e como o escrutínio sobre você é diferente de qualquer outro. Assim que você entra lá, você está sob os holofotes; tudo é analisado e ele entende o clube dessa forma depois de jogar por ele por 13 anos, com esse comportamento calmo e tranquilo que ele tem.

“As pessoas estão ficando em forma, como Harry Maguire, que foi excelente no Everton, [Lisandro] Martinez, que não jogava, de repente estão em forma. Ele traz Kobbie Mainoo de volta ao time e coloca Bruno [Fernandes] na sua posição correta, o número 10.

“Se você tem bons jogadores, como o Man United tem, e eles estão confortáveis em suas posições de jogo, então, para mim, você colherá os frutos, e ele fez isso de forma fantástica.

“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno e [Benjamin] Sesko são uma ameaça para qualquer time no ataque. Com a contratação inteligente de Steve Holland, eles parecem muito mais seguros na defesa. Acho que é a terceira partida sem sofrer gols em seis desde que Michael assumiu, e isso também é bom de ver.”