O Manchester United é instado a oferecer um novo contrato a Harry Maguire e evitar que o jogador da seleção inglesa se torne um agente livre
Maguire foi destituído da capitania e retirado da equipe.
Maguire foi alvo de críticas após ser nomeado capitão do clube em Old Trafford. Ele se tornou uma espécie de bode expiatório, já que o time vermelho de Manchester enfrentava dificuldades coletivas. A braçadeira acabou sendo passada para Bruno Fernandes.
Às vezes, era difícil conseguir uma vaga como titular, o que gerava inevitáveis especulações sobre uma possível transferência, mas Maguire sempre trabalhou duro, sem causar problemas e sem demonstrar frustração em público.
Seu compromisso com a causa foi recompensado pelo técnico interino Michael Carrick, com Maguire se destacando em uma sequência de seis jogos sem derrota, que rendeu cinco vitórias e uma posição entre os quatro primeiros colocados da Premier League.
Maguire em vantagem com o fim do contrato com o Manchester United
As vaias se transformaram novamente em aplausos para o imponente zagueiro central, e Bruce, que sabe tudo sobre ocupar essa posição e desempenhar o papel de líder em campo no Old Trafford, acredita que seria um erro se separar de um jogador comprovadamente eficaz, que em breve comemorará seu 33º aniversário.
O ex-capitão do United, Bruce, disse ao Daily Mail, com Maguire também pressionando por um retorno à seleção nacional que lhe permitiria aumentar sua coleção de 64 partidas: “Acredito que Harry tem sido bode expiatório por muito tempo. Não acho que ele tenha decepcionado o Man United. Na verdade, ele também nunca decepcionou a Inglaterra.
Como eu disse, acho que ele se tornou bode expiatório pelo que estava acontecendo ao seu redor. Não ficaria surpreso se ele recebesse uma nova proposta. Por que não? Acho que os zagueiros centrais melhoram com a idade.
“Também não ficaria surpreso se ele fosse para a Copa do Mundo. Ele tem boa experiência, jogou no mais alto nível e nunca decepcionou a Inglaterra. E ele mostrou do que é capaz nas últimas cinco, seis semanas, se é que precisava mostrar.”
Carrick será nomeado em caráter permanente?
Maguire ajudou o United a se estabilizar após a demissão de Ruben Amorim no início de 2026, com Carrick apresentando um plano tático que aproveita os pontos fortes dos Red Devils — algo que seu antecessor muitas vezes não conseguiu fazer.
Bruce acrescentou sobre uma nomeação provisória que pode se tornar permanente: “Olha, ele se colocou na pole position, mesmo depois de seis semanas. Ele tem sido bastante revigorante à sua maneira e a única coisa que eu disse sobre ele é que ele entende o Manchester United.
Não quero desrespeitar ninguém que venha para o cargo, mas você não percebe o quão grande é o clube e como o escrutínio sobre você é diferente de qualquer outro. Assim que você entra lá, você está sob os holofotes; tudo é analisado e ele entende o clube dessa forma depois de jogar por ele por 13 anos, com esse comportamento calmo e tranquilo que ele tem.
“As pessoas estão ficando em forma, como Harry Maguire, que foi excelente no Everton, [Lisandro] Martinez, que não jogava, de repente estão em forma. Ele traz Kobbie Mainoo de volta ao time e coloca Bruno [Fernandes] na sua posição correta, o número 10.
“Se você tem bons jogadores, como o Man United tem, e eles estão confortáveis em suas posições de jogo, então, para mim, você colherá os frutos, e ele fez isso de forma fantástica.
“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno e [Benjamin] Sesko são uma ameaça para qualquer time no ataque. Com a contratação inteligente de Steve Holland, eles parecem muito mais seguros na defesa. Acho que é a terceira partida sem sofrer gols em seis desde que Michael assumiu, e isso também é bom de ver.”
Jogos do Manchester United em 2025-26: Palace é o próximo adversário em Old Trafford
O United, que não tem nenhuma distração de copas para enfrentar em casa ou no exterior, voltará à ação no domingo, quando receberá o Crystal Palace. Essa partida colocará Carrick contra Oliver Glasner, que tem sido associado a uma possível transferência para ocupar o cargo de técnico do Red Devils.
