O Manchester United chega a acordo com gigante turco para vender o goleiro reserva Altay Bayindir, enquanto continua a pressão para reduzir a folha salarial

As negociações entre o United e o Besiktas evoluíram rapidamente nas últimas semanas, levando a um avanço que levará Bayindir a se transferir para o Black Eagles, segundo o Fanatik. O time de Istambul já havia demonstrado interesse durante a janela de transferências de inverno, mas o acordo não se concretizou naquela fase. No entanto, a persistência da diretoria do Besiktas finalmente valeu a pena. Relatos indicam que o time turco conseguiu negociar os termos financeiros para um nível viável após os obstáculos iniciais relacionados às expectativas salariais do jogador. Entende-se que as negociações inicialmente pararam ao tentar igualar seus ganhos atuais, mas um acordo foi finalmente alcançado para facilitar a transferência.

Os termos finais do acordo sugerem um “final feliz” para todas as partes envolvidas na transação. O Besiktas deve pagar uma taxa na casa dos € 5 milhões, permitindo ao United recuperar seu investimento original a partir de 2023. Em relação aos detalhes contratuais, as notícias acrescentam que o goleiro exigiu um salário de cerca de € 3 milhões, mas acabou aceitando € 2 milhões.