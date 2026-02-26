Getty
Traduzido por
O Manchester United chega a acordo com gigante turco para vender o goleiro reserva Altay Bayindir, enquanto continua a pressão para reduzir a folha salarial
O fim de um capítulo desafiador da Premier League
A mudança representa uma conclusão rápida para o que tem sido um capítulo difícil para o goleiro de 27 anos na Premier League. Apesar de seu status como titular da seleção turca, Bayindir se viu firmemente preso ao banco desde sua chegada do Fenerbahçe em uma negociação no valor de aproximadamente € 5 milhões. Com o United focado na sustentabilidade financeira sob a nova estrutura esportiva, a transferência de jogadores auxiliares com altos salários tornou-se uma prioridade. A hierarquia do clube vê a venda do ex-capitão do Fenerbahçe como um passo lógico para liberar recursos e permitir que o jogador volte a ser titular em outro clube.
- AFP
Os detalhes do acordo com o Beşiktaş
As negociações entre o United e o Besiktas evoluíram rapidamente nas últimas semanas, levando a um avanço que levará Bayindir a se transferir para o Black Eagles, segundo o Fanatik. O time de Istambul já havia demonstrado interesse durante a janela de transferências de inverno, mas o acordo não se concretizou naquela fase. No entanto, a persistência da diretoria do Besiktas finalmente valeu a pena. Relatos indicam que o time turco conseguiu negociar os termos financeiros para um nível viável após os obstáculos iniciais relacionados às expectativas salariais do jogador. Entende-se que as negociações inicialmente pararam ao tentar igualar seus ganhos atuais, mas um acordo foi finalmente alcançado para facilitar a transferência.
Os termos finais do acordo sugerem um “final feliz” para todas as partes envolvidas na transação. O Besiktas deve pagar uma taxa na casa dos € 5 milhões, permitindo ao United recuperar seu investimento original a partir de 2023. Em relação aos detalhes contratuais, as notícias acrescentam que o goleiro exigiu um salário de cerca de € 3 milhões, mas acabou aceitando € 2 milhões.
Uma gestão difícil em Old Trafford
As estatísticas de Bayindir durante seu tempo na Inglaterra refletem um jogador que lutou para encontrar ritmo em meio a oportunidades limitadas. Desde que ingressou no clube em setembro de 2023, ele foi usado principalmente como opção de rotação atrás de Andre Onana, que atualmente está emprestado ao Trabzonspor, da Turquia. Desde sua chegada, Bayindir participou de 17 partidas em todas as competições e conseguiu três jogos sem sofrer gols.
Embora suas participações tenham sido passageiras, seu profissionalismo nunca foi questionado pela comissão técnica. No entanto, a necessidade de uma presença mais consistente no gol e o desejo do clube de reorganizar seu departamento de goleiros significavam que seu futuro a longo prazo estava longe de Manchester. A decisão de vendê-lo agora é vista como uma medida proativa do United para evitar uma situação em que um ativo valioso fique ocioso no banco, onde Bayindir atualmente atua como reserva de Senne Lammens. Para o internacional turco, a chance de liderar a linha defensiva de um dos clubes mais históricos da Turquia oferece a plataforma perfeita para revitalizar uma carreira que ficou um pouco estagnada durante sua passagem pelo noroeste da Inglaterra.
- Getty Images Sport
Olhando para a janela de transferências do verão
Com a aproximação da janela de transferências, espera-se que as formalidades do acordo sejam concluídas com o mínimo de complicações. O acordo está tão avançado que o jogador está pronto para assinar o contrato assim que o período de inscrições for aberto.
Para o United, esta venda é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, já que o clube busca reformular o elenco. Ao remover o salário de Bayindir dos livros contábeis, o clube cria uma margem adicional dentro das Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), que se tornaram um importante tema de discussão para os times da Premier League. O foco agora muda para encontrar um substituto adequado que possa fornecer uma cobertura confiável para Lammens, provavelmente uma opção da base ou um goleiro veterano com salários mais baixos. Quanto ao Besiktas, o clube garantiu um talento internacional comprovado que conhece a Super Lig de cor e salteado, fortalecendo seu elenco para a disputa do título na próxima temporada.
Publicidade