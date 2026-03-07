O Manchester United aponta para as transferências e a ambição de se restabelecer para justificar o controverso aumento do preço dos ingressos para a temporada

A decisão não foi bem recebida pela Manchester United Supporters Trust (MUST), que havia solicitado um congelamento total dos preços, em consonância com uma campanha mais ampla da Associação de Torcedores de Futebol (FSA). A MUST expressou sua frustração em um comunicado, afirmando: “É decepcionante que o clube tenha ignorado nosso apelo, como parte da campanha da FSA em toda a liga, para um congelamento dos preços dos ingressos. Os torcedores estão pagando cada vez mais para assistir ao seu time e, como disse a campanha da FSA: já basta. Também soubemos que mais 600 torcedores leais estão sendo transferidos para uma hospitalidade cada vez maior.”

Embora algumas concessões tenham sido feitas em relação às regras de encaminhamento de ingressos, a confiança continua preocupada com a mudança para assentos premium. A MUST continuou: “Essas pessoas ficarão compreensivelmente furiosas e precisam ser melhor tratadas pelo clube do que aquelas que passaram pela mesma situação no ano passado. Dito isso, estamos satisfeitos que o clube tenha ouvido algumas de nossas preocupações e que não haja mais restrições ao encaminhamento de ingressos pelos titulares de ingressos para a temporada e nenhum aumento nas regras de uso mínimo. Os clubes de futebol tomam melhores decisões quando ouvem os torcedores – eles deveriam fazer isso com mais frequência.”