Getty Images Sport
O Manchester United aponta para as transferências e a ambição de se restabelecer para justificar o controverso aumento do preço dos ingressos para a temporada
Preço para garantir a competitividade
Embora os ingressos para a temporada no Theatre of Dreams tenham ficado congelados por 11 anos consecutivos, este último anúncio marca o quarto ano consecutivo de aumentos de preços. Os dirigentes do clube defenderam a decisão, apontando para o pesado investimento necessário para trazer talentos de elite para o clube e modernizar sua infraestrutura. Com os regulamentos financeiros da Premier League continuando a ser um obstáculo constante, os Red Devils insistem que o aumento de preços é um mal necessário para garantir que continuem competitivos contra seus rivais no topo da tabela.
- Getty Images Sport
A ambição tem um custo
Em uma explicação detalhada sobre a nova estrutura de preços, o United afirmou em comunicado: “Temos o objetivo claro de levar o Manchester United de volta ao topo do futebol nacional e europeu. Queremos continuar investindo na equipe e melhorando nossas instalações para que os torcedores tenham a melhor experiência possível. Também precisamos garantir que o clube permaneça financeiramente sustentável, levando em consideração a inflação e o aumento dos custos”.
A hierarquia exortou os torcedores a verem o aumento sob a ótica do crescimento a longo prazo e do sucesso em campo. O clube acrescentou: “É nesse contexto que tomamos a decisão de aumentar os preços em cerca de 5% em todas as áreas do Old Trafford. Isso equivale a pouco mais de £ 2 por jogo, em média, para os titulares de ingressos de temporada adultos, e £ 1 por jogo para menores de 16 anos.”
Apoiadores reclamam dos aumentos
A decisão não foi bem recebida pela Manchester United Supporters Trust (MUST), que havia solicitado um congelamento total dos preços, em consonância com uma campanha mais ampla da Associação de Torcedores de Futebol (FSA). A MUST expressou sua frustração em um comunicado, afirmando: “É decepcionante que o clube tenha ignorado nosso apelo, como parte da campanha da FSA em toda a liga, para um congelamento dos preços dos ingressos. Os torcedores estão pagando cada vez mais para assistir ao seu time e, como disse a campanha da FSA: já basta. Também soubemos que mais 600 torcedores leais estão sendo transferidos para uma hospitalidade cada vez maior.”
Embora algumas concessões tenham sido feitas em relação às regras de encaminhamento de ingressos, a confiança continua preocupada com a mudança para assentos premium. A MUST continuou: “Essas pessoas ficarão compreensivelmente furiosas e precisam ser melhor tratadas pelo clube do que aquelas que passaram pela mesma situação no ano passado. Dito isso, estamos satisfeitos que o clube tenha ouvido algumas de nossas preocupações e que não haja mais restrições ao encaminhamento de ingressos pelos titulares de ingressos para a temporada e nenhum aumento nas regras de uso mínimo. Os clubes de futebol tomam melhores decisões quando ouvem os torcedores – eles deveriam fazer isso com mais frequência.”
- Getty Images Sport
Newcastle segue o exemplo
A tendência de aumento dos custos não se limita a Manchester, já que o Newcastle United também anunciou um aumento equivalente de 5%. O CEO do Magpies, David Hopkinson, defendeu a medida, afirmando: “Entendemos perfeitamente que esta não será uma notícia popular e não é uma decisão que tomamos levianamente. Mas a realidade é que, sem fazer aumentos responsáveis, não podemos continuar progredindo ou competindo no nível que todos esperamos e aspiramos. No cenário financeiro atual, devemos equilibrar a acessibilidade para nossos torcedores com a necessidade de gerar a receita necessária para nos mantermos competitivos.”
Apesar da indignação dos grupos de torcedores locais, o chefe do St. James' Park afirma que o clube ainda oferece um bom custo-benefício em comparação com seus pares. Hopkinson observou: “Após esse ajuste, nossos preços gerais de ingressos permanecerão competitivos em relação a outros clubes da Premier League e também ofereceremos o segundo preço mais baixo da liga para um ingresso padrão de temporada para adultos.”
