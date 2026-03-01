Getty
Traduzido por
O Manchester United adiciona o treinador de Cristiano Ronaldo à lista de potenciais alvos para o cargo de treinador, antes da decisão do verão
Um vencedor da FA Cup no radar do United
Os Red Devils já começaram a explorar a possibilidade de trazer o espanhol de volta ao futebol de clubes assim que seus compromissos internacionais terminarem, de acordo com o repórter Ben Jacobs. O técnico de 52 anos é um veterano da primeira divisão inglesa, tendo passado por Swansea City, Wigan Athletic e Everton. Sua maior conquista no futebol nacional aconteceu em 2013, quando levou o Wigan a uma vitória histórica na FA Cup, derrotando o rival Manchester City na final em Wembley. Esse profundo conhecimento da Premier League é visto como um trunfo significativo para o United, que está desesperado para encontrar um líder capaz de restaurar o clube à sua antiga glória após anos de inconsistência em campo.
- Getty Images
Discussões internas em Old Trafford
Jacobs esclareceu a situação em desenvolvimento durante uma recente participação no podcast United Stand, confirmando que o nome de Martinez está sendo ativamente discutido nos círculos internos do clube. O repórter revelou a profundidade do interesse, afirmando: “Outro nome que, segundo me disseram, o Manchester United pelo menos discutiu internamente, mas não devemos nos animar muito com isso, é Roberto Martinez. Espera-se que ele deixe Portugal e José Mourinho possa conseguir esse cargo.”
O United está atualmente sob a orientação de Michael Carrick, que assumiu como técnico interino após a demissão de Ruben Amorim. Embora Carrick tenha impressionado a diretoria com vitórias notáveis sobre times de peso, como Arsenal e Manchester City, o clube ainda está avaliando se ele é a pessoa certa para o cargo permanente. Consequentemente, o Manchester United manteve conversas sobre Martinez, enquanto avalia sua experiência em relação a outros nomes de destaque no mercado europeu.
Uma lista restrita de candidatos
Martinez não é, de forma alguma, o único candidato ao cargo. Os Red Devils estão mantendo suas opções em aberto enquanto se preparam para uma decisão definitiva no verão sobre seu próximo técnico. Julian Nagelsmann, atual técnico da Alemanha, e Roberto De Zerbi, que está sem clube desde que deixou o Marselha, também estão no topo da lista. O clube está procurando um técnico que possa implementar um estilo de jogo moderno e ofensivo, ao mesmo tempo em que lida com a imensa pressão dos holofotes de Old Trafford.
No entanto, Jacobs deu a entender que o ex-técnico do Everton pode não ser o favorito absoluto, apesar de ter sido incluído nas negociações. Ele observou: “No entanto, não acho que o estilo de Martinez o coloque no topo da lista para o cargo, mas ele definitivamente está nessa lista, assim como Nagelsmann e De Zerbi”. Isso indica que, embora o clube aprecie o conhecimento técnico e o pedigree internacional de Martinez, ainda está debatendo se sua abordagem tática específica se alinha à sua visão de longo prazo para o time principal.
- Getty
O foco continua sendo a glória da Copa do Mundo
Para Martinez, o foco imediato continua inteiramente voltado para sua função atual na seleção portuguesa. Seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai até 31 de julho de 2026, poucos dias após o término da Copa do Mundo na América do Norte. Portugal, atual campeão da Liga das Nações, é considerado um dos favoritos para levantar o troféu, e relatos sugerem que nem o técnico nem a federação discutirão seu futuro até que o torneio termine nos Estados Unidos, Canadá e México.
Martinez passou os últimos meses construindo um forte relacionamento com seu elenco, particularmente com o lendário capitão Cristiano Ronaldo. Falando sobre o impacto do experiente atacante, o técnico disse anteriormente: “Roberto Martinez se rende a Cristiano: ele será o melhor da história”. Ainda não se sabe se Martinez decidirá retornar ao dia a dia da Premier League ou continuar no comando da seleção, mas o Manchester United está claramente acompanhando de perto sua situação à medida que o verão se aproxima.
Publicidade