O Manchester United adiciona o treinador de Cristiano Ronaldo à lista de potenciais alvos para o cargo de treinador, antes da decisão do verão

Jacobs esclareceu a situação em desenvolvimento durante uma recente participação no podcast United Stand, confirmando que o nome de Martinez está sendo ativamente discutido nos círculos internos do clube. O repórter revelou a profundidade do interesse, afirmando: “Outro nome que, segundo me disseram, o Manchester United pelo menos discutiu internamente, mas não devemos nos animar muito com isso, é Roberto Martinez. Espera-se que ele deixe Portugal e José Mourinho possa conseguir esse cargo.”

O United está atualmente sob a orientação de Michael Carrick, que assumiu como técnico interino após a demissão de Ruben Amorim. Embora Carrick tenha impressionado a diretoria com vitórias notáveis sobre times de peso, como Arsenal e Manchester City, o clube ainda está avaliando se ele é a pessoa certa para o cargo permanente. Consequentemente, o Manchester United manteve conversas sobre Martinez, enquanto avalia sua experiência em relação a outros nomes de destaque no mercado europeu.