“O Manchester City tem impunidade” – Presidente da La Liga critica a Premier League por causa do caso das 115 acusações de violação do Fair Play Financeiro
Cidade e Premier League criticadas
O presidente da La Liga, Tebas, criticou o tempo que o City levou para sentir as repercussões das 115 acusações, com a investigação da Premier League ainda em andamento.
Tebas disse ao Financial Times Business of Football Summit, em Londres: “Entendo que é uma falha (de governança) – isso aconteceu com o Manchester City e outros clubes estão observando e ouvindo.
(Outros clubes estão) sendo multados, tendo pontos deduzidos, e isso é normal se você não cumprir as regras. Mas o Manchester City tem impunidade.
“Converso com muitos clubes da Premier League, e a maioria também não entende isso. Isso enfraquece a instituição.”
Ele acrescentou: “Não é apenas o atraso, é a situação geral. Quando uma grande instituição como a Premier League precisa ter regras para o fair play financeiro, é necessário haver muita segurança jurídica na competição e entre os clubes.
“Os cidadãos precisam acreditar que o sistema é justo para todos, que não é arbitrário, que é objetivo. Quando você tem esse tipo de situação, gera incerteza e isso prejudica a imagem de uma instituição.”
O Manchester City mantém a inocência
O City tem mantido consistentemente sua inocência e insiste que possui um “conjunto abrangente de provas irrefutáveis” que irão limpar seu nome.
Tebas, porém, disse: “Não se pode ceder, porque o valor da segurança jurídica é mais importante. Não podemos ser arbitrários, temos que ser firmes”.
O diretor executivo da Premier League, talvez em uma repreensão ao espanhol, insistiu que não pode dar mais informações.
Ele acrescentou: “Não posso falar sobre isso, não posso falar sobre o momento em que isso acontecerá.
Simplesmente não posso comentar. Depois de passar três anos sem comentar, não vou começar agora. Deixando de lado esse caso específico, qualquer regulador quer que seu sistema judicial seja eficiente e funcione rapidamente. Isso é tudo o que posso dizer.”
Dedução de 60 pontos para o Manchester City?
Especula-se que o City poderá enfrentar uma forte dedução de pontos se for considerado culpado.
O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Temos mais de 115 acusações, então o que acontecerá se for 70-50 a favor da Premier League ou a favor do Manchester City? Se o Manchester City for considerado culpado por não cooperação, o que é bastante provável, ele provavelmente receberá uma multa significativa, porque foi isso que vimos acontecer com a UEFA e as deduções lá. Se for uma dedução de pontos, acho que a Premier League reivindicará isso como uma vitória.”
Chegou-se a afirmar que o City poderia ser expulso da Premier League. Maguire reiterou por que isso não pode acontecer, mas o Blues pode sofrer uma pesada penalidade de pontos que o fará cair na tabela da primeira divisão. Também pode haver mudanças radicais no nível da diretoria.
Maguire continuou: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra ele pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos.
“Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, então são muito maiores.
“Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido.”
O que vem a seguir?
O City enfrenta o Leeds United fora de casa na próxima partida. Atualmente, está cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos.
