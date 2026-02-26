“O Manchester City tem impunidade” – Presidente da La Liga critica a Premier League por causa do caso das 115 acusações de violação do Fair Play Financeiro

O presidente da La Liga, Tebas, criticou o tempo que o City levou para sentir as repercussões das 115 acusações, com a investigação da Premier League ainda em andamento.

Tebas disse ao Financial Times Business of Football Summit, em Londres: “Entendo que é uma falha (de governança) – isso aconteceu com o Manchester City e outros clubes estão observando e ouvindo.

(Outros clubes estão) sendo multados, tendo pontos deduzidos, e isso é normal se você não cumprir as regras. Mas o Manchester City tem impunidade.

“Converso com muitos clubes da Premier League, e a maioria também não entende isso. Isso enfraquece a instituição.”

Ele acrescentou: “Não é apenas o atraso, é a situação geral. Quando uma grande instituição como a Premier League precisa ter regras para o fair play financeiro, é necessário haver muita segurança jurídica na competição e entre os clubes.

“Os cidadãos precisam acreditar que o sistema é justo para todos, que não é arbitrário, que é objetivo. Quando você tem esse tipo de situação, gera incerteza e isso prejudica a imagem de uma instituição.”