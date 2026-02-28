A vitória apertada do City sobre o Leeds colocou o time a dois pontos do Arsenal, faltando 10 jogos para o fim da temporada. O Arsenal pode aumentar a diferença quando receber o Chelsea no domingo, mas o City terá um jogo a menos contra o Crystal Palace. A equipe de Guardiola tem a vantagem adicional de jogar em casa em uma partida decisiva contra o Arsenal em abril. E se vencer os jogos restantes, incluindo o confronto com o Arsenal, será campeão.

A vencedora da partida, Semenyo, enfatizou a importância de manter o destino nas próprias mãos. Ela disse à Sky Sports: “Isso significa tudo! Só queremos vencer todos os nossos jogos e, independentemente do que o Arsenal fizer, teremos que esperar para ver. Só precisamos controlar o que podemos controlar, vencer nossos jogos e ver o que acontece”.

Guardiola disse que não sabia quando Haaland estaria disponível novamente, enquanto não foi questionado sobre a lesão de O'Reilly.