O Manchester City sofre novo revés com lesão de Erling Haaland, jogador fundamental que teve que sair de campo durante vitória apertada contra o Leeds
O'Reilly forçado a sair em Leeds devido a um problema no tornozelo
Nico O'Reilly teve que ser substituído aos 70 minutos devido a uma suspeita de lesão no tornozelo. O jogador formado na academia, que começou no meio-campo, caiu segurando o tornozelo e pode ter dito “não está bom” para Bernardo Silva. O'Reilly foi imediatamente substituído por Tijjani Reijnders. O City estava na liderança graças ao gol de Antoine Semenyo no final do primeiro tempo e se manteve firme diante do ataque tardio do time da casa, ficando a dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal, com 10 jogos restantes.
Lesão que "acabou com" O'Reilly é grande preocupação para o City
O'Reilly tem sido discretamente um dos jogadores mais importantes do City nesta temporada. Ele atuou como lateral-esquerdo, volante e, mais recentemente, meio-campista ofensivo. Sua lesão é uma grande preocupação para o City, e não apenas por causa de sua versatilidade. Ele marcou seis gols e deu cinco assistências em todas as competições e, na semana passada, levou o City a uma vitória inestimável sobre o Newcastle com dois gols.
“Que jogador!”, disse Guardiola após a vitória sobre o Newcastle. “Ele jogou como lateral, meio-campista defensivo e agora pode jogar na sua posição. Ele deu um passo incrível. Nico nos dá a força física de que precisamos no meio-campo. Ele é tão completo e tão jovem.”
Inglaterra também apreensiva com a condição física de O'Reilly
A lesão de O'Reilly também é uma preocupação para a Inglaterra, a menos de um mês dos amistosos contra o Uruguai e o Japão. O'Reilly estava escalado para integrar a equipe nos últimos jogos preparatórios para a Copa do Mundo em casa, tendo sido convocado por Thomas Tuchel para as partidas de outubro e novembro. Apesar de sua experiência limitada, O'Reilly está se tornando a primeira opção de Tuchel para a lateral esquerda na Copa do Mundo devido à falta de opções, com Tino Livramento fora por causa de uma lesão no tendão e Myles Lewis-Skelly tendo poucas oportunidades no Arsenal.
O que vem a seguir?
A vitória apertada do City sobre o Leeds colocou o time a dois pontos do Arsenal, faltando 10 jogos para o fim da temporada. O Arsenal pode aumentar a diferença quando receber o Chelsea no domingo, mas o City terá um jogo a menos contra o Crystal Palace. A equipe de Guardiola tem a vantagem adicional de jogar em casa em uma partida decisiva contra o Arsenal em abril. E se vencer os jogos restantes, incluindo o confronto com o Arsenal, será campeão.
A vencedora da partida, Semenyo, enfatizou a importância de manter o destino nas próprias mãos. Ela disse à Sky Sports: “Isso significa tudo! Só queremos vencer todos os nossos jogos e, independentemente do que o Arsenal fizer, teremos que esperar para ver. Só precisamos controlar o que podemos controlar, vencer nossos jogos e ver o que acontece”.
Guardiola disse que não sabia quando Haaland estaria disponível novamente, enquanto não foi questionado sobre a lesão de O'Reilly.
