O Manchester City provoca o United Strand com uma publicação sobre Erling Haaland, enquanto a brincadeira viral sobre o cabelo continua após o Manchester United perder pontos contra o West Ham.
A administração municipal dá o golpe final após o fim da série de vitórias
A conta oficial do City nas redes sociais americanas não perdeu tempo em esfregar sal na ferida dos torcedores do United após o empate em 1 a 1 com o West Ham na noite de terça-feira. Embora o resultado tenha sido um revés para a equipe de Michael Carrick, foi pessoalmente devastador para o criador de conteúdo Ilett — conhecido online como “The United Strand” —, cujo desafio viral de deixar o cabelo crescer até o United vencer cinco jogos consecutivos deve se prolongar.
Momentos após o apito final confirmar que a sequência de vitórias do United havia parado em quatro partidas, a conta @ManCityUS postou uma foto do craque Erling Haaland com seus longos cabelos loiros caindo sobre os ombros. A legenda era simples, mas cortante: “Não há nada de errado em deixar o cabelo crescer”.
A espera de 500 dias por um corte de cabelo continua
O contexto por trás dessa provocação remonta a outubro de 2024. Ilett, um torcedor do United de 29 anos, prometeu que não cortaria o cabelo até que o United conseguisse cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O que inicialmente parecia uma tarefa fácil se transformou em uma maratona difícil, já que o clube lutava para manter a consistência sob a gestão anterior.
Às vésperas do confronto de terça-feira no London Stadium, a linha de chegada finalmente estava à vista. O United havia vencido quatro jogos consecutivos sob o comando do técnico interino Carrick, derrotando City, Arsenal, Fulham e Tottenham, o que significava que uma vitória sobre o Hammers permitiria a Ilett visitar um barbeiro pela primeira vez em quase 500 dias.
Milhares de espectadores sintonizaram sua transmissão ao vivo, esperando ver o desafio finalmente concluído. Em vez disso, eles testemunharam uma montanha-russa de emoções que terminou em desespero. “Foi um jogo estranho”, disse Ilett aos seus espectadores, visivelmente desanimado quando o apito final soou. O desafio agora volta a zero, o que significa que ele enfrenta a perspectiva de muitos mais meses com seus cabelos longos, a menos que o United consiga encontrar uma repentina explosão de forma consistente.
West Ham estraga a festa
A partida em si foi bastante acirrada, destacando as dificuldades que Carrick enfrenta em sua função temporária. O United chegou à capital cheio de confiança, mas encontrou um West Ham determinado, lutando pela sobrevivência na Premier League. Os Hammers defenderam com um bloqueio baixo e disciplinado, frustrando os talentos ofensivos dos visitantes por longos períodos e negando a Ilett a comemoração que ele planejava há meses.
O impasse foi quebrado no início do segundo tempo, quando Tomas Soucek apareceu na área para finalizar um cruzamento de Jarrod Bowen, surpreendendo a torcida visitante e deixando Ilett em silêncio em sua transmissão. O United se esforçou em busca de uma resposta, com Carrick colocando substitutos em uma tentativa desesperada de manter a sequência de vitórias.
A intervenção tardia de Benjamin Sesko salvou um ponto e manteve intacto o recorde de invencibilidade de Carrick, mas para o The United Strand, o empate foi tão bom quanto uma derrota. O ponto pouco confortou Ilett, cujo cabelo se tornou um símbolo visual da incapacidade do United de manter uma sequência dominante nas duas últimas temporadas.
O Bayern junta-se à pilha
O City não foi o único gigante europeu a aproveitar-se do infortúnio do torcedor. A conta em inglês do Bayern de Munique também viu uma oportunidade de interação, respondendo à saga com uma postagem provocativa.
“Ainda dá tempo de se tornar um torcedor do FC Bayern”, tuitou o clube alemão, acompanhado de um emoji de tesoura, sugerindo de forma divertida que mudar de time para o campeão da Bundesliga poderia ser o caminho mais rápido para um corte de cabelo.
Até mesmo Carrick estava ciente do que estava em jogo antes da partida. Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do United admitiu que seus filhos lhe contaram sobre o desafio. “Posso dizer que estou ciente disso, sim. Meus filhos me informaram sobre isso”, disse Carrick. Infelizmente para Ilett, o conhecimento do técnico não se traduziu na quinta vitória necessária para encerrar a saga.
