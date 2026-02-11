O Manchester City provoca o United Strand com uma publicação sobre Erling Haaland, enquanto a brincadeira viral sobre o cabelo continua após o Manchester United perder pontos contra o West Ham.

O contexto por trás dessa provocação remonta a outubro de 2024. Ilett, um torcedor do United de 29 anos, prometeu que não cortaria o cabelo até que o United conseguisse cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O que inicialmente parecia uma tarefa fácil se transformou em uma maratona difícil, já que o clube lutava para manter a consistência sob a gestão anterior.

Às vésperas do confronto de terça-feira no London Stadium, a linha de chegada finalmente estava à vista. O United havia vencido quatro jogos consecutivos sob o comando do técnico interino Carrick, derrotando City, Arsenal, Fulham e Tottenham, o que significava que uma vitória sobre o Hammers permitiria a Ilett visitar um barbeiro pela primeira vez em quase 500 dias.

Milhares de espectadores sintonizaram sua transmissão ao vivo, esperando ver o desafio finalmente concluído. Em vez disso, eles testemunharam uma montanha-russa de emoções que terminou em desespero. “Foi um jogo estranho”, disse Ilett aos seus espectadores, visivelmente desanimado quando o apito final soou. O desafio agora volta a zero, o que significa que ele enfrenta a perspectiva de muitos mais meses com seus cabelos longos, a menos que o United consiga encontrar uma repentina explosão de forma consistente.