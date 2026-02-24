Goal.com
Manchester City FFP 2025Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

O Manchester City foi avisado de que uma dedução de 60 pontos seria “lógica” se fosse considerado culpado em 115 acusações relacionadas ao Fair Play Financeiro, conforme explicado como motivo para o longo atraso no veredicto

O Manchester City foi avisado de que uma dedução de 60 pontos seria “lógica” se fosse considerado culpado de múltiplas violações das regras no caso de 115 acusações de Fair Play Financeiro. Essa saga se arrasta há vários anos, com um veredicto final ainda por ser proferido. A Premier League não pode rebaixar o City para a EFL, mas vários resultados alternativos estão sendo especulados.

  • O Manchester City ainda aguarda o veredicto no caso FFP

    Acusações de má gestão financeira pairam sobre o Etihad Stadium desde o início de 2023, após uma longa investigação. Uma audiência independente foi concluída no final de 2024, mas mais de um ano se passou sem que uma decisão final fosse proferida.

    A incerteza não beneficia ninguém, já que o City mantém sua inocência e outra campanha nacional pode chegar ao fim antes que o resultado seja revelado, enquanto a equipe de Pep Guardiola busca mais títulos importantes em casa e no exterior.

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty

    Por que demorou tanto tempo para chegar a um veredicto?

    O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire explicou ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet, por que o processo demorou tanto e como o tempo se tornou tão importante: “Calculamos que provavelmente há cerca de meio milhão de provas que foram apresentadas tanto pela acusação quanto pela defesa. A audiência terminou na segunda semana de dezembro. Portanto, estamos há 14 meses em silêncio. Assim, em casos semelhantes a um caso de fraude, acho que provavelmente estamos na reta final para obter uma decisão. Acho que parte do desafio tem sido o fato de haver três pessoas muito experientes no tribunal, que estão tomando a decisão final. Reunir esses três ao mesmo tempo é realmente muito difícil. Isso atrasou o caso. Ele deve ser resolvido nos próximos meses. Mas já dissemos isso antes, Pep disse em fevereiro passado que estava esperando algo. Há uma quantidade enorme de provas a serem analisadas e as acusações são muito, muito graves. Portanto, é preciso ter provas suficientes.”

    Ele acrescentou: “Se for divulgado na semana anterior ao final da temporada, seria catastrófico em muitos aspectos. Pelo que entendi, tanto a Premier League quanto o Manchester City provavelmente receberão um aviso com 24 horas de antecedência sobre o veredicto, para permitir que seus advogados analisem os detalhes. Pelo que sabemos, pode ser no dia da final da Copa do Mundo.”

  • Possíveis sanções: como o Manchester City poderia ser punido?

    Passando às possíveis sanções e como elas serão determinadas, Maguire começou dizendo: “Temos mais de 115 acusações, então o que acontecerá se for 70-50 a favor da Premier League ou a favor do Manchester City? Se o Manchester City for considerado culpado por não cooperação, o que é bastante provável, eles provavelmente receberão uma multa significativa, porque foi isso que vimos acontecer com a UEFA e as deduções lá. Se for uma dedução de pontos, acho que a Premier League reivindicará isso como uma vitória.”

    Em determinado momento, alegou-se que o City poderia ser expulso da Premier League. Maguire reiterou por que isso não pode acontecer, mas o Blues pode sofrer uma pesada penalidade de pontos que o fará cair na tabela da primeira divisão. Também pode haver mudanças radicais no nível da diretoria.

    Maguire continuou: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra ele pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos. 

    “Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, então são muito maiores. 

    “Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido. 

    “Se eles quiserem ir além, não sabemos qual será a gravidade. No caso do Forest e do Everton, as acusações estavam relacionadas exclusivamente ao FFP. As acusações contra o Manchester City já foram sugeridas, e é por isso que está demorando tanto. 

    “Fraude corporativa é uma acusação muito séria. A diretoria teria que sair. Como você pode estar em uma sala de reuniões com outros membros da Premier League, com a própria Premier League — da qual você é acionista — com essa acusação sendo comprovada? 

    “Se você observar o que aconteceu com a Juventus na Série A, a diretoria teve que renunciar quando alegou coisas sobre os salários dos jogadores que se provaram falsas. Há uma questão de honestidade aqui que significaria que, se o Manchester City for considerado culpado — o City está extremamente confiante, assim como a Premier League —, então a diretoria teria que se demitir e isso poderia significar uma reestruturação completa do clube.”

  • Etihad Stadium Getty Images

    O Manchester City será rebaixado da Premier League?

    O ex-chefe da Premier League, Christian Purslow, que trabalhou no Aston Villa, Liverpool e Chelsea, acredita que o City ainda pode cair da primeira divisão se a dedução de pontos for suficientemente pesada.

    Ele disse ao The Football Boardroom: “A decisão inteligente é, se eu fosse o presidente da Premier League, deixar isso para os advogados. Vamos deixar isso para o processo, que todos concordaram em seguir.

    Meu argumento é simples. Quando isso é deixado para os juízes, por mais frustrante que seja a demora, será uma questão de precedente. O precedente é a sanção esportiva. A sanção esportiva provavelmente será uma grande dedução de pontos, o que, em última análise, poderia se traduzir em rebaixamento.”

    O City está atualmente em segundo lugar na tabela da Premier League, cinco pontos atrás do líder Arsenal. O time também está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na quinta rodada da FA Cup e na final da Carabao Cup.

