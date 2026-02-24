Getty/GOAL
Traduzido por
O Manchester City foi avisado de que uma dedução de 60 pontos seria “lógica” se fosse considerado culpado em 115 acusações relacionadas ao Fair Play Financeiro, conforme explicado como motivo para o longo atraso no veredicto
O Manchester City ainda aguarda o veredicto no caso FFP
Acusações de má gestão financeira pairam sobre o Etihad Stadium desde o início de 2023, após uma longa investigação. Uma audiência independente foi concluída no final de 2024, mas mais de um ano se passou sem que uma decisão final fosse proferida.
A incerteza não beneficia ninguém, já que o City mantém sua inocência e outra campanha nacional pode chegar ao fim antes que o resultado seja revelado, enquanto a equipe de Pep Guardiola busca mais títulos importantes em casa e no exterior.
- Getty
Por que demorou tanto tempo para chegar a um veredicto?
O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire explicou ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet, por que o processo demorou tanto e como o tempo se tornou tão importante: “Calculamos que provavelmente há cerca de meio milhão de provas que foram apresentadas tanto pela acusação quanto pela defesa. A audiência terminou na segunda semana de dezembro. Portanto, estamos há 14 meses em silêncio. Assim, em casos semelhantes a um caso de fraude, acho que provavelmente estamos na reta final para obter uma decisão. Acho que parte do desafio tem sido o fato de haver três pessoas muito experientes no tribunal, que estão tomando a decisão final. Reunir esses três ao mesmo tempo é realmente muito difícil. Isso atrasou o caso. Ele deve ser resolvido nos próximos meses. Mas já dissemos isso antes, Pep disse em fevereiro passado que estava esperando algo. Há uma quantidade enorme de provas a serem analisadas e as acusações são muito, muito graves. Portanto, é preciso ter provas suficientes.”
Ele acrescentou: “Se for divulgado na semana anterior ao final da temporada, seria catastrófico em muitos aspectos. Pelo que entendi, tanto a Premier League quanto o Manchester City provavelmente receberão um aviso com 24 horas de antecedência sobre o veredicto, para permitir que seus advogados analisem os detalhes. Pelo que sabemos, pode ser no dia da final da Copa do Mundo.”
Possíveis sanções: como o Manchester City poderia ser punido?
Passando às possíveis sanções e como elas serão determinadas, Maguire começou dizendo: “Temos mais de 115 acusações, então o que acontecerá se for 70-50 a favor da Premier League ou a favor do Manchester City? Se o Manchester City for considerado culpado por não cooperação, o que é bastante provável, eles provavelmente receberão uma multa significativa, porque foi isso que vimos acontecer com a UEFA e as deduções lá. Se for uma dedução de pontos, acho que a Premier League reivindicará isso como uma vitória.”
Em determinado momento, alegou-se que o City poderia ser expulso da Premier League. Maguire reiterou por que isso não pode acontecer, mas o Blues pode sofrer uma pesada penalidade de pontos que o fará cair na tabela da primeira divisão. Também pode haver mudanças radicais no nível da diretoria.
Maguire continuou: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra ele pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos.
“Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, então são muito maiores.
“Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido.
“Se eles quiserem ir além, não sabemos qual será a gravidade. No caso do Forest e do Everton, as acusações estavam relacionadas exclusivamente ao FFP. As acusações contra o Manchester City já foram sugeridas, e é por isso que está demorando tanto.
“Fraude corporativa é uma acusação muito séria. A diretoria teria que sair. Como você pode estar em uma sala de reuniões com outros membros da Premier League, com a própria Premier League — da qual você é acionista — com essa acusação sendo comprovada?
“Se você observar o que aconteceu com a Juventus na Série A, a diretoria teve que renunciar quando alegou coisas sobre os salários dos jogadores que se provaram falsas. Há uma questão de honestidade aqui que significaria que, se o Manchester City for considerado culpado — o City está extremamente confiante, assim como a Premier League —, então a diretoria teria que se demitir e isso poderia significar uma reestruturação completa do clube.”
- Getty Images
O Manchester City será rebaixado da Premier League?
O ex-chefe da Premier League, Christian Purslow, que trabalhou no Aston Villa, Liverpool e Chelsea, acredita que o City ainda pode cair da primeira divisão se a dedução de pontos for suficientemente pesada.
Ele disse ao The Football Boardroom: “A decisão inteligente é, se eu fosse o presidente da Premier League, deixar isso para os advogados. Vamos deixar isso para o processo, que todos concordaram em seguir.
Meu argumento é simples. Quando isso é deixado para os juízes, por mais frustrante que seja a demora, será uma questão de precedente. O precedente é a sanção esportiva. A sanção esportiva provavelmente será uma grande dedução de pontos, o que, em última análise, poderia se traduzir em rebaixamento.”
O City está atualmente em segundo lugar na tabela da Premier League, cinco pontos atrás do líder Arsenal. O time também está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na quinta rodada da FA Cup e na final da Carabao Cup.
Publicidade