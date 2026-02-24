O Manchester City foi avisado de que uma dedução de 60 pontos seria “lógica” se fosse considerado culpado em 115 acusações relacionadas ao Fair Play Financeiro, conforme explicado como motivo para o longo atraso no veredicto

Passando às possíveis sanções e como elas serão determinadas, Maguire começou dizendo: “Temos mais de 115 acusações, então o que acontecerá se for 70-50 a favor da Premier League ou a favor do Manchester City? Se o Manchester City for considerado culpado por não cooperação, o que é bastante provável, eles provavelmente receberão uma multa significativa, porque foi isso que vimos acontecer com a UEFA e as deduções lá. Se for uma dedução de pontos, acho que a Premier League reivindicará isso como uma vitória.”

Em determinado momento, alegou-se que o City poderia ser expulso da Premier League. Maguire reiterou por que isso não pode acontecer, mas o Blues pode sofrer uma pesada penalidade de pontos que o fará cair na tabela da primeira divisão. Também pode haver mudanças radicais no nível da diretoria.

Maguire continuou: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra ele pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos.

“Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, então são muito maiores.

“Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido.

“Se eles quiserem ir além, não sabemos qual será a gravidade. No caso do Forest e do Everton, as acusações estavam relacionadas exclusivamente ao FFP. As acusações contra o Manchester City já foram sugeridas, e é por isso que está demorando tanto.

“Fraude corporativa é uma acusação muito séria. A diretoria teria que sair. Como você pode estar em uma sala de reuniões com outros membros da Premier League, com a própria Premier League — da qual você é acionista — com essa acusação sendo comprovada?

“Se você observar o que aconteceu com a Juventus na Série A, a diretoria teve que renunciar quando alegou coisas sobre os salários dos jogadores que se provaram falsas. Há uma questão de honestidade aqui que significaria que, se o Manchester City for considerado culpado — o City está extremamente confiante, assim como a Premier League —, então a diretoria teria que se demitir e isso poderia significar uma reestruturação completa do clube.”