O Manchester City está pronto para fazer uma oferta MEGA pela transferência do lateral do Newcastle, Tino Livramento

O negócio provavelmente superaria o atual recorde mundial para um lateral, que é de £ 60 milhões (US$ 76 milhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Inter por Achraf Hakimi em 2021. Também ultrapassaria o recorde britânico para essa posição, atualmente detido pelo próprio City, após o gasto de £ 57 milhões (US$ 72 milhões) com Joao Cancelo, da Juventus, em 2019. Conforme relatado pelo TEAMtalk, fontes acreditam que o Newcastle exigirá £ 70 milhões por Livramento se ele sair, mas independentemente do valor, é quase certo que será um recorde mundial.

O City não é estranho a grandes gastos com a base de seu time, já ostentando o recorde mundial pelo zagueiro mais caro, Josko Gvardiol. Tornar Livramento o lateral mais caro da história sinalizaria uma grande intenção de manter seu domínio nacional e europeu. Embora o jogador da seleção inglesa não tenha pedido formalmente para deixar o St James' Park, há uma confiança crescente dentro do City de que o zagueiro está interessado em se transferir para Manchester.