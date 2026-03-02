Getty/GOAL
O Manchester City está pronto para fazer uma oferta MEGA pela transferência do lateral do Newcastle, Tino Livramento
Cidade confiante em atrair Livramento
O City está ansioso para encontrar uma solução permanente para a situação da lateral direita, que continua sendo um quebra-cabeça tático desde que o clube começou a se afastar de Kyle Walker. Embora Matheus Nunes tenha substituído admiravelmente nesta temporada - apesar de ter sido contratado como meio-campista do Wolves - e Rico Lewis, produto da academia, continue sendo uma opção muito bem cotada, a equipe de recrutamento vê Livramento como o perfil ideal para dominar a lateral na próxima década. A hierarquia do Etihad vem acompanhando o jogador de 23 anos desde o verão passado, mas o interesse se intensificou após a dificuldade do Newcastle em renovar seu contrato de longo prazo. Embora os Magpies tenham tentado negociar uma extensão desde o início do ano passado, nenhum avanço foi feito. O City está ciente da situação e acredita que pode atrair o promissor jogador inglês para longe do St James' Park, apesar de seu contrato atual ir até 2028 e do fato de que o jogador não apresentou oficialmente um pedido de transferência.
Um novo recorde mundial a caminho?
O negócio provavelmente superaria o atual recorde mundial para um lateral, que é de £ 60 milhões (US$ 76 milhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Inter por Achraf Hakimi em 2021. Também ultrapassaria o recorde britânico para essa posição, atualmente detido pelo próprio City, após o gasto de £ 57 milhões (US$ 72 milhões) com Joao Cancelo, da Juventus, em 2019. Conforme relatado pelo TEAMtalk, fontes acreditam que o Newcastle exigirá £ 70 milhões por Livramento se ele sair, mas independentemente do valor, é quase certo que será um recorde mundial.
O City não é estranho a grandes gastos com a base de seu time, já ostentando o recorde mundial pelo zagueiro mais caro, Josko Gvardiol. Tornar Livramento o lateral mais caro da história sinalizaria uma grande intenção de manter seu domínio nacional e europeu. Embora o jogador da seleção inglesa não tenha pedido formalmente para deixar o St James' Park, há uma confiança crescente dentro do City de que o zagueiro está interessado em se transferir para Manchester.
A corrida por Elliot Anderson
Os planos de contratação do City para o verão não se limitam ao vestiário do St James' Park. O City também acredita estar em posição privilegiada para finalizar a contratação de Elliot Anderson neste verão. O ex-jogador do Newcastle tem sido uma revelação no Nottingham Forest, atraindo grande interesse do Manchester United. No entanto, o City espera vencer a disputa pela sua contratação, ao mesmo tempo em que aparentemente permanece aberto a deixar duas estrelas influentes saírem do clube como parte de uma renovação mais ampla do elenco durante a próxima janela de transferências.
A busca por Anderson significa o compromisso do City em contratar os melhores talentos nacionais, potencialmente às custas de seus rivais da cidade. Embora o meio-campo continue sendo uma prioridade, a possível saída de estrelas consagradas pode abrir caminho para um time mais jovem na próxima temporada. Parece que o City está agindo agressivamente para garantir que permaneça à frente dos demais, concentrando-se tanto em reforços defensivos quanto em meio-campistas versáteis, como a estrela do Forest.
Planos de transferência mais amplos no Etihad
As possíveis contratações de Anderson e Livramento podem coincidir com várias saídas de jogadores de destaque. O Aston Villa estaria pronto para disputar James Trafford, enquanto Savinho, Rodri e John Stones também estão sendo especulados para deixar o clube. Enquanto isso, o clube também deve lidar com rumores externos em torno de seu lendário técnico, já que relatos sugerem que Pep Guardiola está atraindo cada vez mais o interesse do Al-Ahli, clube pelo qual ele jogou no final de sua carreira. O clube do Catar estaria acompanhando de perto a situação.
