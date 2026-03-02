Getty Images
O Manchester City entra em contato com estrela do Borussia Dortmund sobre possível retorno, mas o gigante alemão planeja novas negociações contratuais para afastar o crescente interesse
City reacende interesse em Nmecha com retorno ao Etihad em vista
De acordo com relatos da Sky Sport na Alemanha, os campeões da Premier League já entraram em contato com os representantes de Nmecha para avaliar seu interesse em retornar ao Etihad Stadium. A conexão entre o jogador e o gigante inglês continua forte, já que Nmecha passou seus anos de formação nas categorias de base do City antes de se transferir para o Wolfsburg e, posteriormente, para o Dortmund. O meio-campista estaria aberto à possibilidade de voltar à Premier League, onde sente que tem assuntos pendentes no mais alto nível do futebol inglês.
Guardiola acompanha de perto seu ex-aluno
Pep Guardiola é há muito um admirador do perfil técnico de Nmecha, e o técnico catalão tem acompanhado de perto o desenvolvimento do jogador ao longo da temporada atual. Com o City sempre à procura de talentos locais para reforçar o seu plantel, a estrela alemã representa uma proposta atraente. No entanto, o interesse da Inglaterra despertou preocupações nos corredores do poder do Westfalenstadion, especialmente porque outras figuras importantes do plantel enfrentam um futuro incerto antes de um período crucial no verão.
A situação gerou uma advertência severa do ex-meio-campista do Liverpool e do Bayern de Munique, Didi Hamann, que acredita que o Dortmund deve agir rapidamente para evitar um êxodo em massa de seus melhores talentos. Falando sobre o clima atual no clube, Didi Hamann recentemente emitiu um aviso ao BVB: “O Dortmund precisa ter cuidado para que não se desenvolva uma atmosfera em que os jogadores tentem deixar o barco que está afundando o mais rápido possível.” Esse sentimento reflete a crescente ansiedade de que as estrelas do Dortmund, incluindo Nico Schlotterbeck e Nmecha, possam ser tentadas por ofertas mais lucrativas do exterior.
Dortmund prepara contraproposta defensiva
Apesar da pressão crescente do Manchester City, o Borussia Dortmund não está disposto a deixar seu motor do meio-campo sair sem lutar. Os dirigentes do clube, liderados pelo diretor esportivo Sebastian Kehl, já iniciaram conversas preliminares com a nova equipe de gestão de Nmecha para delinear sua visão para o futuro do jogador. O clube está ciente da crescente lista de pretendentes e está determinado a garantir o compromisso de longo prazo de um jogador que se tornou indispensável sob a orientação tática do técnico Niko Kovac.
Nmecha ganha atualmente cerca de € 5 milhões por ano em um contrato que vai até 2028, mas o Dortmund está disposto a oferecer um aumento salarial significativo para refletir seu status elevado dentro do elenco. O BVB está pronto para fazer ajustes salariais a fim de prorrogar antecipadamente o contrato que atualmente vai até 2028. Ao oferecer melhores condições, o gigante alemão espera convencer o jogador, que tem seis convocações para a seleção, de que seu melhor caminho para a Copa do Mundo continua sendo como titular garantido na Bundesliga, em vez de lutar por minutos no sistema de rodízio intenso de Guardiola.
A batalha pelo motor do meio-campo
A ligação com o City é particularmente perigosa para o Dortmund, dada a história de Nmecha com os Sky Blues. Tendo vestido a camisa do City durante sua juventude, as conexões com o clube podem tornar um acordo mais fácil do que uma transferência internacional padrão. Fontes sugerem que, embora Nmecha esteja feliz em Dortmund, a atração de competir pela Liga dos Campeões sob o comando de Guardiola é um fator significativo. Isso fez com que Kehl e a diretoria do BVB trabalhassem horas extras para garantir que o meio-campista se sinta valorizado tanto financeiramente quanto esportivamente antes que qualquer oferta formal chegue de Manchester.
Com a aproximação da janela de transferências de verão, a disputa por Nmecha parece destinada a ser uma das histórias marcantes do mercado de transferências. O Dortmund enfrenta um delicado equilíbrio: precisa convencer sua estrela de que o “navio” está longe de afundar e, ao mesmo tempo, resistir ao poder financeiro dos campeões da Premier League. Para o City, a transferência representa uma chance de trazer para casa um jogador que finalmente atingiu o potencial que viram nele anos atrás. Por enquanto, a bola continua no campo de Nmecha, que pondera uma lucrativa renovação na Alemanha contra as luzes brilhantes de um retorno ao Etihad.
