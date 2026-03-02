Pep Guardiola é há muito um admirador do perfil técnico de Nmecha, e o técnico catalão tem acompanhado de perto o desenvolvimento do jogador ao longo da temporada atual. Com o City sempre à procura de talentos locais para reforçar o seu plantel, a estrela alemã representa uma proposta atraente. No entanto, o interesse da Inglaterra despertou preocupações nos corredores do poder do Westfalenstadion, especialmente porque outras figuras importantes do plantel enfrentam um futuro incerto antes de um período crucial no verão.

A situação gerou uma advertência severa do ex-meio-campista do Liverpool e do Bayern de Munique, Didi Hamann, que acredita que o Dortmund deve agir rapidamente para evitar um êxodo em massa de seus melhores talentos. Falando sobre o clima atual no clube, Didi Hamann recentemente emitiu um aviso ao BVB: “O Dortmund precisa ter cuidado para que não se desenvolva uma atmosfera em que os jogadores tentem deixar o barco que está afundando o mais rápido possível.” Esse sentimento reflete a crescente ansiedade de que as estrelas do Dortmund, incluindo Nico Schlotterbeck e Nmecha, possam ser tentadas por ofertas mais lucrativas do exterior.