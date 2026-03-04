Goal.com
Antoine Semenyo Marc Guehi Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

O Manchester City acertou em cheio nas contratações de janeiro: Antoine Semenyo e Marc Guehi provaram ser reforços perfeitos para impulsionar a campanha pelo título da Premier League

Pep Guardiola afirmou que não é um “grande fã” da janela de transferências de janeiro, mas as recentes negociações do Manchester City sugerem o contrário. O City contratou seis jogadores nas duas últimas janelas de janeiro, gastando um total de £ 264 milhões (US$ 353 milhões) no processo. Mas enquanto as contratações do ano passado pareciam desesperadas, as recentes aquisições de Marc Guehi e Antoine Semenyo parecem ter sido jogadas de mestre.

Semenyo e Guehi poderiam ter sido alvos óbvios de transferência, dados seus respectivos históricos na Premier League, mas o City ainda teve que fazer o trabalho difícil de fechar os dois negócios em meio à concorrência acirrada de seus rivais.

Liverpool, Manchester United e Tottenham estavam de olho em Semenyo, com Ruben Amorim chegando a ligar para o ex-atacante do Bournemouth para acalmar suas preocupações sobre a possibilidade de ser usado como lateral-ala caso se transferisse para Old Trafford. O Liverpool, por sua vez, estava tão perto de contratar Guehi em agosto que ele estava no meio de seus exames médicos e deitado em uma máquina de tomografia quando o Crystal Palace cancelou o negócio.

Mesmo assim, os dois jogadores contrariaram a tendência da maioria dos recém-contratados pelo City, que geralmente precisam de um período de adaptação antes de começarem a prosperar sob os métodos de Guardiola. Semenyo e Guehi, no entanto, mergulharam de cabeça e estão avançando a todo vapor rumo à linha de chegada, com seus novos companheiros de equipe seguindo em seu rastro.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Papel importante

    A diferença nos resultados do City antes e depois da contratação de Semenyo, em 9 de janeiro, e novamente após a estreia de Guehi, três semanas depois, é gritante. A equipe de Guardiola empatou suas três primeiras partidas da Premier League de 2026 contra Sunderland, Chelsea e Brighton, ficando seis pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título.

    Desde que Semenyo se juntou ao time, o time venceu nove das 11 partidas em todas as competições, perdendo apenas para o Manchester United e empatando com o Tottenham. A diferença de seis pontos foi reduzida para potencialmente dois, caso o City vença a partida contra o Crystal Palace, e Semenyo tem sido fundamental para essa sequência de vitórias, contribuindo com seis gols e duas assistências.

    Ele marcou três gols decisivos, contra o Newcastle na Carabao Cup e contra o Fulham e o Leeds na Premier League, com o último gol dando ao City os três pontos no sábado. Semenyo é o artilheiro do City desde que assinou contrato, com o dobro de gols de Erling Haaland.

    O jogador da seleção de Gana tem sido altamente eficaz tanto como coadjuvante de Haaland, aliviando a pressão sobre o norueguês e dando ao City mais chances e gols quando Haaland tem um dia ruim, quanto, como na recente vitória contra o Newcastle, quando desempenha um papel mais criativo. Semenyo também pode ser um substituto eficaz para Haaland, como provou em Elland Road, quando driblou dois marcadores para chegar ao cruzamento de Rayan Ait-Nouri e marcar. 

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Ritmo especial'

    Desde que Semenyo estreou na liga pelo City, apenas Cole Palmer, João Pedro e Viktor Gyokeres marcaram mais vezes na primeira divisão inglesa. Ao longo da temporada, ele é o terceiro maior artilheiro da Premier League, atrás apenas de Haaland e Igor Thiago, tendo marcado 10 gols em 20 jogos pelo Bournemouth antes de fazer a transferência de £ 64 milhões (US$ 85 milhões). 

    Guardiola não escondeu sua admiração por Semenyo quando ele era jogador do Bournemouth, descrevendo-o como “sempre ambicioso, sempre corajoso”. E ele também não se surpreendeu com a rapidez com que ele se adaptou à vida no Etihad.

    “Nunca se sabe”, disse ele em Elland Road. “Você compra jogadores com boas intenções, mas o impacto tem sido bom.”

    A versatilidade de Semenyo atraiu Guardiola ao ponderar se deveria ou não contratá-lo, assim como sua velocidade e o que o técnico chama de “ritmo”.

    “Não se trata apenas de marcar muitos gols”, disse o catalão no mês passado. “Ele cria um ritmo especial, sua versatilidade para jogar em várias posições no ataque. Ele vem do Bournemouth, que é excepcional no ritmo e na defesa, e ele tem isso em seu DNA.”

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Diferencial defensivo

    Se Semenyo resolveu um grande problema do City, dando-lhe uma dimensão extra no ataque, Guehi resolveu a questão que ameaçava comprometer toda a temporada.

    A perda dupla de Josko Gvardiol e Ruben Dias contra o Chelsea no início de janeiro deixou o City sem defensores experientes, com John Stones lesionado em dezembro em meio a vários problemas físicos desde a temporada de 2022-23, quando o time conquistou o triplo título.

    Essa crise de lesões levou o City a chamar de volta às pressas Max Alleyne, de 20 anos, que estava emprestado ao Watford, e colocá-lo em campo contra o Brighton. Ele formou dupla com Abdukodir Khusanov, então com 21 anos e pouca experiência na Premier League, tendo entrado e saído do time desde que chegou em janeiro de 2025. Os resultados foram previsivelmente terríveis, com o City empatando com o Brighton, perdendo por 2 a 0 para o United e sendo destruído pelo Bodo/Glimt na Liga dos Campeões.  

    Guehi, que foi contratado do Crystal Palace por apenas £ 20 milhões um dia antes da derrota surpreendente para os novatos noruegueses, chegou na hora certa. Ele fez uma estreia impecável contra o Wolves e foi brilhante contra o Liverpool na primeira partida do City em Anfield diante dos torcedores em 23 anos. A experiência e a antecipação de Guehi foram um presente para o altamente agressivo e talentoso, mas ainda inexperiente, Khusanov nos primeiros jogos, e agora ele tem um parceiro do mesmo nível em Dias, com a dupla combinando de forma altamente eficaz para proteger a liderança do City em Elland Road.

    “Os dois zagueiros, Ruben Dias e Marc Guehi, foram excelentes”, disse o ex-capitão do País de Gales, Ashley Williams, no Match of the Day. “O Leeds deu tudo de si e esses dois resistiram. Este pode ser o início de uma das grandes duplas de zagueiros da Premier League, se eles puderem mantê-los em campo pelo resto desta temporada e na próxima.”

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    Contraste acentuado

    O sucesso de Guehi e Semenyo contrasta fortemente com os resultados mistos das agitadas atividades de transferência do City em janeiro passado. Embora Khusanov tenha lentamente provado seu valor, ele passou por um início muito difícil na Inglaterra após sua estreia desastrosa contra o Chelsea e fez apenas seis aparições na liga entre janeiro e maio. 

    O zagueiro Vitor Reis teve uma introdução ainda mais difícil ao futebol inglês com sua estreia no Leyton Orient e jogou apenas um minuto na liga antes de ser emprestado ao Girona, clube irmão do City. Nico Gonzalez, por sua vez, foi inconsistente e ficou fora da equipe na fase crucial da temporada, enquanto o retorno de Rodri após lesão limitou seu tempo de jogo nesta campanha.

    Omar Marmoush foi o grande sucesso, marcando oito gols, mas também ficou fora da equipe nesta temporada por causa de Haaland, e o mês que passou com o Egito na Copa Africana das Nações não ajudou sua causa. Ele tem jogado com mais frequência desde que voltou, mas não conseguiu aproveitar as chances, e o brilhante início de Semenyo no City colocou os números de Marmoush na última temporada em perspectiva.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aperfeiçoando um time em evolução

    Não é nenhuma surpresa que Semenyo e Guehi tenham começado com o pé direito em comparação com os reforços do ano passado, já que não precisaram se adaptar a uma nova cultura ou liga. E enquanto no ano passado o City estava no meio de sua pior campanha sob o comando de Guardiola quando jogadores como Khusanov, Marmoush e Gonzalez chegaram, Guehi e Semenyo chegaram a um time em ascensão e renovado, que teve cinco meses para se entrosar. 

    Ainda assim, como os resultados do City no início de janeiro podem atestar, eles ainda não estavam prontos. Os novos contratados não apenas adicionaram profundidade ao elenco, como também o aperfeiçoaram.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Uma das melhores janelas de transferências de janeiro”

    “O que eles trouxeram com os dois garotos foi a ambição”, disse o ex-jogador do Chelsea Joe Cole na TNT Sports no mês passado. “Esses garotos lutaram a vida inteira para chegar a este patamar e se tornarem campeões. Eles estão trazendo ambição, estão trazendo algo novo para a equipe. Provavelmente entram no vestiário pensando ‘é isso, estou no Man City, vou ganhar títulos’. 

    "Eles estão entrando em um lugar tranquilo, o que lhes permite apenas jogar e trazer algo para a equipe. Esta pode ser uma das melhores janelas de transferências de janeiro que um clube que luta pelo topo da Premier League já teve."

    Ainda há um longo caminho a percorrer na corrida pelo título, e as vitórias desafiadoras do Arsenal sobre o Tottenham e o Chelsea mostraram que eles não vão ceder sua posição no topo sem lutar. O City, porém, tem duas novas armas brilhantes que podem fazer a diferença quando tudo estiver decidido.

0