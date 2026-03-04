O Manchester City acertou em cheio nas contratações de janeiro: Antoine Semenyo e Marc Guehi provaram ser reforços perfeitos para impulsionar a campanha pelo título da Premier League

Semenyo e Guehi poderiam ter sido alvos óbvios de transferência, dados seus respectivos históricos na Premier League, mas o City ainda teve que fazer o trabalho difícil de fechar os dois negócios em meio à concorrência acirrada de seus rivais.
Liverpool, Manchester United e Tottenham estavam de olho em Semenyo, com Ruben Amorim chegando a ligar para o ex-atacante do Bournemouth para acalmar suas preocupações sobre a possibilidade de ser usado como lateral-ala caso se transferisse para Old Trafford. O Liverpool, por sua vez, estava tão perto de contratar Guehi em agosto que ele estava no meio de seus exames médicos e deitado em uma máquina de tomografia quando o Crystal Palace cancelou o negócio.
Mesmo assim, os dois jogadores contrariaram a tendência da maioria dos recém-contratados pelo City, que geralmente precisam de um período de adaptação antes de começarem a prosperar sob os métodos de Guardiola. Semenyo e Guehi, no entanto, mergulharam de cabeça e estão avançando a todo vapor rumo à linha de chegada, com seus novos companheiros de equipe seguindo em seu rastro.