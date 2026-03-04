O Manchester City acertou em cheio nas contratações de janeiro: Antoine Semenyo e Marc Guehi provaram ser reforços perfeitos para impulsionar a campanha pelo título da Premier League

Se Semenyo resolveu um grande problema do City, dando-lhe uma dimensão extra no ataque, Guehi resolveu a questão que ameaçava comprometer toda a temporada.

A perda dupla de Josko Gvardiol e Ruben Dias contra o Chelsea no início de janeiro deixou o City sem defensores experientes, com John Stones lesionado em dezembro em meio a vários problemas físicos desde a temporada de 2022-23, quando o time conquistou o triplo título.

Essa crise de lesões levou o City a chamar de volta às pressas Max Alleyne, de 20 anos, que estava emprestado ao Watford, e colocá-lo em campo contra o Brighton. Ele formou dupla com Abdukodir Khusanov, então com 21 anos e pouca experiência na Premier League, tendo entrado e saído do time desde que chegou em janeiro de 2025. Os resultados foram previsivelmente terríveis, com o City empatando com o Brighton, perdendo por 2 a 0 para o United e sendo destruído pelo Bodo/Glimt na Liga dos Campeões.

Guehi, que foi contratado do Crystal Palace por apenas £ 20 milhões um dia antes da derrota surpreendente para os novatos noruegueses, chegou na hora certa. Ele fez uma estreia impecável contra o Wolves e foi brilhante contra o Liverpool na primeira partida do City em Anfield diante dos torcedores em 23 anos. A experiência e a antecipação de Guehi foram um presente para o altamente agressivo e talentoso, mas ainda inexperiente, Khusanov nos primeiros jogos, e agora ele tem um parceiro do mesmo nível em Dias, com a dupla combinando de forma altamente eficaz para proteger a liderança do City em Elland Road.

“Os dois zagueiros, Ruben Dias e Marc Guehi, foram excelentes”, disse o ex-capitão do País de Gales, Ashley Williams, no Match of the Day. “O Leeds deu tudo de si e esses dois resistiram. Este pode ser o início de uma das grandes duplas de zagueiros da Premier League, se eles puderem mantê-los em campo pelo resto desta temporada e na próxima.”