O Lyon de Fonseca é a surpresa da Ligue 1: mérito também dos "italianos" Athekame e Openda

Há um time na França que está surpreendendo todo mundo. É o Lyon de Paulo Fonseca, segundo colocado na Ligue 1, atrás do Monaco e à frente de Olympique de Marselha, Lens e Paris Saint-Germain. É verdade que, no OM, por causa de problemas econômicos, as coisas não estão indo na direção certa e o time não está preparado para brigar pelas primeiras posições, mas ter mais pontos do que a equipe bicampeã da Europa e o Lens, verdadeira revelação da temporada 2025-2026, não pode ser um dado banal. O trabalho que o ex-treinador do Milan, que chegou ao Parc OL em janeiro de 2025, vem fazendo está diante dos olhos de todos: em um ano e meio, ele construiu uma realidade sólida, com identidade própria, que pode competir com qualquer um. Tudo isso sem a possibilidade de investir pesadamente no mercado.