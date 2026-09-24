Há um time na França que está surpreendendo todo mundo. É o Lyon de Paulo Fonseca, segundo colocado na Ligue 1, atrás do Monaco e à frente de Olympique de Marselha, Lens e Paris Saint-Germain. É verdade que, no OM, por causa de problemas econômicos, as coisas não estão indo na direção certa e o time não está preparado para brigar pelas primeiras posições, mas ter mais pontos do que a equipe bicampeã da Europa e o Lens, verdadeira revelação da temporada 2025-2026, não pode ser um dado banal. O trabalho que o ex-treinador do Milan, que chegou ao Parc OL em janeiro de 2025, vem fazendo está diante dos olhos de todos: em um ano e meio, ele construiu uma realidade sólida, com identidade própria, que pode competir com qualquer um. Tudo isso sem a possibilidade de investir pesadamente no mercado.
O Lyon de Fonseca é a surpresa da Ligue 1: mérito também dos "italianos" Athekame e Openda
Contas em ordem, mas os investimentos são limitados
Chegar a resultados com uma possibilidade de investimento limitada não é simples no futebol moderno, e o Lyon está tentando, ciente de que o período de vacas magras ainda não acabou. Depois da gestão irresponsável de John Textor, o comando passou para as mãos de Michele Kang, que reestruturou o clube, injetando novos recursos para estabilizar a situação patrimonial. E, em junho passado, pelo segundo ano consecutivo, superou com brilho a avaliação da DNCG, o órgão francês que fiscaliza as contas, que não aplicou nenhuma sanção ao Olympique Lyon, garantindo tranquilidade administrativa para a temporada.
Saem os craques, entram os "italianos"
No verão, o Lyon foi obrigado a vender suas joias Afonso Moreira (para o Bayer Leverkusen) e Fofana (agradava à Roma, acabou no Sunderland), além de Satriano e Maitland-Niles, incorporando ao elenco dois jogadores em busca de retomada após a passagem de altos e baixos pela Itália, ou seja, Openda, da Juventus, e Athekame, do Milan, que já marcou dois gols no campeonato. A eles se juntaram o meio-campista Bidstrup e o ponta Nakamura, jogadores pouco midiáticos, mas bastante funcionais. A ideia de quem trabalha no mercado é essa: encontrar reforços que possam se adaptar ao futebol ofensivo de Fonseca, que tem a missão de entrosá-los. E de fazê-los crescer.
MELHOR DEFESA E MELHOR ATAQUE
O Lyon funciona, defensiva e ofensivamente. O OL tem o melhor sistema defensivo da Ligue 1, com apenas dois gols sofridos em cinco partidas (entre os cinco principais campeonatos europeus, só o Cagliati tem os mesmos números), e o melhor ataque ao lado do Strasbourg, com 10 gols marcados. O artilheiro, com 3 gols, é Nuamah, ponta ganês contratado em 2024 junto ao RWDM Brussels, em um setor que também pode contar com o capitão Tolisso, Gone em todos os sentidos, e Sulc, Jogador Tcheco do Ano de 2025, autor de 11 gols no ano passado.
Prova dos 9
Para um julgamento final, é cedo: a temporada está só no início. Depois da pausa para as seleções, o Lyon jogará a cada três dias, entre o campeonato e a Liga Europa, iniciada com a vitória por 2 a 1 em Bruxelas contra o Anderlecht. O Lyon voltará a campo em 9 de outubro, em Lens. Depois, até a parada de novembro pelos compromissos da Liga das Nações, enfrentará Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad e Brest, jogos que dirão se o time de Fonseca pode sonhar alto ou terá de se contentar em lutar por uma vaga na Europa.
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