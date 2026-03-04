O Liverpool precisa demitir Arne Slot: os relutantes Reds precisam engolir o sapo após a derrota para o Wolves, já que o holandês provou ser incapaz de salvar uma temporada de pesadelo

Alguns torcedores ainda não conseguem admitir que Slot deveria ser demitido — e isso é perfeitamente compreensível. Ele é um dos dois únicos homens que conquistaram um campeonato com o Liverpool nos últimos 36 anos — e conseguiu isso em sua primeira temporada no comando.

Portanto, permanece a sensação de que Slot deveria ter mais tempo — porque ele conquistou mais tempo. Infelizmente, esse argumento é mais emocional do que racional, agora baseado quase exclusivamente na sensação de que os torcedores estão em dívida com o holandês por lhes ter proporcionado um dos melhores dias de suas vidas e, portanto, devem-lhe lealdade — pelo menos até o final da temporada.

Os torcedores também se orgulham do fato de que o Liverpool não é um “clube demissório”. Em Anfield, os treinadores sempre foram considerados mais importantes do que os jogadores — e geralmente são apoiados em momentos difíceis, de uma forma totalmente condizente com o hino do clube, “You'll Never Walk Alone” (Você nunca andará sozinho).

No entanto, uma combinação de tradição e conquistas passadas simplesmente não deve ser suficiente para manter Slot no cargo, já que as dificuldades atuais estão colocando em risco o sucesso futuro, com os últimos relatórios revelando que a qualificação para a Liga dos Campeões é de grande importância para a estabilidade econômica do clube após os gastos recordes com transferências e salários no verão passado.