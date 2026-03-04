Goal.com
Mark Doyle

O Liverpool precisa demitir Arne Slot: os relutantes Reds precisam engolir o sapo após a derrota para o Wolves, já que o holandês provou ser incapaz de salvar uma temporada de pesadelo

Arne Slot chamou a vergonhosa derrota por 2 a 1 na terça-feira contra o Wolves de “a mesma velha história”. E ele estava certo. Não havia nada de novo ou inovador na derrota dolorosamente previsível em Molineux. O Liverpool teve um primeiro tempo terrivelmente apático, voltou ao jogo depois de dar um gol de presente ao adversário, mas acabou perdendo ao sofrer o gol da vitória nos acréscimos.

Foi uma sequência caótica de eventos que, segundo Slot, “resume” a temporada de seu time, com os Reds, mental e fisicamente frágeis, agora correndo um risco real de terminar fora dos cinco primeiros colocados da Premier League — apenas um ano após conquistarem o título.

A pergunta óbvia, então, é: o que ele vai fazer a respeito? Ou talvez mais pertinente, o que ele pode fazer a respeito? Porque Slot nos deu poucas evidências de que é capaz de reverter a situação. Pelo contrário, os argumentos para manter os serviços de Slot após o fim da atual campanha ruíram completamente.

    Apoiando seu gerente

    Alguns torcedores ainda não conseguem admitir que Slot deveria ser demitido — e isso é perfeitamente compreensível. Ele é um dos dois únicos homens que conquistaram um campeonato com o Liverpool nos últimos 36 anos — e conseguiu isso em sua primeira temporada no comando.

    Portanto, permanece a sensação de que Slot deveria ter mais tempo — porque ele conquistou mais tempo. Infelizmente, esse argumento é mais emocional do que racional, agora baseado quase exclusivamente na sensação de que os torcedores estão em dívida com o holandês por lhes ter proporcionado um dos melhores dias de suas vidas e, portanto, devem-lhe lealdade — pelo menos até o final da temporada.

    Os torcedores também se orgulham do fato de que o Liverpool não é um “clube demissório”. Em Anfield, os treinadores sempre foram considerados mais importantes do que os jogadores — e geralmente são apoiados em momentos difíceis, de uma forma totalmente condizente com o hino do clube, “You'll Never Walk Alone” (Você nunca andará sozinho).

    No entanto, uma combinação de tradição e conquistas passadas simplesmente não deve ser suficiente para manter Slot no cargo, já que as dificuldades atuais estão colocando em risco o sucesso futuro, com os últimos relatórios revelando que a qualificação para a Liga dos Campeões é de grande importância para a estabilidade econômica do clube após os gastos recordes com transferências e salários no verão passado.

    Não há desculpas para ficar em quinto lugar

    O Liverpool obviamente não quer se transformar no Manchester United, passando de um projeto esportivo radicalmente diferente para outro quase anualmente nos últimos 13 anos. A equipe de recrutamento dos Reds identificou Slot como o candidato ideal para suceder Jurgen Klopp no comando e ele não perdeu tempo em justificar a decisão deles, fazendo alguns ajustes táticos inteligentes para transformar o mesmo grupo de jogadores que havia terminado em terceiro lugar sob o comando de seu antecessor em campeões da Premier League.

    Slot também merece crédito eterno pela maneira como lidou com a trágica morte de Diogo Jota — uma perda que continua impossível de quantificar em termos do efeito que teve sobre seus companheiros de equipe devastados —, ao mesmo tempo em que também teve que lidar com lesões infelizes e inoportunas, principalmente a do jogador mais caro da história do futebol britânico, Alexander Isak, e uma briga espetacular com seu jogador mais importante, Mohamed Salah.

    No entanto, embora haja inegavelmente muitas explicações para o retrocesso dos Reds nesta temporada, elas não podem ser usadas como desculpas para uma equipe reforçada com quase £ 450 milhões estar em quinto lugar na tabela da Premier League, 16 pontos atrás de um time mediano como o Arsenal.

    Desempenhos e resultados insatisfatórios

    A informação que vem de Anfield é que Slot não será avaliado apenas pelos resultados no final da temporada. O desempenho da equipe também será um fator determinante para o seu futuro. O problema para Slot, porém, é que o desempenho do Liverpool tem sido tão ruim quanto os resultados.

    O time não perdeu nenhum jogo do campeonato entre o final de novembro e meados de janeiro, mas venceu apenas quatro durante a sequência de 10 jogos sem derrotas menos impressionante da história da primeira divisão, com os Reds apresentando um desempenho desanimador contra três times recém-promovidos: Sunderland, Leeds e Burnley.

    Muito se falou sobre a sequência de três vitórias consecutivas antes do desastre na noite de terça-feira. No entanto, embora a equipe de Slot tenha mostrado um espírito de luta louvável ao vencer no Stadium of Light, eles conseguiram uma vitória no City Ground graças ao gol de Alexis Mac Allister aos 97 minutos, e mesmo na vitória por 5 a 2 sobre o West Ham em Anfield no último fim de semana, que elevou o moral da equipe, os visitantes terminaram com um número maior de gols esperados (1,86 contra 1,84), com os três primeiros gols do Liverpool surgindo em jogadas ensaiadas e os dois últimos em desvios.

    Fazendo a mesma coisa repetidamente

    É certo que ele merece crédito por ter aumentado drasticamente a ameaça do Liverpool nos escanteios nos últimos dois meses, mas o próprio Slot admitiu que sua equipe ainda tem dificuldades para criar e converter chances em jogadas abertas. A ausência de Florian Wirtz, devido a uma lesão, é inegavelmente um grande problema nesse sentido, mas a dependência do Liverpool em relação ao alemão para desbloquear defesas baixas é alarmante.

    Em Molineux, Slot aludiu à falta de penetração pelas laterais ao discutir o desempenho ineficaz do primeiro tempo (sem nenhuma “grande chance” criada) e o primeiro gol de Salah no campeonato em quatro meses certamente não desviou a atenção de uma contribuição geral abaixo do esperado, com o egípcio não conseguindo criar nenhuma chance durante toda a noite — principalmente porque ele desperdiçou uma brilhante chance de contra-ataque que poderia ter garantido a vitória.

    Quanto a Cody Gakpo, o holandês infelizmente personifica a tendência do Liverpool de fazer a mesma coisa repetidamente, mas esperar resultados diferentes.

    A lenda do clube, Steve Gerrard, argumentou na TNT Sports que Rio Ngumoha agora tem que entrar na equipe pela ala esquerda, começando pela revanche da FA Cup contra o Wolves na sexta-feira, mas isso ficou óbvio após sua participação no City Ground no último sábado. 

    Nesse sentido, Slot realmente não está fazendo nenhum favor a si mesmo no momento ao insistir em jogadores que não merecem ser titulares em todos os jogos.

    Começar e terminar mal

    Ele está, sem dúvida, com poucas opções no ataque, e isso não é culpa dele, mas sim dos seus empregadores, que não conseguiram contratar um substituto para Luis Diaz, nem no verão nem durante a janela de transferências de inverno — uma falha que está parecendo ainda pior devido ao impacto instantâneo e previsível de Antoine Semenyo no Manchester City.

    No entanto, Slot foi contratado devido à forma como conseguiu tirar o máximo partido dos recursos à sua disposição. Fê-lo no Feyenoord. E fê-lo durante o seu primeiro ano no Liverpool. Mas já não o está a fazer.

    Podem ter sido cometidos erros no mercado de transferências — e nenhum maior do que perder Marc Guehi —, mas um elenco com essa força não deveria estar atrás do Manchester United e do Aston Villa na tabela.

    No entanto, o Liverpool está pagando o preço inevitável de começar e terminar os jogos mal regularmente — e isso é culpa do técnico, não importa como você olhe para isso. Ou ele não está impressionando seus jogadores com a importância de jogar com intensidade desde o primeiro apito — ou eles simplesmente não estão mais ouvindo ele. 

    O resultado final é que um time que marcou apenas cinco gols nos primeiros 30 minutos de 29 partidas da Premier League nesta temporada muitas vezes acaba tendo que forçar o resultado nos últimos 15 minutos, resultando em perda total de forma e compostura, geralmente causada pela saída de um dos zagueiros centrais (Ibrahima Konate).

    Certamente não é coincidência que o Liverpool tenha perdido pontos nos acréscimos em sete ocasiões — e, com isso, quebrado o recorde de mais gols perdidos a partir dos 90 minutos.

    Esperança em vez de expectativa

    Seria errado sugerir que Slot perdeu o controle do vestiário. Além de Salah, não ouvimos nenhuma outra reclamação pública dos jogadores — nem mesmo rumores de descontentamento no vestiário.

    No entanto, há uma lentidão e letargia muito visíveis no Liverpool que são profundamente preocupantes. Eles perderam sua vantagem e isso se deve ao cansaço mental ou físico. Ou talvez até mesmo ambos.

    Van Dijk afirmou mais uma vez em Molineux que esta “sempre seria uma temporada de altos e baixos por vários motivos”, mas a questão é que Slot não parece mais capaz de salvá-la.

    O Liverpool não o demitirá, é claro. Pelo menos não agora, não com os Reds prestes a embarcar em uma sequência crucial de jogos no campeonato e em duas competições de copa. Os torcedores também continuarão a torcer pelo técnico e seus jogadores, mas com esperança, e não com expectativa, de que a situação melhore nos próximos meses.

    Mesmo os apoiadores mais ferrenhos de Slot estão tendo sua fé no holandês testada de uma maneira que eles não poderiam imaginar há menos de um ano. Eles também estão cansados da mesma velha história — e, a menos que Slot consiga mudar o rumo das coisas, o Liverpool não terá outra escolha a não ser trocar de treinador.

