O Liverpool precisa demitir Arne Slot: os relutantes Reds precisam engolir o sapo após a derrota para o Wolves, já que o holandês provou ser incapaz de salvar uma temporada de pesadelo

Ele está, sem dúvida, com poucas opções no ataque, e isso não é culpa dele, mas sim dos seus empregadores, que não conseguiram contratar um substituto para Luis Diaz, nem no verão nem durante a janela de transferências de inverno — uma falha que está parecendo ainda pior devido ao impacto instantâneo e previsível de Antoine Semenyo no Manchester City.
No entanto, Slot foi contratado devido à forma como conseguiu tirar o máximo partido dos recursos à sua disposição. Fê-lo no Feyenoord. E fê-lo durante o seu primeiro ano no Liverpool. Mas já não o está a fazer.
Podem ter sido cometidos erros no mercado de transferências — e nenhum maior do que perder Marc Guehi —, mas um elenco com essa força não deveria estar atrás do Manchester United e do Aston Villa na tabela.
No entanto, o Liverpool está pagando o preço inevitável de começar e terminar os jogos mal regularmente — e isso é culpa do técnico, não importa como você olhe para isso. Ou ele não está impressionando seus jogadores com a importância de jogar com intensidade desde o primeiro apito — ou eles simplesmente não estão mais ouvindo ele.
O resultado final é que um time que marcou apenas cinco gols nos primeiros 30 minutos de 29 partidas da Premier League nesta temporada muitas vezes acaba tendo que forçar o resultado nos últimos 15 minutos, resultando em perda total de forma e compostura, geralmente causada pela saída de um dos zagueiros centrais (Ibrahima Konate).
Certamente não é coincidência que o Liverpool tenha perdido pontos nos acréscimos em sete ocasiões — e, com isso, quebrado o recorde de mais gols perdidos a partir dos 90 minutos.