O Liverpool pode dar uma reviravolta sensacional nas transferências e voltar a contratar o zagueiro que dispensou no verão passado — e isso custará significativamente mais do que o preço de venda
Liverpool observa Quansah de perto
Uma reportagem doTEAMtalk sugere que os olheiros do Liverpool intensificaram sua avaliação do zagueiro, tendo assistido aos últimos quatro jogos do Leverkusen para monitorar seu progresso sob os olhos atentos do Fenway Sports Group. O gigante de Merseyside estaria avaliando a possibilidade de acionar uma cláusula de resgate do jogador formado em sua academia, embora isso acarretasse um custo significativo. Embora o Reds tenha inserido uma cláusula de recompra no contrato original, ela só entrará em vigor oficialmente em 2027. No entanto, com o jogador se destacando na Alemanha, o Liverpool está explorando a possibilidade de antecipar esse acordo neste verão. O Leverkusen está ciente do interesse e, caso o jogador manifeste o desejo de retornar à Inglaterra, o clube alemão poderia concordar com um acordo no valor de € 60 milhões - significativamente mais do que o valor pelo qual o Reds o vendeu há menos de 12 meses.
A frustração na Alemanha alimenta rumores sobre a saída
Quansah tem sido um jogador de destaque na equipe de Kasper Hjulmand, contribuindo com gols cruciais, incluindo um empate no último minuto contra o Mainz no fim de semana passado. Apesar do sucesso pessoal, o zagueiro não escondeu sua frustração com o desempenho inconsistente do Leverkusen, que ocupa a sexta posição na tabela da Bundesliga. Após um empate recente por 1 a 1, o zagueiro fez uma avaliação direta do desempenho atual de sua equipe, gerando mais rumores de que ele poderia estar aberto a um retorno à Premier League.
Em entrevista à Werkself-TV, via BILD, Quansah não se conteve, afirmando: “Não vencemos e, na minha opinião, isso não é suficiente. Temos dito isso muitas vezes ultimamente, não temos fogo suficiente, intensidade suficiente. Mais uma vez, não foi suficiente. Tenho a sensação de que estamos jogando contra nós mesmos. Não estamos jogando juntos o suficiente, temos ideias diferentes. Estamos jogando de forma descoordenada e precisamos nos reorganizar. Alguns jogos no campeonato foram bem, mas este definitivamente não foi um deles.”
O dilema do contrato de Ibrahima Konate
Enquanto a busca por Quansah ganha força, Arne Slot também está lidando com uma grande dor de cabeça em relação a Ibrahima Konate. O contrato atual do francês está chegando ao fim e, segundo relatos, o clube estabeleceu um prazo até a primavera para que o zagueiro se comprometa com o futuro em Anfield. Slot está desesperado para manter o ex-jogador do RB Leipzig e preservar a parceria de nível mundial com Virgil van Dijk, mas o interesse do Real Madrid continua pairando no ar, já que o zagueiro entra nos últimos meses de seu contrato.
Ao abordar a situação, Slot disse recentemente aos repórteres: “Estamos em negociações com ele, então isso mostra o que queremos. É claro que gostaríamos que ele ficasse, mas as negociações estão em andamento, então vamos ver onde isso vai dar. Não estaríamos em negociações se não quiséssemos que ele ficasse. Ibou teve uma fase muito boa recentemente. Ele fez muitos jogos bons no início da temporada, mas também foi parte do motivo pelo qual sofremos um gol. Seu desempenho geral foi bom, mas um pequeno erro que cometeu levou imediatamente a um gol e, por isso, foi julgado de forma diferente. Mas ele tem uma parceria muito boa com Virgil desde que cheguei aqui e, assim como Virgil, ele sempre esteve em boa forma. Esses dois são vitais para nós, não apenas pela qualidade que têm, mas também pela falta de opções que temos atrás.
Uma reformulação defensiva no horizonte
O planejamento do Liverpool para a temporada 2026-27 já está bem encaminhado, com o clube tendo garantido a contratação de Jeremy Jacquet, do Rennes. O objetivo da equipe de recrutamento é fornecer a Slot um conjunto robusto de opções, idealmente composto por Van Dijk, um renovado Konate, o retornante Quansah e jovens promessas como Jacquet e Giovanni Leoni. Adicionar Quansah de volta ao time proporcionaria o aumento da cota de jogadores formados no clube e a familiaridade tática que os Reds perderam quando aprovaram sua venda no ano passado.
