O Liverpool pode dar uma reviravolta sensacional nas transferências e voltar a contratar o zagueiro que dispensou no verão passado — e isso custará significativamente mais do que o preço de venda

Enquanto a busca por Quansah ganha força, Arne Slot também está lidando com uma grande dor de cabeça em relação a Ibrahima Konate. O contrato atual do francês está chegando ao fim e, segundo relatos, o clube estabeleceu um prazo até a primavera para que o zagueiro se comprometa com o futuro em Anfield. Slot está desesperado para manter o ex-jogador do RB Leipzig e preservar a parceria de nível mundial com Virgil van Dijk, mas o interesse do Real Madrid continua pairando no ar, já que o zagueiro entra nos últimos meses de seu contrato.

Ao abordar a situação, Slot disse recentemente aos repórteres: “Estamos em negociações com ele, então isso mostra o que queremos. É claro que gostaríamos que ele ficasse, mas as negociações estão em andamento, então vamos ver onde isso vai dar. Não estaríamos em negociações se não quiséssemos que ele ficasse. Ibou teve uma fase muito boa recentemente. Ele fez muitos jogos bons no início da temporada, mas também foi parte do motivo pelo qual sofremos um gol. Seu desempenho geral foi bom, mas um pequeno erro que cometeu levou imediatamente a um gol e, por isso, foi julgado de forma diferente. Mas ele tem uma parceria muito boa com Virgil desde que cheguei aqui e, assim como Virgil, ele sempre esteve em boa forma. Esses dois são vitais para nós, não apenas pela qualidade que têm, mas também pela falta de opções que temos atrás.