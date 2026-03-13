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Liverpool adidas collectionadidas/GOAL
Yosua Arya

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O Liverpool e a adidas relembram a temporada 1995-96 com o relançamento do icônico uniforme alternativo verde e branco

O Liverpool mergulhou oficialmente nos arquivos para reviver um dos designs mais queridos da história de Anfield. A nova coleção “Bringback” do clube apresenta uma recriação da icônica camisa de visitante da temporada 1995-96, fazendo a ponte entre a nostalgia dos anos 90 e a cultura moderna das arquibancadas.

  • Uma viagem de volta à metade dos anos 90

    A peça central deste lançamento tão aguardado é a reedição da camisa com divisão em quatro partes nas cores verde, branco e preto. Todos os detalhes autênticos foram preservados, desde o escudo original do clube usado naquela campanha até a clássica marca da adidas e o patrocinador Carlsberg, imediatamente reconhecível, estampado no peito.

    Uma linha completa de equipamentos de treino inspirados no arquivo também faz parte desta coleção repleta de nostalgia, incluindo camisetas de treino, moletons e calças de treino. Para quem busca um toque contemporâneo, também foi lançada uma versão em preto de edição limitada da camisa, oferecendo uma alternativa elegante e monocromática às tradicionais cores vibrantes.

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    Lendas e estrelas da atualidade se reúnem

    Para marcar o lançamento, o clube produziu um vídeo promocional ambientado em uma loja retrô fictícia chamada “Fowler’s Sports”, administrada pela lenda do clube Robbie Fowler. A produção conta com um elenco repleto de estrelas que une o passado ilustre do clube ao seu presente de sucesso, enfatizando a natureza atemporal do design.

    Fowler e Steve McManaman, os rostos daquela era original, assumem o protagonismo ao lado do atual capitão da equipe masculina, Virgil van Dijk, e de estrelas como Jeremie Frimpong e Florian Wirtz. A equipe feminina também tem destaque, com Mia Enderby e Grace Fisk demonstrando o apelo transversal da coleção como um ícone cultural além do campo.

  • Mais do que apenas uma camisa de futebol

    A linha “Bringback” é uma homenagem a uma era de ouro da moda no futebol que continua a cativar os torcedores mais jovens. Ao combinar a estética vintage com uma fabricação moderna de alta qualidade, a adidas atendeu à crescente demanda por estilos retrô de torcida.

    “Ela reúne diferentes épocas do clube em uma homenagem nostálgica a uma época em que os uniformes de futebol se tornaram ícones culturais além do campo. No centro da linha Bringback está uma reedição da icônica camisa de visitante de 1995-96 do clube, reconectando os torcedores com um dos designs mais reconhecíveis da história do clube”, dizia um comunicado do clube.

    Os torcedores podem adquirir a coleção pelos canais oficiais do clube e pelo site adidas.co.uk, com lojas físicas em Anfield e no Liverpool ONE realizando eventos de lançamento com tema dos anos 90. 

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    Conectando o passado com o presente

    Espera-se que o mais recente lançamento impulsione o desempenho da equipe em campo. O Liverpool ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, a três pontos das vagas para a Liga dos Campeões. A equipe de Arne Slot enfrentará em seguida o Tottenham, que luta para evitar o rebaixamento. Depois disso, os Reds disputarão a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, após terem perdido por 1 a 0 na primeira partida.

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