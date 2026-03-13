O Liverpool e a adidas relembram a temporada 1995-96 com o relançamento do icônico uniforme alternativo verde e branco

A peça central deste lançamento tão aguardado é a reedição da camisa com divisão em quatro partes nas cores verde, branco e preto. Todos os detalhes autênticos foram preservados, desde o escudo original do clube usado naquela campanha até a clássica marca da adidas e o patrocinador Carlsberg, imediatamente reconhecível, estampado no peito.

Uma linha completa de equipamentos de treino inspirados no arquivo também faz parte desta coleção repleta de nostalgia, incluindo camisetas de treino, moletons e calças de treino. Para quem busca um toque contemporâneo, também foi lançada uma versão em preto de edição limitada da camisa, oferecendo uma alternativa elegante e monocromática às tradicionais cores vibrantes.