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O LAFC se separa do técnico Marc Dos Santos após queda na classificação da Conferência Oeste
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Uma campanha de estreia difícil
O clube anunciou sua demissão na noite de domingo, em comunicado:
"O LAFC anunciou hoje que, após cuidadosa consideração, o clube tomou a decisão de encerrar a parceria com o técnico Marc Dos Santos. Marc deu muito a este clube ao longo dos anos, e somos gratos por seu comprometimento, cuidado e contribuições ao LAFC. Desejamos a Marc e à sua família tudo de melhor daqui para frente. O clube compartilhará em breve uma atualização sobre seus planos interinos para o comando técnico, enquanto iniciamos a busca por um novo treinador."
Houve surpresa em alguns setores quando o LAFC optou por promover alguém de dentro depois que Steve Cherundolo, agora envolvido na estrutura das seleções de base dos Estados Unidos, anunciou que deixaria o cargo no meio do ano passado. E Dos Santos nunca conseguiu encontrar uma fórmula que funcionasse com um elenco estrelado. Atualmente, a equipe ocupa o sexto lugar na Conferência Oeste depois de ter sido apontada por muitos como favorita ao título da MLS Cup antes da campanha.
O retrospecto final de Dos Santos como técnico do LAFC foi de 19 vitórias, 10 derrotas e 10 empates.
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Com dificuldade para encontrar a fórmula
Dos Santos não conseguiu inspirar regularidade em um time do LAFC que contava com alguns dos jogadores mais caros da MLS. Apesar de poder contar com nomes como Son Heung-Min e Denis Bouanga em seu setor ofensivo, o LAFC é o 15º da liga em gols por jogo, o 19º em grandes chances criadas e o 16º em gols esperados.
Son, depois de marcar 12 gols em 13 jogos após chegar ao clube no fim de 2025, tem enfrentado dificuldades para encontrar sua melhor forma neste ano. Ele balançou as redes apenas seis vezes, embora o sul-coreano também tenha contribuído com 13 assistências.
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Cerca de dois meses
A fase do LAFC tem sido particularmente ruim desde a pausa para a Copa do Mundo. Depois de vencer três jogos seguidos após o torneio, a equipe saiu vitoriosa em partidas da MLS apenas uma vez desde 1º de agosto, em uma vitória por 2 a 0 sobre o também instável New York Red Bulls. A campanha na Leagues Cup também terminou cedo, apesar de não ter perdido nenhum de seus três jogos da fase de grupos.
Uma decisão difícil para o clube
O LAFC tem seis jogos restantes na temporada regular, uma sequência que inclui confrontos com Vancouver, NYCFC e um LA Galaxy em ascensão. Ainda não se sabe se o clube vai nomear um treinador efetivo imediatamente ou se vai esperar até o fim do ano.
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