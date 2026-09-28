O LAFC se separa do técnico Marc Dos Santos após queda na classificação da Conferência Oeste

O clube anunciou sua demissão na noite de domingo, em comunicado:

"O LAFC anunciou hoje que, após cuidadosa consideração, o clube tomou a decisão de encerrar a parceria com o técnico Marc Dos Santos. Marc deu muito a este clube ao longo dos anos, e somos gratos por seu comprometimento, cuidado e contribuições ao LAFC. Desejamos a Marc e à sua família tudo de melhor daqui para frente. O clube compartilhará em breve uma atualização sobre seus planos interinos para o comando técnico, enquanto iniciamos a busca por um novo treinador."

Houve surpresa em alguns setores quando o LAFC optou por promover alguém de dentro depois que Steve Cherundolo, agora envolvido na estrutura das seleções de base dos Estados Unidos, anunciou que deixaria o cargo no meio do ano passado. E Dos Santos nunca conseguiu encontrar uma fórmula que funcionasse com um elenco estrelado. Atualmente, a equipe ocupa o sexto lugar na Conferência Oeste depois de ter sido apontada por muitos como favorita ao título da MLS Cup antes da campanha.

O retrospecto final de Dos Santos como técnico do LAFC foi de 19 vitórias, 10 derrotas e 10 empates.