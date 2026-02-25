Getty Images Sport
O julgamento de Harry Maguire na Grécia por agressão a um policial e tentativa de suborno pode ser adiado pela QUINTA vez
Por que Maguire foi preso?
Maguire foi preso e considerado culpado por agressãoagravada, resistência à prisão e tentativas repetidas de suborno em 2020, em Syros, Grécia, enquanto estava de férias com a família e amigos. As acusações surgiram após uma discussão com policiais, que levou a alegações de tentativa de suborno depois que o astro do Manchester United foi levado para a delegacia. Maguire foi então considerado culpado e recebeu uma pena de 21 meses de prisão suspensa. No entanto, ele recorreu da sentença, que, de acordo com a lei grega, foi imediatamente anulada. O primeiro novo julgamento foi adiado em maio de 2023, pois seu advogado não estava disponível devido a um conflito de agenda. Uma segunda tentativa foi então adiada por uma greve dos advogados em fevereiro de 2024. Mais dois novos julgamentos também foram adiados, com a última data marcada para 4 de março.
O novo julgamento pode ser adiado novamente
Agora, há uma boa chance de que o novo julgamento de Maguire seja adiado pela quinta vez, de acordo com o Daily Mail. Se isso acontecer, aumentaria a possibilidade de o caso de Maguire nunca chegar a julgamento, já que o prazo de prescrição na Grécia entra em vigor após oito anos, ou seja, em agosto de 2028, no caso de Maguire.
O zagueiro do Manchester United sempre negou veementemente as acusações contra ele. Ele disse à BBC Sport em 2020: “Não é bom ver notícias ruins sobre você. Ninguém sabia o que aconteceu naquela noite. Ou você acredita ou não. Mesmo depois do julgamento, as histórias que saem do tribunal estão tão distantes da verdade que é incrível. Então, não, meu caráter e minha personalidade permanecerão os mesmos. Sou forte mentalmente e vou superar isso. Minha consciência está limpa. Sei exatamente o que aconteceu naquela noite.”
Maguire volta à ação no Manchester United
Maguire não precisa comparecer pessoalmente ao novo julgamento, com sua equipe de defesa pronta para tentar limpar seu nome, caso o novo julgamento aconteça em Syros. O zagueiro do Manchester United retornou recentemente de uma pausa de nove jogos devido a uma lesão na equipe de Michael Carrick, embora seu futuro no clube permaneça incerto. O jogador de 32 anos fica sem contrato no final da temporada e ainda não se sabe onde jogará em 2026-27.
Ele falou sobre seu futuro no início da temporada e não pareceu ter pressa em deixar o United, dizendo à BBC Sport: “Obviamente, tenho algo em mente sobre o que quero fazer e onde quero estar. Não quero divulgar isso para todo mundo, mas é um clube incrível para se jogar e seria tolice querer sair dele assim que pudesse. A hierarquia chegou, com [o diretor técnico] Jason [Wilcox] e o técnico, e sinto que eles estão levando as coisas na direção certa. Desde que comecei, há seis anos, até agora, o clube está em uma situação completamente diferente em termos da estrutura por trás da equipe administrativa. Estamos em uma boa situação. Uma situação muito melhor.”
O desempenho recente de Maguire no Manchester United também gerou rumores sobre um possível retorno à seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, disse no mês passado que o zagueiro estava “de volta ao cenário” enquanto se prepara para finalizar sua escalação para o torneio.
O que vem a seguir?
Maguire vai se concentrar no futebol enquanto aguarda para ver se seu último novo julgamento vai adiante. Antes dessa data, o Manchester United enfrentará o Crystal Palace na Premier League. Os Red Devils venceram cinco jogos e empataram um sob o comando do técnico interino Carrick e vão tentar manter essa boa fase no Old Trafford no domingo.
