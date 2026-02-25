O julgamento de Harry Maguire na Grécia por agressão a um policial e tentativa de suborno pode ser adiado pela QUINTA vez

Maguire não precisa comparecer pessoalmente ao novo julgamento, com sua equipe de defesa pronta para tentar limpar seu nome, caso o novo julgamento aconteça em Syros. O zagueiro do Manchester United retornou recentemente de uma pausa de nove jogos devido a uma lesão na equipe de Michael Carrick, embora seu futuro no clube permaneça incerto. O jogador de 32 anos fica sem contrato no final da temporada e ainda não se sabe onde jogará em 2026-27.

Ele falou sobre seu futuro no início da temporada e não pareceu ter pressa em deixar o United, dizendo à BBC Sport: “Obviamente, tenho algo em mente sobre o que quero fazer e onde quero estar. Não quero divulgar isso para todo mundo, mas é um clube incrível para se jogar e seria tolice querer sair dele assim que pudesse. A hierarquia chegou, com [o diretor técnico] Jason [Wilcox] e o técnico, e sinto que eles estão levando as coisas na direção certa. Desde que comecei, há seis anos, até agora, o clube está em uma situação completamente diferente em termos da estrutura por trás da equipe administrativa. Estamos em uma boa situação. Uma situação muito melhor.”

O desempenho recente de Maguire no Manchester United também gerou rumores sobre um possível retorno à seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, disse no mês passado que o zagueiro estava “de volta ao cenário” enquanto se prepara para finalizar sua escalação para o torneio.