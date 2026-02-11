Getty Images
O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, fala após receber cartão vermelho direto nas quartas de final da copa
Jovem promessa do Man Utd expulso
A equipe sub-18 do Manchester United venceu por 4 a 3 na terça-feira, nas quartas de final da Premier League U18 Cup, contra o West Brom, mas o jogo foi ofuscado pela expulsão de Gabriel. O jogador de 15 anos é amplamente considerado um dos talentos mais promissores da academia do clube e já treinou com a equipe principal nesta temporada. Ele também jogou no Old Trafford na campanha atual e parecia estar em casa no famoso estádio antigo, marcando o gol da vitória em uma partida da FA Youth Cup contra o Peterborough. No entanto, ele agora ganhou as manchetes por motivos errados, após ser expulso contra o Baggies. O cartão vermelho também acarreta uma possível suspensão de três jogos para Gabriel, o que significa que ele pode ficar fora dos gramados por um tempo.
Gabriel fica furioso com a decisão
Gabriel ficou furioso com a decisão nas redes sociais. Ele postou um vídeo do incidente no Instagram Stories com a legenda: “Como isso pode ser cartão amarelo, quanto mais vermelho? Como?”
O Manchester United deve recorrer do cartão vermelho
O Manchester United deve recorrer da decisão, segundo a BBC Sport. O jogador de 15 anos enfrenta atualmente uma suspensão de três jogos, o que o impediria de participar da partida do United contra o Oxford United, em 18 de fevereiro, pela quinta rodada da FA Youth Cup, bem como dos jogos da Premier League Sub-18 contra o Manchester City e o Wolves pela equipe de Darren Fletcher.
Gabriel “tem um futuro muito promissor”
Gabriel pode ter apenas 15 anos, mas já vem causando impacto nas categorias de base do Manchester United e recebendo elogios. O ex-técnico Ruben Amorim também convocou o jovem para os treinos do time principal e compartilhou suas impressões sobre o jovem prodígio. “Como todos, sei que ele é um jogador muito talentoso”, disse. “Procuramos selecionar jogadores talentosos para os treinos, não apenas para que eu os observe para o futuro, mas para que eles sintam o que significa estar na equipe principal, as dificuldades de jogar contra nossos defensores, a dificuldade e o ritmo dos nossos treinos. Se pudermos usar cada treino para mostrar aos jovens o que eles precisam fazer para estar aqui, isso será importante, não apenas para JJ, mas para todos.”
A lenda do clube, Wayne Rooney, também deu seu veredicto depois de ver Gabriel jogar ao lado de seu filho mais velho, Kai. Ele disse no The Wayne Rooney Show: “Há um jovem no Manchester United que parece muito semelhante. JJ Gabriel, e acho que ele tem milhões de seguidores e está no mesmo time que meu filho. Então, eu o vi crescer e se desenvolver, e ele é um jogador fantástico. Tem um futuro muito brilhante.”
O que vem a seguir?
Gabriel agora enfrenta uma espera ansiosa para ver se o Manchester United conseguirá recorrer com sucesso da expulsão. Caso contrário, ele será forçado a assistir ao seu time de fora de campo nas próximas semanas.
