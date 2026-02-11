Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
JJ GabrielGetty Images
Gill Clark

O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, fala após receber cartão vermelho direto nas quartas de final da copa

O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, se manifestou após ser expulso durante uma partida da equipe sub-18 contra o West Bromwich Albion na terça-feira. O jogador de 15 anos teve mais uma atuação influente, com duas assistências, mas recebeu um cartão vermelho no segundo tempo após uma confusão com um adversário. Gabriel compartilhou sua opinião sobre a situação e não está nada satisfeito.

  • Jovem promessa do Man Utd expulso

    A equipe sub-18 do Manchester United venceu por 4 a 3 na terça-feira, nas quartas de final da Premier League U18 Cup, contra o West Brom, mas o jogo foi ofuscado pela expulsão de Gabriel. O jogador de 15 anos é amplamente considerado um dos talentos mais promissores da academia do clube e já treinou com a equipe principal nesta temporada. Ele também jogou no Old Trafford na campanha atual e parecia estar em casa no famoso estádio antigo, marcando o gol da vitória em uma partida da FA Youth Cup contra o Peterborough. No entanto, ele agora ganhou as manchetes por motivos errados, após ser expulso contra o Baggies. O cartão vermelho também acarreta uma possível suspensão de três jogos para Gabriel, o que significa que ele pode ficar fora dos gramados por um tempo.

    • Publicidade

  • Gabriel fica furioso com a decisão

    Gabriel ficou furioso com a decisão nas redes sociais. Ele postou um vídeo do incidente no Instagram Stories com a legenda: “Como isso pode ser cartão amarelo, quanto mais vermelho? Como?”

  • O Manchester United deve recorrer do cartão vermelho

    O Manchester United deve recorrer da decisão, segundo a BBC Sport. O jogador de 15 anos enfrenta atualmente uma suspensão de três jogos, o que o impediria de participar da partida do United contra o Oxford United, em 18 de fevereiro, pela quinta rodada da FA Youth Cup, bem como dos jogos da Premier League Sub-18 contra o Manchester City e o Wolves pela equipe de Darren Fletcher.

  • Gabriel “tem um futuro muito promissor”

    Gabriel pode ter apenas 15 anos, mas já vem causando impacto nas categorias de base do Manchester United e recebendo elogios. O ex-técnico Ruben Amorim também convocou o jovem para os treinos do time principal e compartilhou suas impressões sobre o jovem prodígio. “Como todos, sei que ele é um jogador muito talentoso”, disse. “Procuramos selecionar jogadores talentosos para os treinos, não apenas para que eu os observe para o futuro, mas para que eles sintam o que significa estar na equipe principal, as dificuldades de jogar contra nossos defensores, a dificuldade e o ritmo dos nossos treinos. Se pudermos usar cada treino para mostrar aos jovens o que eles precisam fazer para estar aqui, isso será importante, não apenas para JJ, mas para todos.”

    A lenda do clube, Wayne Rooney, também deu seu veredicto depois de ver Gabriel jogar ao lado de seu filho mais velho, Kai. Ele disse no The Wayne Rooney Show: “Há um jovem no Manchester United que parece muito semelhante. JJ Gabriel, e acho que ele tem milhões de seguidores e está no mesmo time que meu filho. Então, eu o vi crescer e se desenvolver, e ele é um jogador fantástico. Tem um futuro muito brilhante.”

  • JJ Gabriel Man UnitedGetty

    O que vem a seguir?

    Gabriel agora enfrenta uma espera ansiosa para ver se o Manchester United conseguirá recorrer com sucesso da expulsão. Caso contrário, ele será forçado a assistir ao seu time de fora de campo nas próximas semanas.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0