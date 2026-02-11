O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, fala após receber cartão vermelho direto nas quartas de final da copa

Gabriel pode ter apenas 15 anos, mas já vem causando impacto nas categorias de base do Manchester United e recebendo elogios. O ex-técnico Ruben Amorim também convocou o jovem para os treinos do time principal e compartilhou suas impressões sobre o jovem prodígio. “Como todos, sei que ele é um jogador muito talentoso”, disse. “Procuramos selecionar jogadores talentosos para os treinos, não apenas para que eu os observe para o futuro, mas para que eles sintam o que significa estar na equipe principal, as dificuldades de jogar contra nossos defensores, a dificuldade e o ritmo dos nossos treinos. Se pudermos usar cada treino para mostrar aos jovens o que eles precisam fazer para estar aqui, isso será importante, não apenas para JJ, mas para todos.”

A lenda do clube, Wayne Rooney, também deu seu veredicto depois de ver Gabriel jogar ao lado de seu filho mais velho, Kai. Ele disse no The Wayne Rooney Show: “Há um jovem no Manchester United que parece muito semelhante. JJ Gabriel, e acho que ele tem milhões de seguidores e está no mesmo time que meu filho. Então, eu o vi crescer e se desenvolver, e ele é um jogador fantástico. Tem um futuro muito brilhante.”