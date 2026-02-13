O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, ridicularizado por Diego Simeone durante a derrota desastrosa para o Atlético de Madrid

O Atlético começou com tudo em uma partida de peso que aconteceu na capital espanhola, com Eric Garcia sendo forçado a marcar contra o próprio gol aos sete minutos. O ex-atacante do Barça, Antoine Griezmann, dobrou a vantagem do Rojiblancos aos 14 minutos.

Ademola Lookman, contratado em janeiro, marcou o terceiro gol pouco depois da meia hora de jogo, e foi após esse gol que Simeone chamou a atenção com suas comemorações no banco. O carismático argentino correu pela linha lateral para comemorar.

De volta à sua área técnica, e com o jovem astro Yamal passando por ele, Simeone ergueu três dedos na direção do ala do Barcelona - com um sorriso se espalhando rapidamente por seu rosto.

Julian Alvarez, que tem gerado rumores de saída recentemente, colocou o Atlético em 4 a 0 no final do primeiro tempo. A equipe de Simeone agora deve estar fora de alcance antes da partida de volta no Camp Nou, em 4 de março.