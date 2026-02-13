Getty/GOAL
O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, ridicularizado por Diego Simeone durante a derrota desastrosa para o Atlético de Madrid
Simeone lembrou Yamal do placar
O Atlético começou com tudo em uma partida de peso que aconteceu na capital espanhola, com Eric Garcia sendo forçado a marcar contra o próprio gol aos sete minutos. O ex-atacante do Barça, Antoine Griezmann, dobrou a vantagem do Rojiblancos aos 14 minutos.
Ademola Lookman, contratado em janeiro, marcou o terceiro gol pouco depois da meia hora de jogo, e foi após esse gol que Simeone chamou a atenção com suas comemorações no banco. O carismático argentino correu pela linha lateral para comemorar.
De volta à sua área técnica, e com o jovem astro Yamal passando por ele, Simeone ergueu três dedos na direção do ala do Barcelona - com um sorriso se espalhando rapidamente por seu rosto.
Julian Alvarez, que tem gerado rumores de saída recentemente, colocou o Atlético em 4 a 0 no final do primeiro tempo. A equipe de Simeone agora deve estar fora de alcance antes da partida de volta no Camp Nou, em 4 de março.
Como parar Yamal? O técnico da La Liga tem um plano
Simeone pode estar certo ao tentar conter a ameaça óbvia que Yamal representa. Seu colega, o técnico do Girona, Michel, afirmou recentemente que irritar o candidato ao Ballon d'Or é a melhor maneira de impedi-lo de destruir as defesas adversárias.
Michel disse, com o Barça enfrentando o Girona na segunda-feira: “Acho que todos os treinadores procuram maneiras de parar o ataque do Barça. A lateral direita é uma das armas deles, por causa de Lamine Yamal. Eu já disse naquela época, quando vi o impacto que ele causou na LaLiga assim que chegou, que estávamos falando de possivelmente um dos jogadores que vai definir uma era mundialmente.
“É muito difícil pará-lo porque agora, além de sua habilidade individual, ele também tem habilidade de passe. A maioria dos dribladores tem dificuldade em olhar para frente e fazer aquele cruzamento ou passe para a frente, mas com Lamine, se você der a ele um centímetro para que ele não possa encará-lo de frente, ele fará o passe. Ele fará o passe com a parte externa do pé e fará o cruzamento. E então, se você ficar muito perto dele, ele vai driblar você. Então, estamos falando de um jogador que muda o jogo.
“Não quero dar nenhuma dica, mas obviamente a maneira como você aplica pressão é muito importante. Você tem que dificultar um pouco as coisas para Lamine Yamal.”
Simeone encantado com desempenho dominante
O Atlético conseguiu fazer isso ao impedir o Barcelona de marcar, com Hansi Flick vendo sua miséria se agravar quando o único gol do Blaugrana, marcado por Pau Cabarsi, foi anulado por uma verificação do VAR que levou oito minutos para ser concluída devido a uma falha na tecnologia semiautomática de impedimento.
Simeone disse aos repórteres depois de ver seu time correr atrás do título nacional: “Acho que nosso povo precisa dessas festas. Está claro, sabemos quem é o rival que vamos enfrentar. Não podemos desistir. Ainda há um longo caminho até a partida de volta, mas hoje tivemos uma grande alegria para nosso povo, que merece isso.”
Flick e Barcelona enfrentam tarefa difícil para chegar à final da Copa del Rey
Flick comentou sobre a pior derrota de sua carreira como técnico profissional, com Eric Garcia sendo expulso pelo Barça a cinco minutos do fim: “Não jogamos bem. Temos que ir para o segundo jogo. Será muito difícil, mas vamos lutar. Conversamos no intervalo sobre as diferentes situações e que deveríamos jogar melhor. Não vimos o time que eu queria ver no primeiro tempo. Pergunto por que foi impedimento. Não sei o que eles decidiram. Temos que aceitar, mas não concordo.”
O único consolo para o Barcelona é que a derrota esmagadora foi sofrida sem que vários astros titulares entrassem em campo, com Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford e Andreas Christensen ausentes na equipe de Flick.
