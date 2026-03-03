Getty Images Sport
O jovem jogador do Manchester United, Chido Obi, foi forçado a sair de campo com uma lesão preocupante na cabeça, na frente de Michael Carrick
Golpe precoce para a estrela em ascensão do United
A noite de Chido Obi teve uma reviravolta angustiante apenas dez segundos após o início da tão esperada partida da Premier League 2 entre o Manchester United e o Chelsea. O atacante de 18 anos, que vem apresentando um desempenho sensacional ultimamente, aplicou sua marca registrada, a pressão alta, desde o início, mas acabou sendo atingido na cabeça por um chute forte do goleiro do Chelsea, Max Merrick. O impacto deixou o jovem jogador da seleção dinamarquesa incapacitado em campo, forçando uma interrupção imediata da partida, enquanto a equipe médica de ambos os clubes corria para socorrê-lo.
Obi finalmente conseguiu se levantar após cinco minutos de avaliação e tratamento cuidadosos. Embora tenha conseguido sair do campo andando, o atacante parecia visivelmente abalado e perturbado, o que provocou uma ovação de pé da torcida do Leigh Sports Village. A lesão é uma grande preocupação para a academia, especialmente porque foi seguida, mais tarde na primeira parte, por outra lesão na cabeça do capitão Sonny Aljofree, que se envolveu numa forte colisão aérea com Justin Osagie, do Chelsea, durante um canto, exigindo uma segunda substituição forçada e resultando em 14 minutos de tempo de compensação na primeira parte.
Michael Carrick assiste ao jogo das arquibancadas
A presença do técnico do Manchester United, Michael Carrick, na cabine dos diretores deu mais peso à noite. Carrick, junto com o assistente Steve Holland e o técnico da equipe sub-18 Darren Fletcher, teria levado Obi para os treinos da equipe principal na semana passada, após o desempenho do adolescente, que marcou quatro gols contra o Leicester City. A visita do técnico deveria ser uma última missão de observação antes de possivelmente dar ao jovem uma oportunidade na equipe principal, mas esses planos foram cruelmente frustrados pelo acidente ocorrido no primeiro minuto.
O contexto mais amplo da noite era de observação profissional; Fletcher também estava de olho em seu filho, Tyler, que começou no meio-campo do United. No entanto, as notas táticas provavelmente serão ofuscadas pelos relatórios médicos. O “quadro geral” para a comissão técnica do United agora muda da possível estreia de Obi para um período obrigatório de descanso e recuperação, de acordo com as rígidas diretrizes da FA (Federação Inglesa de Futebol) para concussões, que exigem um período mínimo de afastamento das competições.
Chelsea assume o controle em Leigh
Em campo, o Chelsea aproveitou a desorganização do United para apresentar um desempenho clínico, levando-o ao topo da tabela. Apesar do reinício antecipado devido à lesão de Obi, os Blues mantiveram a compostura. Shumaira Mheuka abriu o placar aos 31 minutos, entrando na área e convertendo o cruzamento de Genesis Antwi para marcar seu 21º gol na temporada. O domínio do Chelsea foi reforçado no final do primeiro tempo, quando Leo Cardoso subiu mais alto e cabeceou com força, passando por Will Murdock.
O desempenho profissional dos visitantes sufocou qualquer chance de recuperação do United no segundo tempo. O técnico do Chelsea, Harry Hudson, viu sua equipe controlar o ritmo, com Reggie Walsh especialmente impressionante no meio-campo. Embora a defesa improvisada do United, que havia sido ajustada após a saída de Aljofree, tenha se mantido firme sob pressão nos minutos finais, faltou-lhe o brilho ofensivo que Obi costumava proporcionar. A vitória do Chelsea por 2 a 0 levou o time a empatar com o Ipswich Town na liderança da Premier League 2, com 34 pontos, à frente no saldo de gols.
Olhando para o futuro dos Red Devils
O futuro imediato da equipe sub-21 do United está obscurecido pela disponibilidade de seus principais jogadores. Após esta derrota, eles caíram para o terceiro lugar na tabela, e a possível perda de Obi e Aljofree nas próximas semanas deixa um vazio na liderança e no ataque. A equipe médica agora supervisionará os protocolos de “retorno aos jogos”, que normalmente envolvem um aumento gradual da atividade ao longo de um período de seis a 12 dias, desde que não haja persistência dos sintomas.
O United tem uma agenda congestionada e de alto risco em várias competições. Além dos compromissos na liga, a equipe juvenil se prepara para uma emocionante partida das quartas de final contra o Real Madrid na Premier League International Cup. Além disso, muitos desses jogadores são importantes para as ambições do clube na FA Youth Cup, onde já chegaram às oitavas de final. Carrick e a equipe da academia esperam boas notícias da sala de tratamento, já que a ausência do seu atacante dinamarquês, que é um talismã, pode determinar o sucesso na busca pelo título nesta primavera.
