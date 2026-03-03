O jovem jogador do Manchester United, Chido Obi, foi forçado a sair de campo com uma lesão preocupante na cabeça, na frente de Michael Carrick

A noite de Chido Obi teve uma reviravolta angustiante apenas dez segundos após o início da tão esperada partida da Premier League 2 entre o Manchester United e o Chelsea. O atacante de 18 anos, que vem apresentando um desempenho sensacional ultimamente, aplicou sua marca registrada, a pressão alta, desde o início, mas acabou sendo atingido na cabeça por um chute forte do goleiro do Chelsea, Max Merrick. O impacto deixou o jovem jogador da seleção dinamarquesa incapacitado em campo, forçando uma interrupção imediata da partida, enquanto a equipe médica de ambos os clubes corria para socorrê-lo.

Obi finalmente conseguiu se levantar após cinco minutos de avaliação e tratamento cuidadosos. Embora tenha conseguido sair do campo andando, o atacante parecia visivelmente abalado e perturbado, o que provocou uma ovação de pé da torcida do Leigh Sports Village. A lesão é uma grande preocupação para a academia, especialmente porque foi seguida, mais tarde na primeira parte, por outra lesão na cabeça do capitão Sonny Aljofree, que se envolveu numa forte colisão aérea com Justin Osagie, do Chelsea, durante um canto, exigindo uma segunda substituição forçada e resultando em 14 minutos de tempo de compensação na primeira parte.