O jogador dispensado pelo Chelsea, Mykhailo Mudryk, treina em clube fora da liga enquanto a suspensão provisória por doping do astro de £ 89 milhões continua

Mudryk não participa de uma partida oficial pelo Blues desde um jogo da Liga Conferência Europeia em novembro de 2024. Seu pesadelo começou em dezembro daquele ano, quando ele testou positivo para meldonium, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. Após uma acusação formal da Associação de Futebol em junho de 2025, o ucraniano ficou inelegível para seleção. Ele manteve consistentemente sua inocência durante todo o processo, embora os procedimentos legais tenham oferecido muito pouca clareza sobre quando um veredicto final será alcançado em relação à sua elegibilidade a longo prazo.

Ao confirmar a acusação aos seus seguidores nas redes sociais no ano passado, Mudryk expressou sua descrença com a situação. Ele afirmou: “Posso confirmar que fui notificado de que uma amostra que forneci à FA continha uma substância proibida. Isso foi um choque total, pois nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida nem quebrei nenhuma regra, e estou trabalhando em estreita colaboração com minha equipe para investigar como isso pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso de que voltarei aos campos em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder.”