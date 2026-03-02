Getty Images & @mmudryk10
O jogador dispensado pelo Chelsea, Mykhailo Mudryk, treina em clube fora da liga enquanto a suspensão provisória por doping do astro de £ 89 milhões continua
Mudryk treina com clube fora da ligaMudryk recorreu às redes sociais para dar uma ideia do seu atual exílio. O vídeo mostrava o ala a treinar no campo Honeycroft, do clube da Southern League Premier South Division. No clipe, Mudryk pode ser visto fingindo um chute além de um manequim amarelo de treinamento em uma superfície artificial antes de soltar um chute característico com o pé esquerdo que balançou a trave e encontrou o fundo da rede. Embora a escolha do local seja incomum para uma estrela da Premier League, sabe-se que o campo fica a aproximadamente 40 minutos de carro de sua residência na luxuosa área de Imperial Wharf, em Fulham.
Mudryk continua cumprindo suspensão
Mudryk não participa de uma partida oficial pelo Blues desde um jogo da Liga Conferência Europeia em novembro de 2024. Seu pesadelo começou em dezembro daquele ano, quando ele testou positivo para meldonium, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. Após uma acusação formal da Associação de Futebol em junho de 2025, o ucraniano ficou inelegível para seleção. Ele manteve consistentemente sua inocência durante todo o processo, embora os procedimentos legais tenham oferecido muito pouca clareza sobre quando um veredicto final será alcançado em relação à sua elegibilidade a longo prazo.
Ao confirmar a acusação aos seus seguidores nas redes sociais no ano passado, Mudryk expressou sua descrença com a situação. Ele afirmou: “Posso confirmar que fui notificado de que uma amostra que forneci à FA continha uma substância proibida. Isso foi um choque total, pois nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida nem quebrei nenhuma regra, e estou trabalhando em estreita colaboração com minha equipe para investigar como isso pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso de que voltarei aos campos em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder.”
Dirigindo-se aos fãs nas redes sociais
Embora o jogador de 89 milhões de libras tenha permanecido longe dos holofotes durante sua suspensão provisória, ele fez tentativas esporádicas de se reconectar com a torcida, que pouco o viu em campo. Ele esteve presente nas comemorações do troféu da Liga Conferência do clube no verão passado, apesar de não poder jogar. No dia de Ano Novo, ele publicou no Instagram uma mensagem sincera de agradecimento àqueles que o apoiaram durante seu período mais difícil no futebol inglês.
Em uma mensagem aos seus torcedores, Mudryk escreveu: “Feliz Ano Novo a todos os meus fãs. Só queria agradecer pelo apoio. Vejo todas as suas mensagens e as aprecio muito, então, por favor, não desistam de mim, pois eu não desisto de mim mesmo. Mal posso esperar para vê-los em breve.” Ainda não se sabe se seus treinos em Uxbridge sinalizam um avanço em direção a uma solução, mas, por enquanto, o ex-astro do Shakhtar Donetsk continua sendo o espectador mais caro da Premier League enquanto aguarda seu destino.
O futuro incerto de um investimento de £ 89 milhões
O Blues passou por inúmeras mudanças no elenco e na direção tática desde a última vez que Mudryk jogou, e ainda não se sabe onde ele se encaixaria na hierarquia do time caso sua suspensão fosse suspensa. Por enquanto, o foco continua sendo a batalha judicial travada nos bastidores por sua equipe de advogados. Até que a FA dê seu veredicto final, Mudryk provavelmente continuará seus treinos solitários, na esperança de uma resolução que lhe permita retomar sua carreira na Premier League.
