“O jogador de futebol secreto” revelado! Ex-atacante da Premier League finalmente revela sua verdadeira identidade
O “Secret Footballer” publicou cinco livros, além de uma coluna em um jornal.
A série “The Secret Footballer” gerou muita curiosidade durante sua exibição, com os fãs fascinados pelas informações fornecidas em uma coluna semanal de jornal que frequentemente revelava os aspectos mais frustrantes do futebol profissional. Cinco livros também foram publicados sob o pseudônimo, alguns dos quais escritos como memórias, mas o sigilo do autor muitas vezes gerava debate entre os torcedores. Grupos foram formados online enquanto as pessoas tentavam resolver o mistério de sua identidade, mas isso chegou ao fim quando Kitson revelou que ele é o ex-atacante da Premier League que escreveu os livros e as colunas de jornal.
Kitson ganhou fama inicialmente no Cambridge United e no Reading, jogando pelo último na Premier League depois que o Royals quebrou o recorde de maior número de pontos em uma única temporada do Campeonato, com 106 pontos durante a campanha de 2005-06. Mais tarde, ele jogou por times como Stoke City, Portsmouth, Sheffield United e Oxford United, antes de se aposentar em 2015, após uma breve passagem pelo Arlesey Town.
Ex-atacante da Premier League revela identidade
Em entrevista ao Liberty Rock Sport Podcast, Kitson revelou: “Eu sou o The Secret Footballer. Nunca tinha dito isso em voz alta antes. Foi uma ideia que me ocorreu quando não estava satisfeito com o rumo que o futebol estava tomando e precisava de uma válvula de escape para expressar isso, para minha própria saúde mental.
Escrevo desde criança. É uma paixão. Como disse, queria ser escritor de viagens. Escrever era catártico. Ajudava-me a processar o que se passava no futebol.
Começou como algo que não envolvia citar nomes. Era sobre explicar o que acontece na indústria e por quê.
Eu escrevia e deixava as pessoas formarem suas próprias opiniões. Foi divertido por um tempo, mas depois gerou uma ansiedade enorme. Eu tinha uma carreira e um grande contrato. Se eu tivesse sido exposto, teria sido demitido e ostracizado. Agora todo mundo tem um podcast e um meio de expressão. Naquela época, era algo genuinamente novo.
Isso mudou o futebol neste país e levou a reformas nos níveis mais altos, o que me deixa orgulhoso. Mas o estresse e a ansiedade foram imensos.”
A morte de Gary Speed foi fundamental para o final de “Secret Footballer”
Kitson também falou sobre como a morte de Gary Speed em 2011 influenciou sua decisão de encerrar sua carreira como “The Secret Footballer”. Speed, ex-meio-campista do Leeds United, Newcastle United e Bolton Wanderers, entre outros, foi encontrado morto em sua casa aos 42 anos.
Kitson disse: “A pior coisa que aconteceu foi quando escrevi uma coluna sobre saúde mental chamada ‘Às vezes, há escuridão por trás da luz’.
Na época, ninguém falava sobre saúde mental no futebol. Se você falasse sobre isso, era visto como fraco. Eu disse que havia uma epidemia de saúde mental e previ que era apenas uma questão de tempo até que alguém tirasse a própria vida.
Enviei o artigo na sexta-feira. Ele foi publicado no sábado. No domingo, Gary Speed foi encontrado morto. Foi aí que o Secret Footballer deixou de ser divertido.”
Kitson trabalhando como palestrante motivacional
Kitson tentou a carreira de comentarista após se aposentar como jogador, mas agora trabalha principalmente como palestrante motivacional na área da saúde mental.
Em 2020, o ex-atacante pediu desculpas a Raheem Sterling por ter sugerido que o ex-jogador do Manchester City havia “se tornado alvo” de racismo dois anos antes.
Ele disse: “Talvez eu tenha usado uma linguagem inadequada e peço desculpas por isso. Mas nunca tolerei e nunca tolerarei qualquer forma de racismo.
Admiro Raheem por ter assumido a luta e dito: 'Não, não vou aceitar isso'. E concordo com ele. É preciso fazer mais. E estou preparado para fazer isso.
E se ele, ou qualquer outra pessoa, quiser discutir esse assunto comigo e o que pretendo fazer, ficarei muito feliz em conversar e tranquilizar sua mente – e a de outros jogadores.”
