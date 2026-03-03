Getty
O jato particular de Cristiano Ronaldo deixa a Arábia Saudita rumo a Madri após a embaixada dos EUA ser atingida por drones iranianos
O jato de Ronaldo deixou a Arábia Saudita e rumou para Madri.
A embaixada dos EUA em Riade foi atingida por drones destrutivos durante um ataque noturno, com a mídia estatal iraniana alegando que um prédio no Bahrein também foi destruído. Estrangeiros começaram a fugir do Oriente Médio temendo por sua segurança.
Ronaldo pode ter feito parte desse êxodo em massa, ao lado de sua parceira Georgina Rodriguez e seus cinco filhos, com o Daily Mail entre os que noticiaram como seu luxuoso jato particular deixou a Arábia Saudita e se dirigiu para a Europa.
Um rastreador de voos mostra que a aeronave Bombardier Global Express passou sete horas no ar antes de chegar a Madri. Ela partiu às 20h e pousou na capital espanhola pouco antes da 1h, horário local. O Flightradar24 mostra que o jato de Ronaldo sobrevoou o Egito e o Mediterrâneo antes de chegar ao seu destino.
Cidadãos americanos residentes em vários países do Oriente Médio foram aconselhados pelo Departamento de Estado dos EUA a deixar a região devido aos riscos de segurança em curso. Diz-se que há 94.000 cidadãos britânicos procurando uma maneira de sair de Dubai, com uma série de celebridades envolvidas nos ataques assustadores - com atualizações sendo compartilhadas nas redes sociais.
O avião particular de Ronaldo vale 61 milhões de libras
Ronaldo parece ter seguido as recomendações do governo ao procurar alternativas de moradia, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro na posição privilegiada de poder organizar sua própria partida apressada.
Em 2024, o jogador da seleção de Portugal adquiriu seu jato Bombardier Global Express 6500 — que vale £ 61 milhões (US$ 81 milhões) — após vender o Gulfstream G200 que comprou em 2015 por £ 16 milhões (US$ 21 milhões).
A aeronave em questão tem capacidade para até 15 passageiros e possui uma área de estar com mesas e sofás, quartos com cama de casal e área de banho separada. O jato de Ronaldo é personalizado com o logotipo da sua marca CR7 e é frequentemente utilizado por Georgina quando ela participa de eventos glamorosos em todos os cantos do mundo.
Interrupção no jogo: Ronaldo lesionado e jogos adiados
Ronaldo não tem problemas em financiar viagens luxuosas, já que continua a trabalhar com o contrato mais lucrativo do futebol mundial - com o acordo do jogador de 41 anos com o Al-Nassr, que lhe rende cerca de £ 500.000 por dia.
O grande astro está impedido de exercer sua profissão no momento, tendo retornado recentemente de uma surpreendente greve, após sofrer uma lesão em sua última partida pela Liga Profissional Saudita contra o Al-Fahya. Há preocupações quanto à gravidade dessa lesão muscular.
Ronaldo e companhia, no entanto, tiveram uma pausa em sua agenda, já que o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia contra o Al-Wasl foi adiado devido à escalada da violência no Oriente Médio.
A Confederação Asiática de Futebol disse em um comunicado: “À luz da situação em desenvolvimento no Oriente Médio, a Confederação Asiática de Futebol confirmou que as partidas de ida das oitavas de final da AFC Champions League Elite 2025/26 na Região Oeste, originalmente programadas para 2 e 3 de março de 2026, serão agora remarcadas.
Além disso, as partidas de ida das quartas de final da AFC Champions League Two e da AFC Challenge League envolvendo times da Região Oeste, originalmente programadas para serem disputadas entre 3 e 4 de março de 2026, também foram adiadas até novo aviso.
“As partidas envolvendo clubes da Região Leste em todas as competições de clubes da AFC serão realizadas conforme o cronograma original. A AFC continuará acompanhando de perto esta situação em rápida evolução e permanece determinada em garantir a segurança e a proteção de todos os jogadores, equipes, dirigentes e torcedores.”
Os laços de Ronaldo com o Real Madrid
Ronaldo pode agora estar de volta a um ambiente familiar, depois de ter passado nove anos memoráveis como jogador do Real Madrid entre 2009 e 2018, marcando 450 gols durante esse período vitorioso na Liga dos Campeões e tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube branco. Foi também durante sua passagem pelo Santiago Bernabeu que CR7 conheceu sua futura esposa, Georgina, com o casal feliz planejando o casamento após anunciar o noivado em agosto de 2025.
