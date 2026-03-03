O jato particular de Cristiano Ronaldo deixa a Arábia Saudita rumo a Madri após a embaixada dos EUA ser atingida por drones iranianos

A embaixada dos EUA em Riade foi atingida por drones destrutivos durante um ataque noturno, com a mídia estatal iraniana alegando que um prédio no Bahrein também foi destruído. Estrangeiros começaram a fugir do Oriente Médio temendo por sua segurança.

Ronaldo pode ter feito parte desse êxodo em massa, ao lado de sua parceira Georgina Rodriguez e seus cinco filhos, com o Daily Mail entre os que noticiaram como seu luxuoso jato particular deixou a Arábia Saudita e se dirigiu para a Europa.

Um rastreador de voos mostra que a aeronave Bombardier Global Express passou sete horas no ar antes de chegar a Madri. Ela partiu às 20h e pousou na capital espanhola pouco antes da 1h, horário local. O Flightradar24 mostra que o jato de Ronaldo sobrevoou o Egito e o Mediterrâneo antes de chegar ao seu destino.

Cidadãos americanos residentes em vários países do Oriente Médio foram aconselhados pelo Departamento de Estado dos EUA a deixar a região devido aos riscos de segurança em curso. Diz-se que há 94.000 cidadãos britânicos procurando uma maneira de sair de Dubai, com uma série de celebridades envolvidas nos ataques assustadores - com atualizações sendo compartilhadas nas redes sociais.